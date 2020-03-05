ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня.

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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменил мероприятие из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить. Андрей Белоусов первый вице-премьер

Форум планировали провести с 3 по 6 июня. Белоусов пояснил, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки Covid-19. Вирус распространяется в том числе в странах-участницах ПМЭФ.

ПМЭФ — один крупнейших экономических форумов, который проводится в России. Традиционно в нём принимает участие президент страны, а также лидеры более 20 стран.

Ранее в России отменили сочинский инвестиционный форум, который должен был пройти в феврале. Также из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020 и другие мероприятия по всему миру.