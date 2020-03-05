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ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня.
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменил мероприятие из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.
Форум планировали провести с 3 по 6 июня. Белоусов пояснил, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки Covid-19. Вирус распространяется в том числе в странах-участницах ПМЭФ.
ПМЭФ — один крупнейших экономических форумов, который проводится в России. Традиционно в нём принимает участие президент страны, а также лидеры более 20 стран.
Ранее в России отменили сочинский инвестиционный форум, который должен был пройти в феврале. Также из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020 и другие мероприятия по всему миру.
На момент написания заметки случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы более чем в 80 странах, число зараженных превышает 94 тысячи, погибли от болезни больше трёх тысяч человек.
Так и хочется вспомнить слова Хабиба
Ну, главный эксперт «задерживается» в Лондоне, так что многого не потеряем.