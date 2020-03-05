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Артём Мазанов
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РБК: в 2019 году около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда Материал редакции

По данным Верховного суда, за этот год на 22% сократилось число приговоров за наркотики.

3 комментария
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Изображение РБК

В 2019 году до суда дошло только 99 тысяч дел, связанных с наркотиками: чуть больше половины от общего числа таких преступлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику, опубликованную Генпрокуратурой, и данные Судебного департамента при Верховном суде России.

В самих судах прекращаются только 2-3% от общего числа дел, связанных с наркотиками.

Изображение РБК

В 2019 году в работе у следствия находилось более 230 дел, связанных с наркотиками. Каждое третье было приостановлено из-за того, что правоохранительные органы не смогли установить лицо, которое можно привлечь в качестве обвиняемого.

Большинство зарегистрированных преступлений по статье 228.1 УК РФ — уголовные дела по факту сбытов наркотиков, которые основаны на административных делах об употреблении или на уголовных делах о хранении. «Из каждого нового дела о хранении наркотиков всегда выделяется материал по сбыту. Если есть «вес», должен быть и сбытчик; это правило, и это было всегда. Таких дел сотни тысяч», — пояснил журналистам глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

РБК выяснил, что за последние годы не меняется число зарегистрированных наркопреступлений: около 200 тысяч в год, но сокращается количество обвиняемых по этим делам: в 2016 году их было более 108 тысяч человек, а в 2019 году — около 85 тысяч. В 2019 году зафиксировали рост количества зарегистрированных наркотических преступлений на одного обвиняемого: 2,2, когда в 2016 году этот показатель равнялся 1,9.

В феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что в 2019 году в России на 22% снизилось число приговоров за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но по данным Генпрокуратуры, число таких преступлений снизилось только на 5%: статистка Верховного суда касается только количества приговоров по каждому составу, но одному человеку могут вменяться несколько преступлений.

За три года (с 2016 по 2019 год) больше всего количество преступлений, связанных с наркотиками, сократилось в Петербурге (с 13,8 тысяч до 8,2 тысяч в год) и в Вологодской области (с 1,5 тысячи до 900).

#новости #наркотики #право

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3 комментария
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Дмитрий Алексеевич

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Оттепель

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Dmitry Mandryka

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На 22% больше людей отмазались через постановку на учёт или занесли денег

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Alexander

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Половина откупаются.

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