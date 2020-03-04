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Оплаченная «мем-кампания» не помогла.
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в президентских выборах от лица демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg.
Блумберг аргументировал своё решение желанием победить Дональда Трампа. Он заявил, что его участие в выборах усложняет эту задачу.
После снятия своей кандидатуры с выборов, Блумберг поддержал Джо Байдена. Он заявил, что понял после «супервторника», что стоящим кандидатом на пост является Байден. Последний выиграл голосование в 9 из 14 штатах по результатам «супервторника».
Блумберг вступил в президентскую гонку в ноябре 2019 года. Он развернул грандиозную кампанию, открыв более 200 отделений штаба в 43 штатах. Он потратил на кампанию не менее 687 миллионов долларов, из которых 550 миллионов — на рекламу на телевидении и радио.
В середине февраля стало известно о «мем-кампании» Блумберга. Бывший мэр Нью-Йорка заплатил известным блогерам за продвижение его кандидатуры в соцсетях. Сумма, потраченная на кампанию, не называется.
Предвыборные амбиции бизнесмена подорвали дебаты с Элизабет Уоррен, которые состоялись 19 февраля. Она указала, что Блумберг заставил сотрудниц Bloomberg LP подписать соглашение о неразглашении и предложила ему отменить их. В ответ он отказался принять её предложение и заявил, что все документы были подписаны добровольно.
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