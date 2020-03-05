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Компании, связанные с ними, вложили в общей сложности 30 миллионов долларов в TON.
Компании, связанные с Михаилом Абызовым, Романом Абрамовичем и Михаилом Гуцериевым, оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом говорится в документах американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Внимание на них обратило издание CoinDesk.
Опубликованный документ — это доклад профессора Орегонского университета Стефана Маккеона, которого Telegram нанял для подготовки анализа блокчейн-платформы. Документы поступили в суд в январе 2020 года, но на них не обратили должного внимания, пишет CoinDesk. В отчёте есть приложение со «списком потенциальных валидаторов», которые участвовали во втором раунде ICO. Он завершился в марте 2018 года, и тогда в проект вложили 850 миллионов долларов.
Имена участников, купивших криптовалюту, тогда не раскрывались. Из отчёта Маккеона следует, что во втором раунде ICO участвовали в том числе:
Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse отказались комментировать документ по запросу Forbes. Также издание направило запрос в пресс-службу компании Гуцериева «Сафмар», но к моменту написания заметки не получило ответа.
Telegram планировала запустить Gram в октябре 2019 года, но из-за претензий SEC перенесла старт. Власти США обвиняли компанию в нарушении закона о ценных бумагах: якобы она продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, которые не зарегистрированы в соответствии с законами США. Но Telegram утверждает, что токены — это обычная валюта.
но многие дурачки до сих пор думают, что дуров борец с режимом и защищет их переписки
Когда не знаешь, куда бы ещё деть деньги. ;)
А если серьёзно - при наличии свободных средств вполне разумно пробовать вкладываться во всё, что может выстрелить с более-менее прогнозируемой вероятностью.