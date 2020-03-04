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Именно так он отреагировал на слова телеведущей о том, что «Емельяненко не нужен Кадырову. Вот Кадыров действительно нужен Александру».
Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец ММА Александр Емельяненко извинились перед генеральным продюсером «Матч-ТВ» Тиной Канделаки. Видео с извинениями она опубликовала в Твиттере.
Кадыров рассказал, что они «с Александром очередной косяк запороли». «Не сегодня, а Александр вчера», — уточнил Емельяненко. Они вместе извинились перед Канделаки, а Кадыров пообещал прислать ей цветы на 8 марта.
Кадыров и Емельяненко записали это видео на следующий день после того, как спортсмен назвал Канделаки «полной дурой». Так он отреагировал на её пост «Зачем Рамзану Кадырову Александр Емельяненко».
В этой публикации Канделаки назвала Емельяненко «трудным ребёнком российских MMA». «Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддается исчислению», — пояснила она.
Канделаки посчитала, что боец получает помощь в Грозном, а взамен тренируется с местными бойцами и главой республики. По её мнению, «Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру».
"Шайтан попутал, бля буду, порожняк прогнал, за базаром не уследил, дон."
Я никогда не слышал длинных речей Кадырова, был в недоумении от того, что он зверски спамит непонятным «дон», пошёл гуглить — а это древний баян, блять.
Особенно странно звучит, когда Кадыров говорит на смеси русского и чеченского – например, вставляет слово, которое слушатели толкуют как "дон". Использует он его так часто, что в соцсетях тысячи задаются вопросом: а что оно значит? Ищут параллели с гангстером Доном Корлеоне или со звоном колокольчика "динь-дон". А кто-то полагает, что он просто любит реку Дон, так как он донской казак. На самом деле это не "дон", а "дуй хьуна". Дословно переводится как "есть тебе". Это по сути слово-паразит, особого смысла не несет (русский аналог – "короче", "ну"). Чеченцы, стремящиеся говорить на своем языке грамотно, стараются использовать это слово как можно реже.
У него вообще с речью не всё в порядке:
Даже сами чеченцы зачастую не понимают, о чем говорит Рамзан Кадыров. Проблема в том, что он чересчур глотает слова. Кадыров не окончил даже 6 классов. Ему не нанимали учителей чеченского языка, а только русского. Поэтому чеченский язык он знает слабо. Кроме того, у него с детства дефект речи: он глотает слоги. Однако с логопедом он никогда не занимался. Из-за этого чеченцу, который слышит его в первый раз, очень сложно понять Кадырова. Нужна практика, чтобы научиться разбирать его речь».
Так же, как, например, в английском языке слова произносятся иначе, чем пишутся латиницей, либо сливаются при произношении.
Только вот в этой фразе, кроме «д», других букв из этого слова-паразита даже нет.
Так вы читаете чеченские слова на базе кириллической письменности по-русски, а не по-чеченски, поэтому и не получается.
А у чеченцев кириллическая письменность?
- коммунисты перевели их на кириллицу!
- у них не было другой письменности и это сделали ещё при царе
- великодержавный шовинизм!
- коммунисты отломали сфинксу нос!
- это были французы при наполеоне
- великодержавный шовинизм!
- коммунисты истребили динозавров!
- это был метеорит 60 миллионов лет назад
- великодержавный шовинизм!
Манипулируй дальше. Прям по учебнику. Ещё обвини коммунистов в смерти Пушкина.
Факт остаётся фактом:
Ты сказал все нерусские народы. Не юли. Статью вон лучше отредактируй убери оттуда казахский язык. Срам какойто. https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахская_письменность
ну сверху ж написано. Что ты мои слова изменяешь. Вот мой первый коммент. Я говорил о нерусских народах и кириллизации. Что не так?
я не писал статью. Не по адресу. Казахи использовали же арабскую письменность, потом (не при царе) их перевели на кириллицу. И? Это не кириллизация?
Тоесть ты написал лживый высер что якобы коммунисты перевели всех на кириллицу, по факту хуйню сморозил и ещё ссылаешься на ОРИСС в википедии который исправить не хочешь потому что он твоей лживой повестке соответствует
Арабский язык не был им родным, а кириллицу им ещё при царе ввели, я тебя уже носом ткнул в статью
Какой же ты дондон. Практически все языки сперва переводили на латиницу, потом с неё на кириллицу, а конкретно в случае казахского на латиницу его перевели с арабской графики
У всех в России кириллическая письменность. Некириллические только неофициально.
Э рон дон дон
Когда-то почитал текст этого трека и удивился, как андеграунд вообще возрастной рейтинг Everyone получил
Великолепный якорь
Анна Гласс?
Ничоси, Канделаки заставила Кадырова извиняться.
Комментарий удален
Дон
дон диги диги дон дон дон дон дигидон дон дон
Этот тред посетил Рамзан Кадыров, всем извиниться, и будут ваши женщины мудрыми, а мужчины галантными.
Что означает «ахмат сила?»
почему все друзья Чечни так говорят? Дон
«Совсем недавно мы принимали дорогого гостя – губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг «Ахмат-Сила!» Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш «Ахмат», а не «Зенит». Поясняю тем, кто не знает, что лозунг «Ахмат-Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! «Ахмат» – общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения. Ахмат – это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова. Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат-Сила!» Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России. А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Еще раз говорю, спорт должен сближать нас», – написал Кадыров в инстаграме.
Из Емельяненко совсем куколда сделали, его отхуесосили, а он ещё извиняется.
Жесть... Нормально извиняться, видимо, не умеет. Родители хорошо воспитали. Гордость семьи. Ещё и страны. "Браво"! Куда катиться вообще наш мир?