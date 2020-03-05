Сначала ему дали возможность прохождения альтернативной службы, но затем отказали из-за нарушений во время медкомиссии.

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Призывник Игорь Суворов пожаловался в Конституционный суд (КС) на статью за уклонение от военной службы. Его назвали уклонистом и оштрафовали, когда военкомат лишил его возможности альтернативной гражданской службы и он отказался отправиться в армию, пишет «Коммерсантъ».

Суворова призвали на военную службу в 2016 году. Призывная комиссия города Кропоткина сначала предоставила ему право пройти альтернативную военную службу. Во время медосмотра, врач-дерматовенеролог потребовал, чтобы тот разделся в коридоре. Призывник посчитал это унижением достоинства и отказался это сделать и покинул медкомиссию.

Затем военкомат лишил его права прохождения альтернативной службы и направил повестку о призыве в армию. Когда тот пришёл и заявил и праве на прохождение альтернативной службы, ему заявили, что его лишили этой возможности. Суворов отказался отправиться в армию. В апреле 2018 года его объявили уклонистом и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда судья выразил сомнения в существовании права на пацифизм призывников.

Если вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете дерьмо выгребать за американцами, за НАТО, за Китаем. отрывок речи судьи из стенограммы заседания об уклонении от службы Игоря Суворова

Суворов дошёл до Верховного суда, но тот встал на сторону военкомата. Теперь он обратился в КС с жалобой на законы «Об альтернативной государственной службе» и статью об уклонении от военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). Адвокат Суворова Сергей Голубок заявил, что военные не должны принимать решения об отказе, потому что они заинтересованы в прохождении службы призывников. Суворов, в свою очередь, заявил, что уголовная ответственность за уклонение от призыва нарушает его пацифистские убеждения.