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Алексей Боржонов
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Абызов и Абрамович оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Дурова Материал редакции

Компании, связанные с ними, вложили в общей сложности 30 миллионов долларов в TON.

6 комментариев
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Компании, связанные с Михаилом Абызовым, Романом Абрамовичем и Михаилом Гуцериевым, оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом говорится в документах американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Внимание на них обратило издание CoinDesk.

Опубликованный документ — это доклад профессора Орегонского университета Стефана Маккеона, которого Telegram нанял для подготовки анализа блокчейн-платформы. Документы поступили в суд в январе 2020 года, но на них не обратили должного внимания, пишет CoinDesk. В отчёте есть приложение со «списком потенциальных валидаторов», которые участвовали во втором раунде ICO. Он завершился в марте 2018 года, и тогда в проект вложили 850 миллионов долларов.

Имена участников, купивших криптовалюту, тогда не раскрывались. Из отчёта Маккеона следует, что во втором раунде ICO участвовали в том числе:

  • Batios Holdings Limited, которая вложила 20 миллионов долларов и купила 15 миллионов Gram. В документах SEC её директором назван Михаил Абызов, бывший министр по делам открытого правительства. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества;
  • Larnabel Enterprises Limited, которая вложила 15 миллионов долларов и купила 11,3 миллиона Gram. РБК и «Ведомости» писали, что этот инвестиционный фонд основан семьей Михаила Гуцериева;
  • Norma Investments Limited, которая вложила 10 миллионов долларов и купила 7,5 миллиона Gram. В документах SEC говорилось, что компанию контролирует Роман Абрамович. В 2018 году «Ведомости» писали, что Абрамович инвестировал в TON, но не назвали сумму. Один из источников издания говорил о 300 миллионах долларов.

Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse отказались комментировать документ по запросу Forbes. Также издание направило запрос в пресс-службу компании Гуцериева «Сафмар», но к моменту написания заметки не получило ответа.

Telegram планировала запустить Gram в октябре 2019 года, но из-за претензий SEC перенесла старт. Власти США обвиняли компанию в нарушении закона о ценных бумагах: якобы она продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, которые не зарегистрированы в соответствии с законами США. Но Telegram утверждает, что токены — это обычная валюта.

Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.
tjournal.ru

#новости #telegram #дуров #деньги

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6 комментариев
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Всероссийский кофе

3

Это же давно известно

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ouxen

Всероссийский
0

но многие дурачки до сих пор думают, что дуров борец с режимом и защищет их переписки

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Окончательный магнит

0

инвесткомпании Абрамовича Millhouse отказались комментировать

А пол года назад вовсе опровергали

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Не уважаю чиновников

0

С одной стороны - навар, с другой - правительство рф в деле.

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LC

0

Когда не знаешь, куда бы ещё деть деньги. ;)
А если серьёзно - при наличии свободных средств вполне разумно пробовать вкладываться во всё, что может выстрелить с более-менее прогнозируемой вероятностью.

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Человеческий дым

0

Отмывали бабоньки? 

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