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Пока что он доступен только в США.
Reddit совместно со службой психологического здоровья Crisis Text Line запустили совместный сервис для помощи людям с суицидальными мыслями и другими ментальными проблемами. Об этом пишет Mashable.
Согласно описанию, посетители Reddit смогут отметить тех, кто по их мнению, испытывает психологические проблемы. После этого сервис отправит отмеченному пользователю сообщение с материалами о психическом здоровье и предложением связаться с психологическим консультантом для разговора.
Сервис будет доступен только в США. Планируют ли разработчики в будущем расширяться в других странах, не сообщается.
Reddit введёт ограничение на количество отметок одного и того же пользователя и публикации. Это сделано для того, чтобы посетители сайта не злоупотребляли возможностями сервиса. Информацию о ложных отметках можно передать модераторам Reddit.
Это не первое сотрудничество Crisis Text Line с крупной социальной платформой. С марта 2017 года фирма работает с соцсетью Facebook. Стороны предоставляют круглосуточную конфиденциальную психологическую поддержку по запросу пользователей.