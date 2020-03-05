На этом празднике выступили, в том числе Басков, Меладзе и Кобзон. Судья утверждала, что свадьбу оплатил её бывший муж.

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Судья из Краснодара Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину на «информационную травлю через коррумпированные каналы СМИ». Открытое письмо она опубликовала в газете «Коммерсантъ».

Хахалева рассказала, что её семья три года подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры». «Меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году», — добавила она.

Судья пожаловалась на несовершенство системы защиты «после клеветнических информационных атак». Она рассказала, что даже если после проверки «клевета официально объявлена клеветой» — объект проверок должен все же «уволиться либо по собственному желанию, либо под давлением руководства»: так как атаки не прекращаются.

Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет! Елена Хахалева судья

Хахалева рассказала, что «кампания по её дискредитации с целью отставки» началась после того, как Краснодарский суд принял два решения, «которые пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры».

Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая пиар-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании. Елена Хахалева судья

Судья заявила, что, «отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трёх лет, она лишь заработала репутацию скандально известной судьи ». Она попросила Путина разобраться в её «неординарной ситуации».

Хахалева стала широко известна в 2017 году: тогда адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи, которую сам оценил в два миллиона долларов. Позже издание «Национальные интересы» заявило, что Хахалева получила статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании. Но проверка подтвердила подлинность документа об образовании.