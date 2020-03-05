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Алексей Боржонов
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Time выпустил список «Женщин года» за прошедший век. В него вошли Pussy Riot, принцесса Диана и Грета Тунберг Материал редакции

Каждой из них издание посвятило обложку журнала.

16 комментариев
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Журнал Time составил список 100 «Женщин года» за период с 1920 по 2019 год. Каждой из женщин издание посвятило обложку. Оно подготовило 89 новых обложек для проекта, ещё 11 посвящены женщинам, которые становились «Человеком года» по версии Time.

На странице проекта говорится, что в течение 72 лет номинация называлась Man of the Year («Мужчина года») и чаще всего её присуждали мужчине. В 1999 году название поменяли на Person of the Year («Человек года»), но несмотря на это, отмечает журнал, в номинации по-прежнему часто побеждали мужчины.

В рамках проекта «100 женщин года» мы выделяем влиятельных женщин, которые часто оказывались в тени.

журнал Time

Обложки посвящены в том числе Вирджинии Вульф (1929 год), Фриде Кало (1938), Эве Перон (1946), Мэрилин Монро (1954), Жаклин Кеннеди (1962), Маргарет Тэтчер (1982), принцессе Диане (1987), Мадонне (1989), Pussy Riot (2012) и Грете Тунберг (2019).

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16 комментариев
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Андрей Заварзин

2

  Pussy Riot  >

ХА, ну что тут сказать, любой даун который копротивляется режиму  в ращке - на западе герой?

или я что-то не знаю и они сделали что-то действительно годно и полезное?

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Макс Меленченко

Андрей
3

Дело Pussy Riot было поворотным в истории с законом об оскорблении чувств верующих. Кроме того, они занимались перфомансами, достаточно заметными на Западе, а общественная кампания против их заключения вышла за пределы постсоветского пространства.
В этом смысле для англоязычного мира они действительно герои (в том смысле, что персонажи) в теме «Россия» — громкое дело против современных художниц, которые высказывали очень прогрессивные для России начала 2010-х идеи. Дела против ЮКОСов, Навальных, Болотные площади и Тверские бульвары не получали там такого резонанса. А всемирно известных российских женщин вообще практически нет, кроме них (разве что «Тату»?) А учитывая, что все 100 обложек выпускаются скопом, очевидно, авторы хотели добиться diversity, в том числе и по географическому признаку, России хотя бы 1 из 100 обложек должна была попасть. Так что вроде бы выбор довольно очевидный.

А вы бы кого из женщин поместили на обложку к 2012 году?

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Окончательный магнит

Макс
2

Да хоть Людмила Алексеева. Если нужно расрученное - Валентина Терешкова.

Ответить

Андрей Заварзин

Макс
2

место женщины на кухне, а не на обложке))000))

Ответить

Асанали Карипов

Андрей
0

Любой, кто посочнее перданёт, чтоб у всех глаза заслезились- герой. Не только на западе

Ответить

Georgi Yudin

Андрей
0

Time это унылая таблоидная помойка.

Ответить

Кремлевский звук

1

Женщины должны только исполнять желания мужчин. Они ничего не умеют и во всем уступают мужчинам. Только из-за квот и поблажек они хоть как-то могут устроиться на работу, например

Ответить

Мистер Блондин

Кремлевский
5

Давно пора уже кидать все силы на развитие виртуальных технологий и поместить всех женщин в анабиоз, чтобы они могли только рожать, но их сознание находилось в симуляции и пусть там делают что хотят, а мы тут с мужиками нормально сами поживем, верно? 

Ответить

Стройный торшер

Мистер
0

Shut up and take my money!!!

Ответить

Разумный татарин

3

Сначала разграничили man и person, но что-то всё равно пошло не так, SJW всё ещё не довольны. Теперь вообще выпустили отдельную рубрику. Есть, значит, параллельно «Человек года» и «Женщина года». На месте феминисток я бы триггернулся

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Разумный
–2

Снова SJW нагадили? Да сколько можно-то уже?!

Ответить

Региональный глобус

0

Ну выпустил и выпустил

Ответить

That cat

1

Кто в комментарии сухих одноклассников бросил?

Ответить

Ilya Pashutin

0

эти-то женщины определенно в тени оказывались
кто вообще слышал о Мадонне, Мэрилин Монро и Грете Тунберг? кто это???

Ответить

Иван Семёныч

–1

Pussy Riot

Ответить

Грэм Грэмский

0

В 1999 году название поменяли с Man of the Year («Мужчина года») на Person of the Year («Человек года»), но несмотря на это, отмечает журнал, в номинации по-прежнему часто побеждали мужчины.

Упс, удивительно

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