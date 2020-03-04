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Артём Мазанов
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The Bell: за полтора месяца в правительстве Мишустина так и не появилось штатное расписание Материал редакции

Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу с утра. И устроили итальянскую забастовку.

16 комментариев
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За почти полтора месяца у нового аппарата правительства Михаила Мишустина так и не появилось штатное расписание. Об этом пишет The Bell со ссылкой на шесть чиновников.

В аппарат правительства входит руководство, а также департаменты и секретариаты. Всего там работает больше тысячи человек. По данным журналистов, в аппарате назначили только часть начальников департаментов. А ниже — «какой-то затык». Чиновники рассказали, что без штатного расписания «невозможно назначить заместителей директоров департаментов, начальников отделов, набрать сотрудников в секретариаты».

На сайте правительства отсутствует информация о распределении обязанностей в руководстве аппарата​

The Bell уточняет, что у первого правительства Дмитрия Медведева на формирование штатного расписания ушло меньше месяца. А Владимир Путин справился с этим за неделю. Но по словам источников, расписание в аппарате Мишустина уже утвердили: его осталось только подписать.

Собеседник журналистов рассказал, что когда Мишустин занял пост премьер-министра «выяснилось, что некоторые люди [из правительства] вообще потеряли профессиональные компетенции»: до этого они работали по три-четыре часа в день и посчитали «нечеловечным» новое требование приходить на работу с утра. «Они фактически устроили итальянскую забастовку», — пояснил источник.

Чтобы «взбодрить аппарат» Мишустин якобы вывел сотрудников за штат. И с момента отставки прежнего правительства они работают «на честном слове». А обратно в штат якобы включат только тех, «кто сможет доказать свою эффективность».

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.

#новости #правительство

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16 комментариев
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Denis Lisovski

31

 Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу с утра

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Poe Ghost

Denis
13

Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу

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Детский Влад

Denis
4

Не, ну они так-то по-человечески правы, но черт возьми, это прямо полный отрыв от реальности

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Иван Семёныч

5

Непонятно, по заголовку как будто новое правительство хуи  пинает.А по тексту, наоборот Мишустин строить всех решил. 
Раскручивают как Путина в свое время, тот тоже взбадривал всех

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Alexander Petcoglo

Иван
0

Времени на раскачку нет.

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Иван Семёныч

Alexander
0

Именно.

Ответить

Иван Семёныч

Alexander
0
Ответить

Константин Курасов

4

Самое показательное, что правительство не работает, а страна функционирует как обычно)

Ответить

Романтический алмаз

Константин
0

Так и было всегда. Поэтому и возмущаются, зачем сидеть на работе, если все равно ничего не изменится.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Правительство Шредингера

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Dmitry Yashin

1

Ну я тоже также считаю.

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Alexander

1

Одного понять не могу. Цель статьи показать, что предыдущее правительство не работало как должно или то, что новое правительство хуи пинает? 
Заказчик кто?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Alexander
0

Обама

Ответить

Кирилл Вселенский

1

«с момента отставки прежнего правительства они работают «на честном слове»» 

А зарплату им выдают налом в корзинках с колбасками?

Ответить

Романтический алмаз

Кирилл
0

Мужик устроился на работу в милицию.Получил служебный пистолет и ушел.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...

Ответить

Василий Суслов

0

Представляю, как некоторые в аппарате за столько лет расслабились, что новые условия они воспринимают в штыки. 

Ткнули палкой в болото, так сказать.

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