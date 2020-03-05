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Arthur Khamzin
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Reddit и служба Crisis Text Line запустили сервис помощи людям с психологическими проблемами и суицидальными мыслями Материал редакции

Пока что он доступен только в США.

2 комментария
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Источник Mashable

Reddit совместно со службой психологического здоровья Crisis Text Line запустили совместный сервис для помощи людям с суицидальными мыслями и другими ментальными проблемами. Об этом пишет Mashable.

Согласно описанию, посетители Reddit смогут отметить тех, кто по их мнению, испытывает психологические проблемы. После этого сервис отправит отмеченному пользователю сообщение с материалами о психическом здоровье и предложением связаться с психологическим консультантом для разговора.

На Reddit пользователи могут найти своё сообщество среди бесчисленного количества актуальных для них тем. Как анонимная платформа, мы даём пользователям возможность раскрыть свои самые уязвимые стороны.

из заявления Reddit

Сервис будет доступен только в США. Планируют ли разработчики в будущем расширяться в других странах, не сообщается.

Reddit введёт ограничение на количество отметок одного и того же пользователя и публикации. Это сделано для того, чтобы посетители сайта не злоупотребляли возможностями сервиса. Информацию о ложных отметках можно передать модераторам Reddit.

Это не первое сотрудничество Crisis Text Line с крупной социальной платформой. С марта 2017 года фирма работает с соцсетью Facebook. Стороны предоставляют круглосуточную конфиденциальную психологическую поддержку по запросу пользователей.

#новости #reddit #сервисы

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2 комментария
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Rayslava

0

А не перегрузят они сервис? А то контингент реддита - народ такой.

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Грамотный шар

0

После этого сервис отправит отмеченному пользователю сообщение

«Удачи, у тебя все получится!»

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