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Каждой из них издание посвятило обложку журнала.
Журнал Time составил список 100 «Женщин года» за период с 1920 по 2019 год. Каждой из женщин издание посвятило обложку. Оно подготовило 89 новых обложек для проекта, ещё 11 посвящены женщинам, которые становились «Человеком года» по версии Time.
На странице проекта говорится, что в течение 72 лет номинация называлась Man of the Year («Мужчина года») и чаще всего её присуждали мужчине. В 1999 году название поменяли на Person of the Year («Человек года»), но несмотря на это, отмечает журнал, в номинации по-прежнему часто побеждали мужчины.
Обложки посвящены в том числе Вирджинии Вульф (1929 год), Фриде Кало (1938), Эве Перон (1946), Мэрилин Монро (1954), Жаклин Кеннеди (1962), Маргарет Тэтчер (1982), принцессе Диане (1987), Мадонне (1989), Pussy Riot (2012) и Грете Тунберг (2019).
Pussy Riot >
ХА, ну что тут сказать, любой даун который копротивляется режиму в ращке - на западе герой?
или я что-то не знаю и они сделали что-то действительно годно и полезное?
Дело Pussy Riot было поворотным в истории с законом об оскорблении чувств верующих. Кроме того, они занимались перфомансами, достаточно заметными на Западе, а общественная кампания против их заключения вышла за пределы постсоветского пространства.
В этом смысле для англоязычного мира они действительно герои (в том смысле, что персонажи) в теме «Россия» — громкое дело против современных художниц, которые высказывали очень прогрессивные для России начала 2010-х идеи. Дела против ЮКОСов, Навальных, Болотные площади и Тверские бульвары не получали там такого резонанса. А всемирно известных российских женщин вообще практически нет, кроме них (разве что «Тату»?) А учитывая, что все 100 обложек выпускаются скопом, очевидно, авторы хотели добиться diversity, в том числе и по географическому признаку, России хотя бы 1 из 100 обложек должна была попасть. Так что вроде бы выбор довольно очевидный.
А вы бы кого из женщин поместили на обложку к 2012 году?
Окончательный магнит
Да хоть Людмила Алексеева. Если нужно расрученное - Валентина Терешкова.
Любой, кто посочнее перданёт, чтоб у всех глаза заслезились- герой. Не только на западе
Давно пора уже кидать все силы на развитие виртуальных технологий и поместить всех женщин в анабиоз, чтобы они могли только рожать, но их сознание находилось в симуляции и пусть там делают что хотят, а мы тут с мужиками нормально сами поживем, верно?
эти-то женщины определенно в тени оказывались
кто вообще слышал о Мадонне, Мэрилин Монро и Грете Тунберг? кто это???
В 1999 году название поменяли с Man of the Year («Мужчина года») на Person of the Year («Человек года»), но несмотря на это, отмечает журнал, в номинации по-прежнему часто побеждали мужчины.
Упс, удивительно