Некоторые сотрудники посчитали «нечеловеческим» новое требование приходить на работу с утра. И устроили итальянскую забастовку.

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За почти полтора месяца у нового аппарата правительства Михаила Мишустина так и не появилось штатное расписание. Об этом пишет The Bell со ссылкой на шесть чиновников.

В аппарат правительства входит руководство, а также департаменты и секретариаты. Всего там работает больше тысячи человек. По данным журналистов, в аппарате назначили только часть начальников департаментов. А ниже — «какой-то затык». Чиновники рассказали, что без штатного расписания «невозможно назначить заместителей директоров департаментов, начальников отделов, набрать сотрудников в секретариаты».

На сайте правительства отсутствует информация о распределении обязанностей в руководстве аппарата​

The Bell уточняет, что у первого правительства Дмитрия Медведева на формирование штатного расписания ушло меньше месяца. А Владимир Путин справился с этим за неделю. Но по словам источников, расписание в аппарате Мишустина уже утвердили: его осталось только подписать.

Собеседник журналистов рассказал, что когда Мишустин занял пост премьер-министра «выяснилось, что некоторые люди [из правительства] вообще потеряли профессиональные компетенции»: до этого они работали по три-четыре часа в день и посчитали «нечеловечным» новое требование приходить на работу с утра. «Они фактически устроили итальянскую забастовку», — пояснил источник.

Чтобы «взбодрить аппарат» Мишустин якобы вывел сотрудников за штат. И с момента отставки прежнего правительства они работают «на честном слове». А обратно в штат якобы включат только тех, «кто сможет доказать свою эффективность».