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Анатолий Чиквин
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СМИ: Сенатор Элизабет Уоррен объявила о завершении президентской кампании Материал редакции

Она была последней женщиной-кандидатом, имевшей шансы на выдвижение в 2020 году.

17 комментариев
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Элизабет Уоррен Фото Патрика Семански, AP

Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от дальнейшего участия в праймериз Демократической партии и борьбы за пост президента. Об этом сообщила The New York Times, информацию также подтвердили в ABC и Time. Это решение она приняла по итогам состоявшегося 3 марта «Супервторника». В ходе серии предварительных выборов в 14 штатах Уоррен не смогла выиграть ни в одном, даже в своём собственном Массачусетсе.

Уоррен не поддержала Берни Сандерса или Джо Байдена, продолжающих гонку кандидатов. Она оставалась единственной женщиной, имевшей шансы на выдвижение от своей партии в 2020 году — на праймериз сенатор завоевала голоса 62 делегатов. Формально свою кампанию продолжает ещё Тулси Габбард, однако в её активе пока только один делегат.

Уоррен первая объявила о своём участии в президентской гонке — 1 января 2019 года, больше чем за год до выборов. Её кампания запомнилась длительными селфи-сессиями, которые длились по 4-5 часов после каждого митинга — сенатор фотографировалась почти со всеми своими сторонниками. Кроме того, она почти каждый день отвечала на вопросы прессы, что резко контрастировало с поведением других кандидатов.

Демократ запомнилась популистским обещанием ввести налог на роскошь в размере 2% для обладателей состояний свыше 50 миллионов долларов. Из-за этого на митингах её сторонники часто скандировали слоган «Two cents! Two cents!» («Два цента!»). Центральным тезисом всей программы кандидата стала борьба с коррупцией.

Число сторонников Уоррен начало снижаться после серии дебатов, когда она неоднократно отказывалась отвечать на прямой вопрос, придётся ли ей в случае избрания повышать налоги со среднего класса, чтобы платить за медицинскую страховку для всех граждан.

После успешного выступления на дебатах в Лас-Вегасе, когда сенатор раскритиковала миллиардера Майкла Блумберга, ей удалось дополнительно привлечь на свою кампанию 29 миллионов долларов, однако рейтинг кандидата продолжал снижаться. Блумберг объявил о завершении своей кампании 4 марта, сенатор-демократ приняла такое же решение на следующий день.

После выхода Уоррен из гонки в ней осталось всего три кандидата, продолжающих борьбу за выдвижение от Демократической партии: Джо Байден, заручившийся поддержкой 571 делегата, Берни Сандерс с 500 голосами и Тулси Габбард, которую пока готов поддержать один делегат.

#новости #сша #политика

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17 комментариев
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Словесный Интервент

2

Сенатор Элизабет Уоррен 
Она была последней женщиной-кандидатом 

женщиной

 Тулси Габбард, которую пока готов поддержать один делегат.

которую

Я чего-то запутался.

Ответить

Анатолий Чиквин

Словесный
0

Тулси Габбард - это женщина, всё верно

Ответить

Словесный Интервент

Анатолий
1

А почему тогда Элизабет Уоррен  была ПОСЛЕДНЕЙ женщиной-кандидатом?

Ответить

Анатолий Чиквин

Словесный
0

>>женщиной, имевшей шансы на выдвижение!

Ответить

Словесный Интервент

Анатолий
1

А у Тулси почему их нет, если она все еще участвует в гонке?

Ответить

Анатолий Чиквин

Словесн…
0

Потому что у неё 1 делегат из числа уже примерно полутора тысяч распределённых

Ответить

Словесный

Анатолий
1

А если два других кандидата недееспособными станут перед выдвижением, то Тулси будет участвовать от демократов? 

Ответить

Словесный

Словесн…
1

@Анатолий Чиквин ты куда пропал? До конца бы объяснил расклады.

Ответить

Анатолий Чиквин

Словесн…
0

Если вдруг случится невероятное и всех кандидатов похитят инопланетяне, то съезд партии может сам решить, кого выдвигать на выборы. Хоть Габбард, хоть даже Клинтон

Ответить

Иван Гессе

Словесн…
0

1% поддержки как-то маловато

Ответить

Подходящий колос

1

Кстати, там когда Стивен Кольбер был у Урганта на передаче в июне 2017 года, он на ней объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году. Ну и куда он пропал?

Ответить

Сергей Васильев

Подходящий
1

он действительно 3 года в это верил

Ответить

Mark Aster

Подходящий
0

Лол, помимо него еще Дуэйн Скала Джонсон и Кани Уэст заявляли, что будут баллотироваться, но тоже пропали с политических радаров.

Ответить

Иван Гессе

1

#tulsi2020
#kanye2024

Ответить

Иван Семёныч

Иван
–1

Канье от консервов скорее всего пойдет

Ответить

Иван Семёныч

0

Не усидела на двух стульях 

Ответить

Джордж Харви

0

Хитрая уловка, но старая как мир

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