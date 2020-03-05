Она была последней женщиной-кандидатом, имевшей шансы на выдвижение в 2020 году.

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Элизабет Уоррен Фото Патрика Семански, AP

Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от дальнейшего участия в праймериз Демократической партии и борьбы за пост президента. Об этом сообщила The New York Times, информацию также подтвердили в ABC и Time. Это решение она приняла по итогам состоявшегося 3 марта «Супервторника». В ходе серии предварительных выборов в 14 штатах Уоррен не смогла выиграть ни в одном, даже в своём собственном Массачусетсе.

Уоррен не поддержала Берни Сандерса или Джо Байдена, продолжающих гонку кандидатов. Она оставалась единственной женщиной, имевшей шансы на выдвижение от своей партии в 2020 году — на праймериз сенатор завоевала голоса 62 делегатов. Формально свою кампанию продолжает ещё Тулси Габбард, однако в её активе пока только один делегат.

Уоррен первая объявила о своём участии в президентской гонке — 1 января 2019 года, больше чем за год до выборов. Её кампания запомнилась длительными селфи-сессиями, которые длились по 4-5 часов после каждого митинга — сенатор фотографировалась почти со всеми своими сторонниками. Кроме того, она почти каждый день отвечала на вопросы прессы, что резко контрастировало с поведением других кандидатов.

Демократ запомнилась популистским обещанием ввести налог на роскошь в размере 2% для обладателей состояний свыше 50 миллионов долларов. Из-за этого на митингах её сторонники часто скандировали слоган «Two cents! Two cents!» («Два цента!»). Центральным тезисом всей программы кандидата стала борьба с коррупцией.

Число сторонников Уоррен начало снижаться после серии дебатов, когда она неоднократно отказывалась отвечать на прямой вопрос, придётся ли ей в случае избрания повышать налоги со среднего класса, чтобы платить за медицинскую страховку для всех граждан.

После успешного выступления на дебатах в Лас-Вегасе, когда сенатор раскритиковала миллиардера Майкла Блумберга, ей удалось дополнительно привлечь на свою кампанию 29 миллионов долларов, однако рейтинг кандидата продолжал снижаться. Блумберг объявил о завершении своей кампании 4 марта, сенатор-демократ приняла такое же решение на следующий день.