Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
627

В «Одноклассниках» появилась лента с новостями о коронавирусе Covid-19. В неё попадают посты от верифицированных групп Материал редакции

Всего для ленты отобрали около 150 источников.

8 комментариев
В закладки

«Одноклассники» запустили отдельную ленту для новостей о коронавирусе Covid-19, рассказали TJ в компании. В неё попадают посты только от верифицированных групп соцсети.

Раздел «Коронавирус» находится в «Рекомендациях». «Одноклассники» утверждают, что ленту формирует специальный алгоритм, который автоматически определяет посты по теме Covid-19 и размещает их в разделе.

В списке источников — СМИ и Минздрав России. Всего соцсеть отобрала около 150 верифицированных групп (TJ в их числе), чьи публикации попадают в ленту.

За всё время распространения коронавируса Covid-19 в России выявили четыре случая заражения: у двух граждан Китая, которых уже выписали из больниц, у гражданина России, вернувшегося из Италии, а также у итальянца, приехавшего в Россию. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

#новости #соцсети #covid19 #одноклассники

Новости
Подписан
Отписаться
Абызов и Абрамович оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Дурова
Компании, связанные с ними, вложили в общей сложности 30 миллионов долларов в TON.
0
–1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 8, "likes": -1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148000, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Mar 2020 17:19:39 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148000, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148000\/get","add":"\/comments\/148000\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148000"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Тепловой браслет

4

Типо таких? 

Ответить

Анус Роскомнадзора

Тепловой
5
Ответить

Litnikov Danil

Тепловой
3

Каждый вечер по полбутылки, збс. Вирусу ниче не останется. Откуда ты это говно взял?

Ответить

Тепловой браслет

Litnikov
2

Мне пересылали скрины из одноклассников с таким содержанием, но почему-то нашёл только такие.

Ответить

Стабильный диод

2

Тестируют ленту для выборов. Во время выборов будут посты только от "проверенных" групп. 

Ответить

Alexander Peshkov

0

То есть ленту с новостями об ОРВИ

Ответить

Anna Luben

0

Одноклассники теперь читают TJ

Ответить

Неведомый нос

0

Это такой пиар «Одноклассников» что ли? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Медуза»: в Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей подруге фигурантов дела «Сети»
Их обнаружили рядом с местом, где нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети».
131
Новости
«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о фигурантах дела «Сети». Он рассказал об их жизни и признался в убийстве
Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.
244
Интернет
«Чтобы снимать в России 90-е — даже декорации не нужны»: Антон Лапенко дал первое интервью — и сразу Дудю
YouTube-сериал «Внутри Лапенко» с ностальгией по позднему СССР стал открытием рунета в начале года. Теперь есть возможность лучше узнать человека, сыгравшего все роли.
112
Популярное за три дня
Интернет
Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», посвящённого ночному режиму. Трое из шести победителей — из России
Помимо россиян, жюри отметило работы жителей Китая, Испании и Индии.
47
Интернет
Устал, поспал, докопался до двуногого: россиянин делает ролики про сороку с Google-озвучкой в духе «кожаных ублюдков»
Жизнь домашней птицы в сочетании с робоголосом, иронично комментирующим все действия, принесли сороке славу в соцсетях.
13
Интернет
Пользователь 4chan рассказал о заказе секс-куклы с внешностью Греты Тунберг
Кукла обошлась заказчику в 3,4 тысячи долларов.
157

Прямой эфир

Poe Ghost

Из-за «Проломи череп»-челленджа…

Тимур Петров

Не «Send Nudes», а «Sell…

Давид Кува

Znak.com: активисты в…

Иван Гессе

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

Иван Гессе

Не «Send Nudes», а «Sell…

rdkl

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

check-it-out

Не «Send Nudes», а «Sell…

Аркадий Иванов

Губернатор Свердловской области…

Авдеев

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

Nuke Iron

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

andorus

Жительница Калифорнии два года…

Иван Гессе

Не «Send Nudes», а «Sell…

Владислав Сурков

Судья Хахалева, свадьбу дочери…

Anton…

Навальному, его жене, родителям…

Миша Сергеев

Не «Send Nudes», а «Sell…

ouxen

Судья Хахалева, свадьбу дочери…

Авдеев

Запись в подсайте Москва

Анус Роскомнадзора

Не «Send Nudes», а «Sell…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4841d17a" }