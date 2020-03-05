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Артём Мазанов
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В Екатеринбурге активисты запустили салют «в честь смерти Сталина» Материал редакции

Мероприятие поддержал губернатор Свердловской области, а по мнению мэра, «никаких политических спекуляций в городе быть не должно».

18 комментариев
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​Видео «Подъём»

В Екатеринбурге на набережной Городского пруда местные активисты отметили 67-ю годовщины смерти Иосифа Сталина салютом. На мероприятие пришли несколько десятков зрителей. Об этом пишет Znak.

Активисты не стали раскрывать журналистам свои личности, но перед салютом их документы проверили полицейские, которые также сфотографировали пиротехнику.

Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше.

активисты, запустившие салют
Фото Znak

Идею салюта по случаю 67-й годовщины смерти Сталина одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал эту акцию несогласованной. «Никаких политических спекуляций в городе быть не должно», — добавил он.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, он руководил Советским Союзом с 1924 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.

#новости #екатеринбург

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Губернатор Свердловской области поддержал организаторов салюта в годовщину смерти Сталина
Ранее стало известно, что 5 Марта в центре Екатеринбурга устроят салют «в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина». Салют запланирован на 20:00 по местному времени.
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18 комментариев
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Владимир Дыркин

10

о мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал эту акцию несогласованной.  

это чмо ни кто не выбирал 

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Юный Кирилл

Владимир
0

А Куйвашева выбирали?

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Пкшаашер

Юный
0

Вроде была симуляция выборов.  Но всем понятно, как эти выборы проходили: 3.5 удобных кандидата, муниципальный барьер, вбросы и все такое. Я думаю, что если поставить условного дядю Васю алкаша в майке-алкоголичке как кандидата в губернаторы, то у Куйвашева были бы серьезные проблемы во время выборов.

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Владимир Дыркин

Юный
0

нет

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Пкшаашер

Владимир
0

Вроде же были "выборы", не? Те, на которые Ройзмана не пустили. Или Куйвашева после них еще переназначали?

Ответить

Владимир Дыркин

Пкшаашер
0

были якобы выборы, друих не допустили

Ответить

Пкшаашер

Владимир
0

Ну я и говорю, "выборы".

Ответить

Юный Кирилл

Владимир
0

Ну я к тому, что его «поддержка» акции тоже ничего не стоит.

Ответить

Всероссийский кофе

5
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Тепловой браслет

4

Ура, товарищи! 

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Дмитрий Григорьев

4
Ответить

Автономный фитиль

1

Деньги на ветер

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Alexei Kuksin

0

Господи, пожадничали денег на нормальный салют. Или в этом тоже есть элемент оскорбления?

Ответить

Всероссийский кофе

Alexei
0

Да это тоже самое, что какой-нибудь hh пошел бы и запустил 1 салют, а потом трезвонил мол он радовался уходу Никиты

Я тоже изначально думал, что там поддержка администрации города, а это просто активисты жидко перданули, зато хайпа то сколько. Вообще ни о чем кароче.

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Личный магнит

Всероссийский
0

Согласен.
Та же ситуация с оппозицией. На митинги против власти выходит от силы 10-20 тысяч,  в то время, как за власть и  1 мая, и 9 мая, и в Бессмертном полке выходят сотни тысяч, причем, абсолютно бесплатно и по зову сердца. Ясен пень, что оппозиционеры просто жидко пердят по сравнению с властью и ловят хайп!

Ответить

Владислав Сурков

Всероссийский
0

Да это тоже самое, что какой-нибудь hh пошел бы и запустил 1 салют, а потом трезвонил мол он радовался уходу Никиты

привет, ты чо ахуел? 

Ответить

Всероссийский кофе

Владислав
0

Привет

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Vladimir Medvedev

0

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