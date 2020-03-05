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Сначала ему дали возможность прохождения альтернативной службы, но затем отказали из-за нарушений во время медкомиссии.
Призывник Игорь Суворов пожаловался в Конституционный суд (КС) на статью за уклонение от военной службы. Его назвали уклонистом и оштрафовали, когда военкомат лишил его возможности альтернативной гражданской службы и он отказался отправиться в армию, пишет «Коммерсантъ».
Суворова призвали на военную службу в 2016 году. Призывная комиссия города Кропоткина сначала предоставила ему право пройти альтернативную военную службу. Во время медосмотра, врач-дерматовенеролог потребовал, чтобы тот разделся в коридоре. Призывник посчитал это унижением достоинства и отказался это сделать и покинул медкомиссию.
Затем военкомат лишил его права прохождения альтернативной службы и направил повестку о призыве в армию. Когда тот пришёл и заявил и праве на прохождение альтернативной службы, ему заявили, что его лишили этой возможности. Суворов отказался отправиться в армию. В апреле 2018 года его объявили уклонистом и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда судья выразил сомнения в существовании права на пацифизм призывников.
Суворов дошёл до Верховного суда, но тот встал на сторону военкомата. Теперь он обратился в КС с жалобой на законы «Об альтернативной государственной службе» и статью об уклонении от военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). Адвокат Суворова Сергей Голубок заявил, что военные не должны принимать решения об отказе, потому что они заинтересованы в прохождении службы призывников. Суворов, в свою очередь, заявил, что уголовная ответственность за уклонение от призыва нарушает его пацифистские убеждения.
Юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон подчеркнул, что иск Суворова ставит под вопрос процедуру реализации альтернативной военной службы, потому что «сложно рассказывать о пацифистских убеждениях военным, которые совершенно очевидно придерживаются иного взгляда».
ахХАхаххахАхХАхАХаХА
Он реально верит, что ему дадут создать такой прецедент в России?)
Видать очень сильно вдохновлялся фильмом "По соображениям совести")
А мог бы добровольно пойти и сдаться на годик в колонию-поселение как @Паша Красников сделал.
Это ж как в фильме - "по соображениям совести" , ну почти ))
Сейчас нетфликс купит права на экранизацию и снимет фильм "по соображениям российской совести" 1 сезон 11 серия