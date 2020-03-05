По данным Верховного суда, за этот год на 22% сократилось число приговоров за наркотики.

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В 2019 году до суда дошло только 99 тысяч дел, связанных с наркотиками: чуть больше половины от общего числа таких преступлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику, опубликованную Генпрокуратурой, и данные Судебного департамента при Верховном суде России.

В самих судах прекращаются только 2-3% от общего числа дел, связанных с наркотиками.

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В 2019 году в работе у следствия находилось более 230 дел, связанных с наркотиками. Каждое третье было приостановлено из-за того, что правоохранительные органы не смогли установить лицо, которое можно привлечь в качестве обвиняемого.

Большинство зарегистрированных преступлений по статье 228.1 УК РФ — уголовные дела по факту сбытов наркотиков, которые основаны на административных делах об употреблении или на уголовных делах о хранении. «Из каждого нового дела о хранении наркотиков всегда выделяется материал по сбыту. Если есть «вес», должен быть и сбытчик; это правило, и это было всегда. Таких дел сотни тысяч», — пояснил журналистам глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

РБК выяснил, что за последние годы не меняется число зарегистрированных наркопреступлений: около 200 тысяч в год, но сокращается количество обвиняемых по этим делам: в 2016 году их было более 108 тысяч человек, а в 2019 году — около 85 тысяч. В 2019 году зафиксировали рост количества зарегистрированных наркотических преступлений на одного обвиняемого: 2,2, когда в 2016 году этот показатель равнялся 1,9.

В феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что в 2019 году в России на 22% снизилось число приговоров за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но по данным Генпрокуратуры, число таких преступлений снизилось только на 5%: статистка Верховного суда касается только количества приговоров по каждому составу, но одному человеку могут вменяться несколько преступлений.