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Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу с утра. И устроили итальянскую забастовку.
За почти полтора месяца у нового аппарата правительства Михаила Мишустина так и не появилось штатное расписание. Об этом пишет The Bell со ссылкой на шесть чиновников.
В аппарат правительства входит руководство, а также департаменты и секретариаты. Всего там работает больше тысячи человек. По данным журналистов, в аппарате назначили только часть начальников департаментов. А ниже — «какой-то затык». Чиновники рассказали, что без штатного расписания «невозможно назначить заместителей директоров департаментов, начальников отделов, набрать сотрудников в секретариаты».
The Bell уточняет, что у первого правительства Дмитрия Медведева на формирование штатного расписания ушло меньше месяца. А Владимир Путин справился с этим за неделю. Но по словам источников, расписание в аппарате Мишустина уже утвердили: его осталось только подписать.
Собеседник журналистов рассказал, что когда Мишустин занял пост премьер-министра «выяснилось, что некоторые люди [из правительства] вообще потеряли профессиональные компетенции»: до этого они работали по три-четыре часа в день и посчитали «нечеловечным» новое требование приходить на работу с утра. «Они фактически устроили итальянскую забастовку», — пояснил источник.
Чтобы «взбодрить аппарат» Мишустин якобы вывел сотрудников за штат. И с момента отставки прежнего правительства они работают «на честном слове». А обратно в штат якобы включат только тех, «кто сможет доказать свою эффективность».
15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.
Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу с утра
Непонятно, по заголовку как будто новое правительство хуи пинает.А по тексту, наоборот Мишустин строить всех решил.
Раскручивают как Путина в свое время, тот тоже взбадривал всех
Времени на раскачку нет.
Самое показательное, что правительство не работает, а страна функционирует как обычно)
Романтический алмаз
Так и было всегда. Поэтому и возмущаются, зачем сидеть на работе, если все равно ничего не изменится.
Одного понять не могу. Цель статьи показать, что предыдущее правительство не работало как должно или то, что новое правительство хуи пинает?
Заказчик кто?
«с момента отставки прежнего правительства они работают «на честном слове»»
А зарплату им выдают налом в корзинках с колбасками?
Романтический алмаз
Мужик устроился на работу в милицию.Получил служебный пистолет и ушел.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
Представляю, как некоторые в аппарате за столько лет расслабились, что новые условия они воспринимают в штыки.
Ткнули палкой в болото, так сказать.