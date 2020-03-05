Компании, связанные с ними, вложили в общей сложности 30 миллионов долларов в TON.

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Компании, связанные с Михаилом Абызовым, Романом Абрамовичем и Михаилом Гуцериевым, оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом говорится в документах американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Внимание на них обратило издание CoinDesk.

Опубликованный документ — это доклад профессора Орегонского университета Стефана Маккеона, которого Telegram нанял для подготовки анализа блокчейн-платформы. Документы поступили в суд в январе 2020 года, но на них не обратили должного внимания, пишет CoinDesk. В отчёте есть приложение со «списком потенциальных валидаторов», которые участвовали во втором раунде ICO. Он завершился в марте 2018 года, и тогда в проект вложили 850 миллионов долларов.

Имена участников, купивших криптовалюту, тогда не раскрывались. Из отчёта Маккеона следует, что во втором раунде ICO участвовали в том числе:

Batios Holdings Limited, которая вложила 20 миллионов долларов и купила 15 миллионов Gram. В документах SEC её директором назван Михаил Абызов, бывший министр по делам открытого правительства. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества;

Larnabel Enterprises Limited, которая вложила 15 миллионов долларов и купила 11,3 миллиона Gram. РБК и «Ведомости» писали, что этот инвестиционный фонд основан семьей Михаила Гуцериева;



Norma Investments Limited, которая вложила 10 миллионов долларов и купила 7,5 миллиона Gram. В документах SEC говорилось, что компанию контролирует Роман Абрамович. В 2018 году «Ведомости» писали, что Абрамович инвестировал в TON, но не назвали сумму. Один из источников издания говорил о 300 миллионах долларов.



Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse отказались комментировать документ по запросу Forbes. Также издание направило запрос в пресс-службу компании Гуцериева «Сафмар», но к моменту написания заметки не получило ответа.