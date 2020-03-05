Прямой эфир
Всего для ленты отобрали около 150 источников.
«Одноклассники» запустили отдельную ленту для новостей о коронавирусе Covid-19, рассказали TJ в компании. В неё попадают посты только от верифицированных групп соцсети.
Раздел «Коронавирус» находится в «Рекомендациях». «Одноклассники» утверждают, что ленту формирует специальный алгоритм, который автоматически определяет посты по теме Covid-19 и размещает их в разделе.
В списке источников — СМИ и Минздрав России. Всего соцсеть отобрала около 150 верифицированных групп (TJ в их числе), чьи публикации попадают в ленту.
За всё время распространения коронавируса Covid-19 в России выявили четыре случая заражения: у двух граждан Китая, которых уже выписали из больниц, у гражданина России, вернувшегося из Италии, а также у итальянца, приехавшего в Россию. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.
Каждый вечер по полбутылки, збс. Вирусу ниче не останется. Откуда ты это говно взял?
Тепловой браслет
Мне пересылали скрины из одноклассников с таким содержанием, но почему-то нашёл только такие.