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Новости
Arthur Khamzin
2397

В Белоруссии поймали спекулянта, торговавшего медицинскими масками. Он возил их из России и продавал по завышенной цене Материал редакции

У задержанного изъяли почти 13 тысяч медицинских масок.

78 комментариев
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Источник Telegram-канал пресс-секретаря МВД Белоруссии

Белорусские силовики задержали 26-летнего жителя Минска, который перевозил из России медицинские маски и незаконно перепродавал их. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. При торговле мужчина завышал цены в несколько раз.

У задержанного изъяли 12800 медицинских масок, стоимость которых оценили в 10800 белорусских рублей (около 319 тысяч российских рублей). Предположительно, он продавал их через соцсети.

Против мужчины возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. По данным ведомства, ранее его к ответственности не привлекали.

4 марта российское правительство ввело временный запрет на вывоз ряда медицинских товаров из-за вспышки коронавируса. В перечень вошли медицинские маски, перчатки, бинты и другие изделия. Запрет будет действовать до 1 июня.

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78 комментариев
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Правоохранительный дебаркадер

28

Адовый совок, соболезную беларусам

Ответить

Иван Семёныч

Правоохранитель…
5

май гад орлов ты что атлант

Ответить

Danila Romanov

Правоохранитель…
1

Это еще что. Великий лидер приказал всем купить цемент, чтобы загрузить заводы)

способом облегчить жизнь белорусским цементным заводам стало постановление о требуемых закупках продукции госорганами и организациями, а также исполкомами

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Danila
3

Потрясающая новость.

Ответить

Danila Romanov

Дмитрий
0

Там каждую неделю такие новости. Вот из свежего

Власти хотят заставить частные компании создать профсоюзы. С такой инициативой сегодня выступил Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов

Ответить

Иван Семёныч

Danila
0

Знакомо 

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Alex Sorokin

Правоохранитель…
–1

наоборот, все по закону. Незаконная предпринимательская деятельность. 
В России скорее бы было так, что чел привез бы какие нибудь таблетки из азии, и торговал бы ими без лицензии, незаконно, а люди бы травились. 
Законы должны работать.. А части россиян этого не понять. Если каждый будет плевать на правила начнется бардак.

Ответить

Gregory

Alex
3

А тебе не кажется, что какие-то мутные таблетки и обычные маски - это немного разные виды товаров, требующие разные виды регулирования?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Gregory
0

В России вот такая новость: 👇

возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность

означает предпринимательскую деятельность без реги, не спекуляцию марлевыми повязками.

Ответить

Подробный череп

Правоохранитель…
0

Это не совок, это человек через армию прошел, мозги отстрелили

Ответить

Беларусь

7

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https://tjournal.ru/by/147755-miliciya-izyala-u-spekulyanta-12-tysyach-masok-pochti-na-11-tysyach-rubley

Милиция изъяла у спекулянта 12 тысяч масок почти…
Сегодня задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски…
tjournal.ru
Ответить

Взаимный микроскоп

Беларусь
1

И не забывайте подписываться на

Казахстан

Ответить

Беларусь

Взаимный
1

Уже не успел отредактировать. И не забывайте подписываться на @Казахстан , конечно же. Мы браты як не круці

Ответить

Абстрактный хот-дог

5

Чет не пойму, а кого ебет что и кто продает? Это че новости 85-го?

Ответить

Районный пёс_анон

Абстрактный
5

Не оформил документы на ИП и на товар

Ответить

Средневековый торшер

Абстрактный
1

Против мужчины возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Ответить

Абстрактный хот-дог

Средневековый
0

В том то и проблема, а давайте сюда публиковать новости как незаконно шмотки завозят на десятки миллионов каждый месяц, или еду контрабандой, в чем новость? Контрабанда каждый день происходит. Хайп только из-за коронавируса да и только

Ответить

Иван Гессе

Абстрактный
2

ну типа актуал очка же

Ответить

Средневековый торшер

Абстрактный
0

Хайп только из-за коронавируса да и только

Кто хайпует?

Незаконный предприниматель или МВД, или Сми?

Ответить

Абстрактный хот-дог

Средневековый
0

Tj, потому что это новость уровня кинуть в подсайт "Ссылки"

Ответить

Илья Гераськин

5

Кликбейтный заголовок. Поймали не спекулянта, а нелегального предпринимателя. С тем же успехом можно было поймать тех, кто торты на заказ делает.

Ответить

Alex Sorokin

Илья
1

так в источнике даже слово спекулянт нету) это российское СМИ и добавило его для кликбейта

Ответить

Arthur Khamzin

Alex
0

Я вот не понимаю. Вы пишете в источнике нету слова спекулянт. Мне что оперировать только словами из источника? Ну если вы не знаете, то погуглите чтоль, что такое спекуляции я не знаю :)

Просто может ты мне расскажешь, как слово спекулянт может быть кликбейтным. Это просто слово. Фактически то, чем он занимался это рыночная нелегальная спекуляция. Какие вопросы?) Я типо фейк написал? Или как? 

Ответить

Привлекательный Денис

Илья
0

У Артура все заголовки такие

Ответить

Привлекательный Денис

2

https://tjournal.ru/by/147755-miliciya-izyala-u-spekulyanta-12-tysyach-masok-pochti-na-11-tysyach-rubley

Уже есть новость. Репостните лучше ее

Милиция изъяла у спекулянта 12 тысяч масок почти…
Сегодня задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски…
tjournal.ru
Ответить

Средневековый торшер

Привлекательный
3

Это как-то обсуждали.

Это пользовательский подсайт, там постят админы юзеры, а в Новости редакционный материал и то что дублируется - пофиг

Ответить

Arthur Khamzin

Средневековый
1

Спасибо и тут меня опередил. Я только начал писать

Ответить

Средневековый торшер

Arthur
2
Ответить

Привлекательный Денис

Arthur
1

Почему тогда в Питер редакция публикует и оттуда репостит? 

Ответить

Районный пёс_анон

Привлекательный
2

Тоже не понимаю, почему не дополнить новость и сделать репост.

Ответить

Arthur Khamzin

Районный
2

У сайта была предыстория с таким использованием пользовательских материалов. Когда пользователи начинали негативить, мол какого чёрта вы всё это делаете и зачем. Это наши новости. Всё это привело к текущей политике.

По поводу спб. Пользовательские репосты там не делаются сейчас насколько я знаю. Они делаются только в том случае, когда наш новостник прямо заливает самостоятельно новость в тот подсайт (сам, он не берёт чужую) и потом её репостит. 

Есть ещё вопросы?

Это всё тысячу раз объяснялось. Я вот не понимаю например зачем такие вопросы задавать.

Ответить

Иван Гессе

Arthur
2

не то чтобы вопрос
хнычков говорил что репосты не делаются из одного редакторского подсайта в другой, даже если тематика пересекается (что по-моему как-то бредово)
но вообще проблема с редактурой материалов вполне себе решается галочкой в настройках "разрешаю редакции использовать мои материалы"

Ответить

Arthur Khamzin

Иван
1

Я могу так сказать. Я за политику сайта не могу нести ответственность целиком. Но лично я против добавлять дополнительные галки. Мы не майкрософт и нас не 50 тысяч сотрудников на новостях :) Просто чекать каждый раз стоит галка не стоит. Есть материал на сайте или нет — не всегда есть время.

Я понимаю, что вам проще мониторить новости в том плане, что вас много. Каждый из вас интересуется чем-то отдельным. У нас же вполне ограниченные ресурсы. Добавлять какие-то галки и другие вещи — это лишний геморой не только для разрабов, но и для новостника.

Но это моё мнение :)

Ответить

Районный

Arthur
1

Ну так ты без галочки помни, что новости из Беларуси можно дополнять и репостить.

Ответить

Arthur Khamzin

Районный
0

Обойдусь, спасибо :)

Ответить

Районный

Arthur
2

Так я тебе не запрещал, я только за, если больше людей будет знать новости из Беларуси.

Ответить

Привлекательный

Arthur
1

В Питер публикует редакция и Питер репостят. Я не против этого, нет. Так и должно быть. 

Я не понимаю чем другие подсайты хуже. Почему их можно игнорировать? Почему бы не опубликовать изначально туда?

Ответить

Иван Семёныч

Arthur
0

Когда пользователи начинали негативить, мол какого чёрта вы всё это делаете и зачем. Это наши новости. Всё это привело к текущей политике

Но а так негативить начали пользователи, которых не репостнули. 
Можно ввести галку "запрет репоста" для душнил. И репостить из нишевых подсайтов 

Ответить

Arthur Khamzin

Иван
0

Ну пусть негативят и оставят свои материалы себе :) Лично меня это не трогает. Меня просто иногда искренне веселят личности по типу Унылого лося :) 

Пришёл. Увидел, что кто-то уже добавил заметку и минуснул. У меня тут даже расстроиться не получается :D я просто сижу и ржу

Ответить

Привлекательный

Arthur
0

Ты уже негативишь на пользователей за минусы? @Александр Хнычков так можно?

Ответить

Правоохранительн

Районный
0

Потому что никто из вас не просил репоста))

Ответить

Районный пёс_анон

Arthur
1

Да тебя похоже везде опередели сегодня 

Ответить

Arthur Khamzin

Районный
0

Да наздоровье :)

Ответить

Привлекательный Денис

Средневековый
1

Почему тогда в Питер редакция публикует и оттуда репостит?

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Привлекательный
0

Тебе же объяснил хнычков, что как и почему. Зачем ты продолжаешь с одним и тем же вопросом рваться в комментариях?

Ответить

Привлекательный Денис

Правоохранитель…
0

Я не рвусь, а уточняю.
Новость есть в подсайте про страну. Почему ее не репостнуть уже?

И опять. В Питер публикует редакция и Питер репостят. Я не против этого, нет. Так и должно быть.

Я не понимаю чем другие подсайты хуже. Почему их можно игнорировать?

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

Почему ее не репостнуть уже?

Для начала, почему не попросить одного из руководителей редакции или комьюнити менедежера репостнуть новость?)

Ответить

Районный

Правоох…
0

Потому, что это хуйня а не новость для Tj) какая-то кантробанда масок. Это как раз таки новость уровня подсайта, поэтому-то и не просил. Но если кто-то решил, что это новость заебись для всех, то надо было брать, я за.

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

Если так, то новость хорошая, но имхо локальная.
Но, если уж Артур счёл ее достойной, то почему бы и самому не репостнуть?

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

1. Редакторы постят че хотят куда хотят.
2. Редактор мог не увидеть эту новость.
3. Вопросы с репостами чужих постов решают руководители редакции и комьюнити менеджер. 

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

Да я и не спорю. Просто новости в ленте дублируются.
А от указания на то, что уже такая есть, начинают обижаться. Даже сам редактор 

¯\_(ツ)_/¯

Вначале специально делают подсайы  для новостей по странам, а потом их же и игнорируют. 

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
–2

Короче ясно, двум обиженкам не нравится, что редакция может не захотеть репостнуть новость из их подсайта. И никакие объяснения им не нужны, только повод поныть)

Ответить

Средневековый торшер

Привлекательный
0

Причин может быть много.

1) Хорошо оформленная статья

2) Лень\впадлу

3) ТЖ в СПБ, может их пост и был в подсайте

4) Коррупция между админом подсайта и тж

Ответить

Привлекательный Денис

Привлекательный
0

@Вахтёр TJ Орлов преследует минусами опять. Сейчас ещё что-то про Казахстан и мои преследования начнет писать 

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Привлекательный
0

@Александр Хнычков унылый лось порвался на клевету от одного минуса, очевидно преследование и травля меня

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

Ты постоянно триггеришься на мои вопросы про репосты. Успокойся. Сейчас не твоя битва

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

Я просто не люблю людей, которые не могут понять как работают подсайты, и поэтому постоянно пишут свои ценные однотипные рекомендации авторам постов. Среди них ты, аниме и @Александр Хнычков 

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

свои ценные однотипные комментарии

Не то что ты, да,,, Дмитрий?

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

Запятая

Ответить

Иван Гессе

Привлекательный
2

скажи спасибо что не её переделали с отбиранием прав редактирования

Ответить

Дмитрий Дубовик

2

Спекулянт в 2020? Рынок не порешал?

Ответить

Alex Sorokin

Дмитрий
3

это слово добавил Tj, в оригинале такого слова не было)

Ответить

Анус Роскомнадзора

Дмитрий
2

БЕ - ЛА - РУСЬ

Ответить

Районный пёс_анон

Дмитрий
0

Скупили все маски, в аптеках не было 

Ответить

Lesja Katrich

1

Спекулянт. Слово какое-то странное. Из прошлого) 

А почему нельзя продавать медицинские маски? Это же не лекарства. Непонятненько.

Ответить

Детский Влад

Lesja
1

Потому что он не предприниматель, ни как ИП не зарегистрирован, ни юрлицом не владеет

Ответить

Alex Sorokin

Lesja
0

слово отражающее состояние России) так как это слово добавил Tj, в оригинале такого слова не было)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Lesja
0

*Спекулянт. Слово какое-то странное. Из прошлого)*

Недавно писал на TJ о современной спекуляции: 👇

•••

Отмена административного и уголовного преследования за подавляющее большинство видов спекуляции (нет, не для всех) в России не отменило спекуляцию как экономический феномен. В общем и целом «спекулятивная цена» это цена субъективная, умозрительная (от лат. specio, взгляд). На биржевую цену валюты можно влиять волевым образом, например, валютными интервенциями. На курс ППС повлиять волевым решением невозможно, он объективный, поэтому он предпочтительнее биржевого.

Мне стало интересно посмотреть, как нынче в мире обстоит дело со спекуляцией, вот что получилось: 👇

• Многие экономисты различают инвестиции и спекуляции. [Пример.](https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investitsii-i-spekuliatsii-v-chem-raznitsa-i-chto-podkhodit-imenno-mne)

• На территории, подконтрольной «СГА», считается неприемлемой спекуляция ценными бумагами в формате [«инсайдерской торговли»](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F?wprov=sfla1).

• [Уголовное наказание за спекуляцию билетами предусмотрено во вполне «рыночной» Бразилии](https://www.vesti.ru/videos/show/vid/608394/cid/5/www.m24.ru/articles/55160)

• Административная ответственность за спекуляцию билетами предусмотрена и в России (статья 14.4.3 КоАП РФ).

• [В КНР за спекуляцию билетами назначается уголовное наказание](http://russian.people.com.cn/n3/2020/0113/c31516-9648110.html).

• Уголовная ответственность за спекуляцию предусмотрена в проекте «Примерного уголовного кодекса США»(http://lawlibrary.ru/izdanie7916.html).

• Спекуляция билетами на футбол запрещена в Британии согласно разделу 166 Уголовного судопроизводства и Закона о поддержании общественного порядка 1994 года, если спекуляция не разрешена организатором матча. [«Спекулянт, пойманный на продаже пяти билетов на финальный матч, может быть оштрафован на сумму в 100 тысяч фунтов».](https://inosmi.ru/social/20171201/240906181.html) Аналогичная правовая норма есть в Нидерландах.

• Спекуляция билетами запрещена некоторыми государствами на территории, подконтрольной «СГА».

• [На юге Корейского полуострова за спекуляцию может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы со штрафом 42 000 $.](https://amp.ng.ru/?p=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fworld%2F2020-02-02%2F6_7783_news3.html)

•••

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

*возбудили административное дело за незаконную предпринимательскую деятельность*

Артур, смею заметить, что заголовок новости вроде как не совпадает с её телом. 🧐

Ответить

Средневековый торшер

0
Ответить

Arthur Khamzin

Средневековый
1

Блин я только заливал эту фотку)

Ответить

Средневековый торшер

Arthur
1

Опередил тебя, фотку от сюда брал

Милиция изъяла у спекулянта 12 тысяч масок почти…
Сегодня задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски…
tjournal.ru
Ответить

Arthur Khamzin

Средневековый
0

ну я с телеги взял)

Ответить

Иван Семёныч

Средневековый
1
Ответить

Провинциальный мангал

0

У нас, в России, все бизнесмены на спекуляции и заработали, а у вас запрещены? И вообще чел просто хотел помочь своей стране в борьбе с коронавирусом! 

Ответить

Антон Алексеевич Морев

0

Китайцы в центре Москвы скупают по 1-2 миллиона масок каждый день, это так к слову

Ответить

Средневековый торшер

Антон
0

На красной?

Ответить

Артур Логвинов

0

А в моем городе на 8 лет посадили чувака за организацию "нелегальной" доставки из КФС. В России такие случаи сплошь и рядом.

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Grigory Rzhishchev

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