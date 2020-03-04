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У задержанного изъяли почти 13 тысяч медицинских масок.
Белорусские силовики задержали 26-летнего жителя Минска, который перевозил из России медицинские маски и незаконно перепродавал их. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. При торговле мужчина завышал цены в несколько раз.
У задержанного изъяли 12800 медицинских масок, стоимость которых оценили в 10800 белорусских рублей (около 319 тысяч российских рублей). Предположительно, он продавал их через соцсети.
Против мужчины возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. По данным ведомства, ранее его к ответственности не привлекали.
4 марта российское правительство ввело временный запрет на вывоз ряда медицинских товаров из-за вспышки коронавируса. В перечень вошли медицинские маски, перчатки, бинты и другие изделия. Запрет будет действовать до 1 июня.
Это еще что. Великий лидер приказал всем купить цемент, чтобы загрузить заводы)
способом облегчить жизнь белорусским цементным заводам стало постановление о требуемых закупках продукции госорганами и организациями, а также исполкомами
Потрясающая новость.
Там каждую неделю такие новости. Вот из свежего
Власти хотят заставить частные компании создать профсоюзы. С такой инициативой сегодня выступил Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов
наоборот, все по закону. Незаконная предпринимательская деятельность.
В России скорее бы было так, что чел привез бы какие нибудь таблетки из азии, и торговал бы ими без лицензии, незаконно, а люди бы травились.
Законы должны работать.. А части россиян этого не понять. Если каждый будет плевать на правила начнется бардак.
В России вот такая новость: 👇
возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность
означает предпринимательскую деятельность без реги, не спекуляцию марлевыми повязками.
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Подробный череп
Это не совок, это человек через армию прошел, мозги отстрелили
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https://tjournal.ru/by/147755-miliciya-izyala-u-spekulyanta-12-tysyach-masok-pochti-na-11-tysyach-rubley
Взаимный микроскоп
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Казахстан
Уже не успел отредактировать. И не забывайте подписываться на @Казахстан , конечно же. Мы браты як не круці
Против мужчины возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.
В том то и проблема, а давайте сюда публиковать новости как незаконно шмотки завозят на десятки миллионов каждый месяц, или еду контрабандой, в чем новость? Контрабанда каждый день происходит. Хайп только из-за коронавируса да и только
Хайп только из-за коронавируса да и только
Кто хайпует?
Незаконный предприниматель или МВД, или Сми?
Tj, потому что это новость уровня кинуть в подсайт "Ссылки"
Кликбейтный заголовок. Поймали не спекулянта, а нелегального предпринимателя. С тем же успехом можно было поймать тех, кто торты на заказ делает.
так в источнике даже слово спекулянт нету) это российское СМИ и добавило его для кликбейта
https://tjournal.ru/by/147755-miliciya-izyala-u-spekulyanta-12-tysyach-masok-pochti-na-11-tysyach-rubley
Уже есть новость. Репостните лучше ее
Это как-то обсуждали.
Это пользовательский подсайт, там постят админы юзеры, а в Новости редакционный материал и то что дублируется - пофиг
Привлекательный Денис
Почему тогда в Питер редакция публикует и оттуда репостит?
Районный пёс_анон
Тоже не понимаю, почему не дополнить новость и сделать репост.
не то чтобы вопрос
хнычков говорил что репосты не делаются из одного редакторского подсайта в другой, даже если тематика пересекается (что по-моему как-то бредово)
но вообще проблема с редактурой материалов вполне себе решается галочкой в настройках "разрешаю редакции использовать мои материалы"
Ну так ты без галочки помни, что новости из Беларуси можно дополнять и репостить.
Так я тебе не запрещал, я только за, если больше людей будет знать новости из Беларуси.
В Питер публикует редакция и Питер репостят. Я не против этого, нет. Так и должно быть.
Я не понимаю чем другие подсайты хуже. Почему их можно игнорировать? Почему бы не опубликовать изначально туда?
Когда пользователи начинали негативить, мол какого чёрта вы всё это делаете и зачем. Это наши новости. Всё это привело к текущей политике
Но а так негативить начали пользователи, которых не репостнули.
Можно ввести галку "запрет репоста" для душнил. И репостить из нишевых подсайтов
Ты уже негативишь на пользователей за минусы? @Александр Хнычков так можно?
Привлекательный Денис
Почему тогда в Питер редакция публикует и оттуда репостит?
Тебе же объяснил хнычков, что как и почему. Зачем ты продолжаешь с одним и тем же вопросом рваться в комментариях?
Привлекательный Денис
Я не рвусь, а уточняю.
Новость есть в подсайте про страну. Почему ее не репостнуть уже?
И опять. В Питер публикует редакция и Питер репостят. Я не против этого, нет. Так и должно быть.
Я не понимаю чем другие подсайты хуже. Почему их можно игнорировать?
Почему ее не репостнуть уже?
Для начала, почему не попросить одного из руководителей редакции или комьюнити менедежера репостнуть новость?)
Районный
Потому, что это хуйня а не новость для Tj) какая-то кантробанда масок. Это как раз таки новость уровня подсайта, поэтому-то и не просил. Но если кто-то решил, что это новость заебись для всех, то надо было брать, я за.
Если так, то новость хорошая, но имхо локальная.
Но, если уж Артур счёл ее достойной, то почему бы и самому не репостнуть?
1. Редакторы постят че хотят куда хотят.
2. Редактор мог не увидеть эту новость.
3. Вопросы с репостами чужих постов решают руководители редакции и комьюнити менеджер.
Да я и не спорю. Просто новости в ленте дублируются.
А от указания на то, что уже такая есть, начинают обижаться. Даже сам редактор
¯\_(ツ)_/¯
Вначале специально делают подсайы для новостей по странам, а потом их же и игнорируют.
Короче ясно, двум обиженкам не нравится, что редакция может не захотеть репостнуть новость из их подсайта. И никакие объяснения им не нужны, только повод поныть)
Причин может быть много.
1) Хорошо оформленная статья
2) Лень\впадлу
3) ТЖ в СПБ, может их пост и был в подсайте
4) Коррупция между админом подсайта и тж
Привлекательный Денис
@Вахтёр TJ Орлов преследует минусами опять. Сейчас ещё что-то про Казахстан и мои преследования начнет писать
@Александр Хнычков унылый лось порвался на клевету от одного минуса, очевидно преследование и травля меня
Ты постоянно триггеришься на мои вопросы про репосты. Успокойся. Сейчас не твоя битва
Я просто не люблю людей, которые не могут понять как работают подсайты, и поэтому постоянно пишут свои ценные однотипные рекомендации авторам постов. Среди них ты, аниме и @Александр Хнычков
скажи спасибо что не её переделали с отбиранием прав редактирования
Спекулянт в 2020? Рынок не порешал?
Спекулянт. Слово какое-то странное. Из прошлого)
А почему нельзя продавать медицинские маски? Это же не лекарства. Непонятненько.
Детский Влад
Потому что он не предприниматель, ни как ИП не зарегистрирован, ни юрлицом не владеет
слово отражающее состояние России) так как это слово добавил Tj, в оригинале такого слова не было)
*Спекулянт. Слово какое-то странное. Из прошлого)*
Недавно писал на TJ о современной спекуляции: 👇
•••
Отмена административного и уголовного преследования за подавляющее большинство видов спекуляции (нет, не для всех) в России не отменило спекуляцию как экономический феномен. В общем и целом «спекулятивная цена» это цена субъективная, умозрительная (от лат. specio, взгляд). На биржевую цену валюты можно влиять волевым образом, например, валютными интервенциями. На курс ППС повлиять волевым решением невозможно, он объективный, поэтому он предпочтительнее биржевого.
Мне стало интересно посмотреть, как нынче в мире обстоит дело со спекуляцией, вот что получилось: 👇
• Многие экономисты различают инвестиции и спекуляции. [Пример.](https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investitsii-i-spekuliatsii-v-chem-raznitsa-i-chto-podkhodit-imenno-mne)
• На территории, подконтрольной «СГА», считается неприемлемой спекуляция ценными бумагами в формате [«инсайдерской торговли»](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F?wprov=sfla1).
• [Уголовное наказание за спекуляцию билетами предусмотрено во вполне «рыночной» Бразилии](https://www.vesti.ru/videos/show/vid/608394/cid/5/www.m24.ru/articles/55160)
• Административная ответственность за спекуляцию билетами предусмотрена и в России (статья 14.4.3 КоАП РФ).
• [В КНР за спекуляцию билетами назначается уголовное наказание](http://russian.people.com.cn/n3/2020/0113/c31516-9648110.html).
• Уголовная ответственность за спекуляцию предусмотрена в проекте «Примерного уголовного кодекса США»(http://lawlibrary.ru/izdanie7916.html).
• Спекуляция билетами на футбол запрещена в Британии согласно разделу 166 Уголовного судопроизводства и Закона о поддержании общественного порядка 1994 года, если спекуляция не разрешена организатором матча. [«Спекулянт, пойманный на продаже пяти билетов на финальный матч, может быть оштрафован на сумму в 100 тысяч фунтов».](https://inosmi.ru/social/20171201/240906181.html) Аналогичная правовая норма есть в Нидерландах.
• Спекуляция билетами запрещена некоторыми государствами на территории, подконтрольной «СГА».
• [На юге Корейского полуострова за спекуляцию может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы со штрафом 42 000 $.](https://amp.ng.ru/?p=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fworld%2F2020-02-02%2F6_7783_news3.html)
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*возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность*
Артур, смею заметить, что заголовок новости вроде как не совпадает с её телом. 🧐
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Опередил тебя, фотку от сюда брал
Китайцы в центре Москвы скупают по 1-2 миллиона масок каждый день, это так к слову
А в моем городе на 8 лет посадили чувака за организацию "нелегальной" доставки из КФС. В России такие случаи сплошь и рядом.