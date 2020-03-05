Прямой эфир
На этом празднике выступили, в том числе Басков, Меладзе и Кобзон. Судья утверждала, что свадьбу оплатил её бывший муж.
Судья из Краснодара Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину на «информационную травлю через коррумпированные каналы СМИ». Открытое письмо она опубликовала в газете «Коммерсантъ».
Хахалева рассказала, что её семья три года подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры». «Меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году», — добавила она.
Судья пожаловалась на несовершенство системы защиты «после клеветнических информационных атак». Она рассказала, что даже если после проверки «клевета официально объявлена клеветой» — объект проверок должен все же «уволиться либо по собственному желанию, либо под давлением руководства»: так как атаки не прекращаются.
Хахалева рассказала, что «кампания по её дискредитации с целью отставки» началась после того, как Краснодарский суд принял два решения, «которые пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры».
Судья заявила, что, «отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трёх лет, она лишь заработала репутацию скандально известной судьи». Она попросила Путина разобраться в её «неординарной ситуации».
Хахалева стала широко известна в 2017 году: тогда адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи, которую сам оценил в два миллиона долларов. Позже издание «Национальные интересы» заявило, что Хахалева получила статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании. Но проверка подтвердила подлинность документа об образовании.
В сентябре 2018 года Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а в ноябре сняли с поста председателя коллегии по административным делам. В августе 2019 года её отстранили от ведения судебных процессов.
Совет судей Кубани признал подлинным диплом судьи Хахалевой и не нашел у нее криминальных связей
Бедная, несчастная баба.
Так надо сначала в мвд пожаловаться, потом в прокуратуру, потом в правительство и т.д. А то буд-то не как все, срезать решила через открытое письмо
Читая текст вспомнилось
Судья местный тоже не прост на подъем,
Его прайс-лист начинается цифрой в один миллион.
так диплом был или нарисовали задним числом запись?
нет оснований не доверять судьессе
Я извиняюсь, а 2 миллиона долларов это много ?
путен памаги
и чем же он ей должен помочь? ему к выборам готовиться нужно, а не тролями в инете заниматься
Бля, вангую, что она может быть и права, и через годик-другой после статейки в Медузе вышеотписавшиеся комментаторы моментально переобуются.
Хахалева рассказала, что её семья три года подвергается «информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры»
адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе дочери судьи, которую сам оценил в два миллиона долларов
Позже издание «Национальные интересы» заявило, что Хахалева получила статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании.
кто угодно борется, кроме борца с коррупцией навального :D