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Артём Мазанов
9069

Кадыров и Александр Емельяненко извинились перед Тиной Канделаки. После того, как спортсмен назвал её «полной дурой» Материал редакции

Именно так он отреагировал на слова телеведущей о том, что «Емельяненко не нужен Кадырову. Вот Кадыров действительно нужен Александру».

76 комментариев
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Тина Канделаки @tina_kandelaki
Я же говорю, «Ахмат» — сила.
Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. https://t.co/zgO1EXrqs3

Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец ММА Александр Емельяненко извинились перед генеральным продюсером «Матч-ТВ» Тиной Канделаки. Видео с извинениями она опубликовала в Твиттере.

Кадыров рассказал, что они «с Александром очередной косяк запороли». «Не сегодня, а Александр вчера», — уточнил Емельяненко. Они вместе извинились перед Канделаки, а Кадыров пообещал прислать ей цветы на 8 марта.

Ну, чуть-чуть вспылил, ладно, Тина, не взыщи.

Александр Емельяненко
боец ММА

Кадыров и Емельяненко записали это видео на следующий день после того, как спортсмен назвал Канделаки «полной дурой». Так он отреагировал на её пост «Зачем Рамзану Кадырову Александр Емельяненко».

В этой публикации Канделаки назвала Емельяненко «трудным ребёнком российских MMA». «Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддается исчислению», — пояснила она.

Канделаки посчитала, что боец получает помощь в Грозном, а взамен тренируется с местными бойцами и главой республики. По её мнению, «Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру».

Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силен и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни.

Тина Канделаки
генеральный продюсер «Матч-ТВ»

#новости #кадыров

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76 комментариев
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Небесный Валера

50

Извинился

Тина, не взыщи

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Василий Лебедев

Небесный
12

"Шайтан попутал, бля буду, порожняк прогнал, за базаром не уследил, дон."

Ответить

Филипп Дориан

Василий
0

Спасибо, запомню на важный случай

Ответить

Разный пистолет

Небесный
0

+++

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Небесный
0

На видео он говорит «извините» если что

Ответить

Poe Ghost

28

Я никогда не слышал длинных речей Кадырова, был в недоумении от того, что он зверски спамит непонятным «дон», пошёл гуглить — а это древний баян, блять.
Особенно странно звучит, когда Кадыров говорит на смеси русского и чеченского – например, вставляет слово, которое слушатели толкуют как "дон". Использует он его так часто, что в соцсетях тысячи задаются вопросом: а что оно значит? Ищут параллели с гангстером Доном Корлеоне или со звоном колокольчика "динь-дон". А кто-то полагает, что он просто любит реку Дон, так как он донской казак. На самом деле это не "дон", а "дуй хьуна". Дословно переводится как "есть тебе". Это по сути слово-паразит, особого смысла не несет (русский аналог – "короче", "ну"). Чеченцы, стремящиеся говорить на своем языке грамотно, стараются использовать это слово как можно реже.

Ответить

Ded Pihto

Poe
36

Как можно произнести дуй хьуна чтоб было слышно как дон?

Ответить

Poe Ghost

Ded
16

У него вообще с речью не всё в порядке:
Даже сами чеченцы зачастую не понимают, о чем говорит Рамзан Кадыров. Проблема в том, что он чересчур глотает слова. Кадыров не окончил даже 6 классов. Ему не нанимали учителей чеченского языка, а только русского. Поэтому чеченский язык он знает слабо. Кроме того, у него с детства дефект речи: он глотает слоги. Однако с логопедом он никогда не занимался. Из-за этого чеченцу, который слышит его в первый раз, очень сложно понять Кадырова. Нужна практика, чтобы научиться разбирать его речь».

Ответить

Автономный фитиль

Ded
4

Нужно быть академиком как минимум

Ответить

Расул Абдулхаликов

Ded
1

Так же, как, например, в английском языке слова произносятся иначе, чем пишутся латиницей, либо сливаются при произношении.

Ответить

Dmitry Yashin

Расул
1

Только вот в этой фразе, кроме «д», других букв из этого слова-паразита даже нет.

Ответить

Расул Абдулхаликов

Dmitry
2

Так вы читаете чеченские слова на базе кириллической письменности по-русски, а не по-чеченски, поэтому и не получается.

Ответить

Dmitry Yashin

Расул
0

А у чеченцев кириллическая письменность?

Ответить

Расул

Dmitry
1

Да, как и у прочих народов в составе РФ.

Ответить

Dmitry Yashin

Dmitry
1

Так как кириллицу тогда можно прочитать по-чеченски?

Ответить

Tim Moore

Dmitry
0

Когда пришёл коммунизм, все прочие народы (не русские) перевели на кириллицу. 

Ответить

Ded Pihto

Tim
0

Грузинский и армянский перевели? У кого не было письменности проклятая русня сделала письменность на основе кириллицы чтоб их сраное культурное наследие сохранить и это благодарность?

Ответить

Andre

Ded
4

Добро пожаловать к нам в нацики, Дед!)

Ответить

Ded Pihto

Andre
–1

Нацики наоборот топят за маргинальные языки и против глобализации

Ответить

Tim Moore

Ded
0

Это союзные республики. Я о тех, что в составе РСФСР.

Ответить

Ded Pihto

Tim
–1

У них не было своей письменности. Коран на арабском читали. И да кириллице их поганая русня ещё при царе выучила.

Ответить

Tim Moore

Ded
0

Великодержавный шовинизм. 

Ответить

Ded Pihto

Tim
–2

- коммунисты перевели их на кириллицу!
- у них не было другой письменности и это сделали ещё при царе
- великодержавный шовинизм!

- коммунисты отломали сфинксу нос!
- это были французы при наполеоне
- великодержавный шовинизм!

- коммунисты истребили динозавров!
- это был метеорит 60 миллионов лет назад
- великодержавный шовинизм!

Ответить

Tim Moore

Ded
0

Манипулируй дальше. Прям по учебнику. Ещё обвини коммунистов в смерти Пушкина. 

Факт остаётся фактом:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кириллизация

Ответить

Ded Pihto

Tim
–2

Это не имеет никакого отношения к чеченцам. Ну и в статье ещё зачемто казахов упомянули у которых точно также не было другой письменности кроме кириллицы которую ввели ещё при царе. Проверяй факты и не будешь выглядеть глупо.

Ответить

Tim Moore

Ded
0

Дед, Я сказал про «все прочие народы», а не конкретно о чеченцах. Читай хоть перед тем, как комментировать, если не хочешь выглядеть глупо. 

Ответить

Ded Pihto

Tim
–1

Ты сказал все нерусские народы. Не юли. Статью вон лучше отредактируй убери оттуда казахский язык. Срам какойто. https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахская_письменность

Ответить

Tim Moore

Ded
0

ну сверху ж написано. Что ты мои слова изменяешь. Вот мой первый коммент. Я говорил о нерусских народах и кириллизации. Что не так?

я не писал статью. Не по адресу. Казахи использовали же арабскую письменность, потом (не при царе) их перевели на кириллицу. И? Это не кириллизация?

Кадыров и Александр Емельяненко извинились перед…
Именно так он отреагировал на слова телеведущей о том, что «Емельяненко не нужен Кадырову. Вот…
tjournal.ru
Ответить

Ded Pihto

Tim
–1

Тоесть ты написал лживый высер что якобы коммунисты перевели всех на кириллицу, по факту хуйню сморозил и ещё ссылаешься на ОРИСС в википедии который исправить не хочешь потому что он твоей лживой повестке соответствует

Арабский язык не был им родным, а кириллицу им ещё при царе ввели, я тебя уже носом ткнул в статью

Ответить

Tim Moore

Ded
1

арабская письменность - это не арабский язык. Так же ты можешь использовать кириллицу для написания английских слов, йу ноу. 

Ты отрицаешь кириллизацию письменности нерусских народов. Клевету пишешь про меня. Матами меня кроешь. И знаешь, что ты не прав.

Тебе не стыдно, дед?

Ответить

Ded Pihto

Tim
–1

У чеченцев и казахов не было своей письменности не было своего алфавита, нельзя кириллизировать то чего нет. Или ты сейчас уже доказываешь что проклятые коммунисты остановили арабизацию казахов чтоли?

Ответить

Tim Moore

Ded
0

Вот ты данными манипулируешь, врешь, матом кроешь. Ты лучше скажи. У тебя совесть есть? Тебе не стыдно? 

как ты собираешься работать в коллективе при коммунизме?

Ответить

Ded Pihto

Tim
–1

Где я данными манипулировал?
У них не было своей письменности и не коммунисты ввели им кириллицу
Ты просто пришёл и накидал говна на вентилятор

Ответить

Tim Moore

Ded
0

я написал, что имела место быть кириллизация нерусского населения.

Все остальное - это твой троллинг и передергивание 

Ответить

Ded Pihto

Tim
–2

 У них не было своей письменности и не коммунисты ввели им кириллицу

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Ded
0

Какой же ты дондон. Практически все языки сперва переводили на латиницу, потом с неё на кириллицу, а конкретно в случае казахского на латиницу его перевели с арабской графики

Ответить

Антон Пострунин

Dmitry
0

У всех в России кириллическая письменность. Некириллические только неофициально. 

Ответить

George Weiller

Poe
5

Э рон дон дон

Ответить

Andre Macareno

George
2

Когда-то почитал текст этого трека и удивился, как андеграунд вообще возрастной рейтинг Everyone получил

Ответить

Maxim Leshkovich

Andre
0

Помню про «на окно, на стену брызгает пот с моих яиц»:)

Ответить

Andre Macareno

Poe
1
Ответить

Кремлевский звук

13

Самая отмороженная ОПГ. Её боялись даже чеченцы

Ответить

Великолепный якорь

Кремлевский
6

Анна Гласс?

Ответить

Стабильный диод

Великолепный
10

Макаров и сандра булок. 

Ответить

Макс Маюрников

13
Ответить

Ильяс Мунарбаев

Макс
0

Сокращённо от донатер😂

Ответить

Великолепный якорь

8

О них уже пора фанфик писать. А на счет Кандилаки они правы.

Ответить

Татарский Илья

Великолепный
0

Слеш

Ответить

Vladislav Donets

4

Ничоси, Канделаки заставила Кадырова извиняться.

Ответить

Poe Ghost

Vladislav
9

Грузины – чеченцы 1:0

Ответить

Иван Гессе

Poe
5

учитывая историю можешь сразу 2:0 записать

Ответить

Комментарий удален

Станислав Есин

4

Дон

Ответить

Georgieva Maria

Станислав
9

дон диги диги дон дон дон дон дигидон дон дон  

Ответить

Dmitry Yashin

Georgieva
2
Ответить

theLastLetters

Georgieva
0

Колечко на память!

Ответить

Barska Manikula

5
Ответить

Иван Семёныч

3

Этот тред посетил Рамзан Кадыров, всем извиниться, и будут ваши женщины мудрыми, а мужчины галантными.

Ответить

Valeriy Avdeyev

Иван
2

Извини, Рамзан. 

Ответить

Artur Stankevich

2
Ответить

Tim Moore

0

Что означает «ахмат сила?»
почему все друзья Чечни так говорят? Дон 

Ответить

Evil Pechenka

Tim
3

«Совсем недавно мы принимали дорогого гостя – губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг «Ахмат-Сила!» Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш «Ахмат», а не «Зенит». Поясняю тем, кто не знает, что лозунг «Ахмат-Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! «Ахмат» – общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения. Ахмат – это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова. Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат-Сила!» Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России. А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Еще раз говорю, спорт должен сближать нас», – написал Кадыров в инстаграме.

Ответить

Tim Moore

Evil
1

Что-то мутное, но спасибо за пасту. 

Ответить

Конкретный клуб

0

Извиняюсь, что он, говорит, на 8 марта Канделаки отправит?

Ответить

Аристарх Знаменский

Конкретный
3

Отрезанные пальцы емельяненко

Ответить

Александр Неви

Конкретный
0

Я, ничего,  не понял, что, ты, спросил?

Ответить

Внезапный огонь

1

АН такой милый, дон

Ответить

Dmitry Yashin

Внезапный
0

Первую по ошибке не тебе отправил

Ответить

Alexey Andreev

1

Больше донов
https://www.youtube.com/watch?v=4jTkKJAEWUM

Ответить

LC

1

- Извини, ты не полная дура, а вполне себе стройная!

Ответить

Tony Papayouth

0
Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low (Official…
Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low Buy it on iTunes: http://georiot.co/xN7 Subscribe…
m.youtube.com
Ответить

Нижний интернет

0
Ответить

Нижний интернет

Нижний
0

Хотя наверняка они уже

Ответить

Tim Moore

0

Тихий Дон

Ответить

Эдгар Устинов

0

Из Емельяненко совсем куколда сделали, его отхуесосили, а он ещё извиняется.

Ответить

Наталья С

–1

Жесть... Нормально извиняться, видимо, не умеет. Родители хорошо воспитали. Гордость семьи. Ещё и страны. "Браво"! Куда катиться вообще наш мир?

Ответить

Склонный нос

–2

Гость TJ Кадыров на коленях просит прощения у пользователей TJ дон

Ответить
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