Оплаченная «мем-кампания» не помогла.

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Фото AP, John Locher

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в президентских выборах от лица демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg.

Блумберг аргументировал своё решение желанием победить Дональда Трампа. Он заявил, что его участие в выборах усложняет эту задачу.

Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по этой же причине — чтобы победить Дональда Трампа. Для меня стало очевидно, что мое участие лишь затруднит достижение этой цели. Майкл Блумберг экс-кандидат в президенты США

После снятия своей кандидатуры с выборов, Блумберг поддержал Джо Байдена. Он заявил, что понял после «супервторника», что стоящим кандидатом на пост является Байден. Последний выиграл голосование в 9 из 14 штатах по результатам «супервторника».

Блумберг вступил в президентскую гонку в ноябре 2019 года. Он развернул грандиозную кампанию, открыв более 200 отделений штаба в 43 штатах. Он потратил на кампанию не менее 687 миллионов долларов, из которых 550 миллионов — на рекламу на телевидении и радио.

В середине февраля стало известно о «мем-кампании» Блумберга. Бывший мэр Нью-Йорка заплатил известным блогерам за продвижение его кандидатуры в соцсетях. Сумма, потраченная на кампанию, не называется.