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Arthur Khamzin
2606

Майкл Блумберг покинул президентскую гонку. Он поддержал Джо Байдена Материал редакции

Оплаченная «мем-кампания» не помогла.

13 комментариев
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Фото AP, John Locher

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в президентских выборах от лица демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg.

Блумберг аргументировал своё решение желанием победить Дональда Трампа. Он заявил, что его участие в выборах усложняет эту задачу.

Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по этой же причине — чтобы победить Дональда Трампа. Для меня стало очевидно, что мое участие лишь затруднит достижение этой цели.

Майкл Блумберг
экс-кандидат в президенты США

После снятия своей кандидатуры с выборов, Блумберг поддержал Джо Байдена. Он заявил, что понял после «супервторника», что стоящим кандидатом на пост является Байден. Последний выиграл голосование в 9 из 14 штатах по результатам «супервторника».

Блумберг вступил в президентскую гонку в ноябре 2019 года. Он развернул грандиозную кампанию, открыв более 200 отделений штаба в 43 штатах. Он потратил на кампанию не менее 687 миллионов долларов, из которых 550 миллионов — на рекламу на телевидении и радио.

В середине февраля стало известно о «мем-кампании» Блумберга. Бывший мэр Нью-Йорка заплатил известным блогерам за продвижение его кандидатуры в соцсетях. Сумма, потраченная на кампанию, не называется.

Предвыборные амбиции бизнесмена подорвали дебаты с Элизабет Уоррен, которые состоялись 19 февраля. Она указала, что Блумберг заставил сотрудниц Bloomberg LP подписать соглашение о неразглашении и предложила ему отменить их. В ответ он отказался принять её предложение и заявил, что все документы были подписаны добровольно.

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#новости #сша

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13 комментариев
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Правоохранительный дебаркадер

3

Ну пусть сливается, и байдена с собой забирает. Лично я буду голосовать за сандерса

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Valeriy Yegorov

Правоохранитель…
38

Где ты за него голосовать собираешься? На выборах главы Ленинского района Костанайской области?

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Valeriy
23

Вот ты смеёшься, а казахские хакеры уже двадцать лет контролируют политику сша. Русские – прикрытие

Ответить

Alexey Snooker

Правоохранитель…
1
Ответить

Ракетный бинокль

Правоохранитель…
6

Согласен, у него курочка в ресторанах вкусная еще.

Ответить

Иван Семёныч

3

Наверно вступал на случай слива Байдена.

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Сергей Васильев

1

лох

Ответить

Бессмысленный инструмент

1

Байден довольно уверенно переиграл Сандерса в этот вторник, так что дорога на 2020 открыта.

Но как его команда собирается уйти от проваленного импичмента и от вопросов по Бурисиме, не знаю. Трапп будет его тупо в лоб атаковать как атаковал Хилари

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That cat

0

Не нашёл себя в твиттер-перепалках между Трампом и Сандерсом.

Ответить

Иван Семёныч

That
0

Хуйня эти ваши мемы (с) Майкл Блумберг

Ответить

Sanek Dmuhovski

0

Ох, кто мог подумать. Шито всё это белыми нитками, дай-ка угадаю кто следующий...

Ответить

Оптимальный корабль

0

Не понимаю к чему все эти показушные действия политиков, седая и синяя разветка развернула оперативный штаб около моего подъезда и доложила, что Путин назначает президента сша 

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Andre Macareno

0

Я не понял, а где кампания Трампа?

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