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Мероприятие поддержал губернатор Свердловской области, а по мнению мэра, «никаких политических спекуляций в городе быть не должно».
В Екатеринбурге на набережной Городского пруда местные активисты отметили 67-ю годовщины смерти Иосифа Сталина салютом. На мероприятие пришли несколько десятков зрителей. Об этом пишет Znak.
Активисты не стали раскрывать журналистам свои личности, но перед салютом их документы проверили полицейские, которые также сфотографировали пиротехнику.
Идею салюта по случаю 67-й годовщины смерти Сталина одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал эту акцию несогласованной. «Никаких политических спекуляций в городе быть не должно», — добавил он.
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, он руководил Советским Союзом с 1924 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.
о мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал эту акцию несогласованной.
это чмо ни кто не выбирал
А Куйвашева выбирали?
Вроде была симуляция выборов. Но всем понятно, как эти выборы проходили: 3.5 удобных кандидата, муниципальный барьер, вбросы и все такое. Я думаю, что если поставить условного дядю Васю алкаша в майке-алкоголичке как кандидата в губернаторы, то у Куйвашева были бы серьезные проблемы во время выборов.
нет
были якобы выборы, друих не допустили
Господи, пожадничали денег на нормальный салют. Или в этом тоже есть элемент оскорбления?
Всероссийский кофе
Да это тоже самое, что какой-нибудь hh пошел бы и запустил 1 салют, а потом трезвонил мол он радовался уходу Никиты
Я тоже изначально думал, что там поддержка администрации города, а это просто активисты жидко перданули, зато хайпа то сколько. Вообще ни о чем кароче.
Личный магнит
Согласен.
Та же ситуация с оппозицией. На митинги против власти выходит от силы 10-20 тысяч, в то время, как за власть и 1 мая, и 9 мая, и в Бессмертном полке выходят сотни тысяч, причем, абсолютно бесплатно и по зову сердца. Ясен пень, что оппозиционеры просто жидко пердят по сравнению с властью и ловят хайп!
Да это тоже самое, что какой-нибудь hh пошел бы и запустил 1 салют, а потом трезвонил мол он радовался уходу Никиты
привет, ты чо ахуел?