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Новости
Алексей Боржонов
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Петербургский экономический форум отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня.

11 комментариев
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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменил мероприятие из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить.

Андрей Белоусов
первый вице-премьер

Форум планировали провести с 3 по 6 июня. Белоусов пояснил, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки Covid-19. Вирус распространяется в том числе в странах-участницах ПМЭФ.

ПМЭФ — один крупнейших экономических форумов, который проводится в России. Традиционно в нём принимает участие президент страны, а также лидеры более 20 стран.

Ранее в России отменили сочинский инвестиционный форум, который должен был пройти в феврале. Также из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020 и другие мероприятия по всему миру.

На момент написания заметки случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы более чем в 80 странах, число зараженных превышает 94 тысячи, погибли от болезни больше трёх тысяч человек.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Dmitry Shiryaev

11

Ура, никаких ебучих пробок по 2 часа

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Max Rockatansky

9

эскортницы расстроились((((((((

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Подходящий колос

3

Его еще нужно было в 2015 году прикрыть, нормальные люди туда уже не ездят после известных событий. Да и толку от него ноль, кроме заключения каких-то контрактов приближенных к Путину&Со с иностранными компаниями.

Ответить

Склонный нос

1

А деньги уже распилили ☝️

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Заур Зауров

0

Так и хочется вспомнить слова Хабиба

Ответить

Иван Семёныч

Заур
2

Экономический форум

Хабиб

хм)

Ответить

Карина Мирзаева

Заур
0

Какие?)

Ответить

That cat

0

Почему это важно

Ответить

Bugara's Life

0

Ну, главный эксперт «задерживается» в Лондоне, так что многого не потеряем.

Ответить

Юный Кирилл

0

Ого, неожиданно.

Ответить

Роман Новиков

0

Так и заебись

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