Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2153

Судья Хахалева, свадьбу дочери которой оценили в два миллиона долларов, пожаловалась Путину на травлю Материал редакции

На этом празднике выступили, в том числе Басков, Меладзе и Кобзон. Судья утверждала, что свадьбу оплатил её бывший муж.

18 комментариев
В закладки

Судья из Краснодара Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину на «информационную травлю через коррумпированные каналы СМИ». Открытое письмо она опубликовала в газете «Коммерсантъ».

Хахалева рассказала, что её семья три года подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры». «Меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году», — добавила она.

Судья пожаловалась на несовершенство системы защиты «после клеветнических информационных атак». Она рассказала, что даже если после проверки «клевета официально объявлена клеветой» — объект проверок должен все же «уволиться либо по собственному желанию, либо под давлением руководства»: так как атаки не прекращаются.

Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!

Елена Хахалева
судья

Хахалева рассказала, что «кампания по её дискредитации с целью отставки» началась после того, как Краснодарский суд принял два решения, «которые пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры».

Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая пиар-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании.

Елена Хахалева
судья

Судья заявила, что, «отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трёх лет, она лишь заработала репутацию скандально известной судьи». Она попросила Путина разобраться в её «неординарной ситуации».

Хахалева стала широко известна в 2017 году: тогда адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи, которую сам оценил в два миллиона долларов. Позже издание «Национальные интересы» заявило, что Хахалева получила статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании. Но проверка подтвердила подлинность документа об образовании.

В сентябре 2018 года Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а в ноябре сняли с поста председателя коллегии по административным делам. В августе 2019 года её отстранили от ведения судебных процессов.

Свадьба дочери краснодарского судьи — Офтоп на TJ
Церемония, оценённая в 2 миллиона долларов, стала одной из главных тем дня.
tjournal.ru

#новости #судьи #путин

Новости
Подписан
Отписаться
Абызов и Абрамович оказались в числе инвесторов в блокчейн-платформу Дурова
Компании, связанные с ними, вложили в общей сложности 30 миллионов долларов в TON.
2
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0443\u0434\u044c\u0438","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148001, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Mar 2020 17:25:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148001, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148001\/get","add":"\/comments\/148001\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148001"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уверенный клуб

16

 пожаловалась Путину на травлю

а надо было @Вахтёр TJ 

Ответить

Старинный Паша

8

стравлена, зовет Вахтера

Ответить

Станислав Есин

6

 Совет судей Кубани признал подлинным диплом судьи Хахалевой и не нашел у нее криминальных связей

Ответить

Антон Крившенко

5

Бедная, несчастная баба.

Ответить

Евгения Атина

Антон
0

подарок на 8 марта ждёт

Ответить

Alex Rota

4

Так надо сначала в мвд пожаловаться, потом в прокуратуру, потом в правительство и т.д. А то буд-то не как все, срезать решила через открытое письмо

Ответить

Константин Курасов

3

Коррумпированная судья жалуется на коррумпированные СМИ)

Кек. 

Ответить

Михаил Свиблов

1

Читая текст вспомнилось

Судья местный тоже не прост на подъем, 
Его прайс-лист начинается цифрой в один миллион. 

Ответить

Поволжский Мститель .

0

так диплом был или нарисовали задним числом запись?

Ответить

ouxen

Поволжский
2

нет оснований не доверять судьессе

Ответить

Греческий Гоша

ouxen
0

судьессе

Разве правильно не "судьека"?

Ответить

ouxen

Греческий
0

Я решил, что так не очень

Ответить

Должностной турник

Поволжский
0

Отучилась экстерном на коммерческой основе

Ответить

Unknown

0

Я извиняюсь, а 2 миллиона долларов это много ?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Unknown
1

Ну какбэ 500 лет работы минимум...

Ответить

Владислав Сурков

0

путен памаги

и чем же он ей должен помочь? ему к выборам готовиться нужно, а не тролями в инете заниматься 

Ответить

Dmitry Yashin

–1

Бля, вангую, что она может быть и права, и через годик-другой после статейки в Медузе вышеотписавшиеся комментаторы моментально переобуются.

Ответить

ouxen

–4

Хахалева рассказала, что её семья три года подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры»

адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи, которую сам оценил в два миллиона долларов

Позже издание «Национальные интересы» заявило, что Хахалева получила статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании.

кто угодно борется, кроме борца с коррупцией навального :D

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
Гость TJ: Психолог Элина Фролова
Прямой эфир начнётся в 16:00 по Москве.
308
Интернет
Если не знаете, что подарить мне
207
Интернет
«Чтобы снимать в России 90-е — даже декорации не нужны»: Антон Лапенко дал первое интервью — и сразу Дудю
YouTube-сериал «Внутри Лапенко» с ностальгией по позднему СССР стал открытием рунета в начале года. Теперь есть возможность лучше узнать человека, сыгравшего все роли.
112
Популярное за три дня
Животные
Укольчик?
Я виду не подам, но знайте - мне очень страшно
11
Интернет
«Чтобы снимать в России 90-е — даже декорации не нужны»: Антон Лапенко дал первое интервью — и сразу Дудю
YouTube-сериал «Внутри Лапенко» с ностальгией по позднему СССР стал открытием рунета в начале года. Теперь есть возможность лучше узнать человека, сыгравшего все роли.
112
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
153

Прямой эфир

check-it-out

Не «Send Nudes», а «Sell…

Аркадий Иванов

Губернатор Свердловской области…

Авдеев

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

Nuke Iron

#RIPTwitter: сервис микроблогов…

andorus

Жительница Калифорнии два года…

Иван Гессе

Не «Send Nudes», а «Sell…

Владислав Сурков

Судья Хахалева, свадьбу дочери…

Anton…

Навальному, его жене, родителям…

Миша Сергеев

Не «Send Nudes», а «Sell…

ouxen

Судья Хахалева, свадьбу дочери…

Авдеев

Запись в подсайте Москва

Анус Роскомнадзора

Не «Send Nudes», а «Sell…

George Weiller

Не «Send Nudes», а «Sell…

ouxen

Памфилова объяснила "пакетное…

Владимир Дыркин

Губернатор Свердловской области…

Озорной Лис

Из-за «Проломи череп»-челленджа…

Бдительный…

Судья Хахалева, свадьбу дочери…

Владимир Дыркин

Губернатор Свердловской области…

Mikhail Lukup

Губернатор Свердловской области…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4841d17a" }