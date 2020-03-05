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Алексей Боржонов
5842

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за Covid-19. Работодателей обязали измерять температуру сотрудникам Материал редакции

При этом Сергей Собянин назвал ситуацию в городе «относительно спокойной».

57 комментариев
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В Москве ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Covid-19. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно документу:

  • Граждане, посещавшие страны, где зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своём возвращении в Россию по номеру «горячей линии»: +7 495 870-45-09;
  • Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании необходима самоизоляция до 14 дней;
  • При появлении первых респираторных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью на дому — без посещения медицинских организаций;
  • Работодатели обязаны измерять температуру сотрудникам. Тех, у кого она повышена, нужно «отстранить от нахождения на рабочем месте»;
  • Департамент здравоохранения Москвы должен обеспечить гражданам возможность оформить листки нетрудоспособности, не посещая медицинские организации. Это касается тех, кто вернулся из стран, где зафиксирован Covid-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города на своём сайте. Он назвал ситуацию в Москве «относительно спокойной», но чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо ввести дополнительные меры по профилактике.

Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания. <...>

Поэтому в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб.

Сергей Собянин
мэр Москвы

За всё время распространения коронавируса Covid-19 в России выявили четыре случая заражения: у двух граждан Китая, которых уже выписали из больниц, у гражданина России, вернувшегося из Италии, а также у итальянца, приехавшего в Россию. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

#новости#covid19#москва

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57 комментариев
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Словесный Интервент

45

Самоизолировался дома, до того, как это стало мейнстримом. 

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Передний кавалер

Словесный
1
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Lesja Katrich

2

Я, может, что пропустила... А какие симптомы-то у коронавируса? Где-то об этом пишут? Или только нагоняют паники?
Нашла у Роспотребнадзора на сайте:
Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и / или боль в горле, симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

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Артём Дидык

Lesja
12

С подключением!)

Ответить

Lesja Katrich

Артём
2

Я не говорю, что не могу погуглить симптомы. Я говорю, что нет методички, где каждому, кто не сидит в интернете, разъяснили: кашляешь - не паникуй, рвота и температура - бегом к врачу. Ну, или как-то так.

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Стабильный диод

Lesja
2

Типичными признаками и симптомами коронавирусной инфекции нового типа COVID-2019 являются лихорадка (в 87,9% случаев), кашель (67,7%), усталость (38,1%), образование мокроты (33,4%), одышка (18,6%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%) миалгия или артралгия (14,8%), озноб (11,4%), тошнота или рвота (5,0%), заложенность носа (4,8%), диарея (3,7%) и кровохарканье (0,9%), а также заложенность конъюнктивы (0,8%).

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Стабильный диод

Lesja
1

Опасность в том, что люди старше 40 лет очень плохо переносят болезнь, если человек 70+лет то можно заранее заказать гроб. 
Молодым можно не бояться, по ощущениям будет как орви. 

Ответить

Экономический пёс_анон

Стабильный
0

70+ 14% смертность, что с гробами будут делать прочие 86%?

Ответить

Стабильный диод

Экономический
4

Сэкономят, инфляция все дела, а так в шкаф поставил до будущих времен. 

Ответить

Экономический пёс_анон

Стабильный
0
Ответить

Дмитрий Лемеш

Стабильный
0

Но ведь этот гроб к следующему сезону будет уже не модный!

Ответить

Vlad Sirosh

Lesja
1

короновирус это тот же орви. в Иркутске 26000 орви заболело в феврале и никто не истерит.

Ответить

Taktischer Corgi

Lesja
0

 А какие симптомы-то у коронавируса?

Кашель и дрисня
Иногда что-то одно

Ответить

плюшевый батон

Lesja
0

Никаких особенных, что отличали бы от ОРВИ. Мало того и ты лаборатории в него будут долго пялится что бы понять что он это он.

Ответить

Taktischer Corgi

3

 При этом Сергей Собянин [с дрожью в голосе] назвал ситуацию в городе «относительно спокойной».

Ответить

Poe Ghost

Taktischer
8

находясь в Гренландии.

Ответить

lesha

0

А надо мной все смеялись, когда я ещё месяц назад купил несколько коробок масок ffp3 и ffp2, антисептики, защиту для глаз, и запас продуктов на несколько месяцев.
Посмотрим, кто будет смеяться через пару месяцев 🙂

Ответить

N/a

lesha
11

Также над тобой будут

Ответить

lesha

N/a
1

Да пусть, зато мне спокойно. А они пусть ездят на метро в аптечных масках и пьют арбидол.

Ответить

Николай

lesha
0

Чего ни сделаешь ради самоуспокоения.

Ответить

плюшевый батон

lesha
0

Сосед накашляет в вентиляцию, как раз когда пойдёшь мыться.

Ответить

Сергей Васильев

lesha
0

ещё месяц назад купил запас продуктов на несколько месяцев

Посмотрим, кто будет смеяться через пару месяцев

Хех).

Ответить

lesha

Сергей
0

Я их не использую, это на крайний случай, если ситуация будет такой, что оптимально будет вообще не выходить из квартиры и ни с кем не контактировать.

Ответить

Сергей Васильев

lesha
0

В итоге соседи придут, тебя придушат, а продукты заберут.

Ответить

Стабильный диод

lesha
0

лучше бы доллары купил по 61 :)

Ответить

lesha

Стабильный
0

Я купил кстати, ну может по 61.5

Ответить

Alex Holt

0

Стоит добавить в статью:

Официальный канал оперативного штаба в Москве по ситуации с Короновирусом:

https://t.me/COVID2019_official

Ответить

Тактический бас

Alex
12

Я правильно понял, что власти предлагают следить за новостями в заблокированной телеге? 

Ответить

Стабильный диод

Тактический
2
Ответить

Igor

Тактический
1

ну если так, то властям Москвы нужно сделать бесплатный ВПН сервер, чтобы жители Москвы имели доступ к ВЭБ серверам телеграмма по этой ссылке 😄

Ответить

Taktischer Corgi

Alex
0

Такая спокойная ситуация, что создали целый штаб?

Ответить

Vladimir Vorobyev

Taktischer
0

Потому что фейкометы неистовствуют. Панику сеют в группах мамаш в детских садах и школах.

Ответить

Вадим Бережной

Alex
0

Пруф его официальности есть?

Ответить

Alex Holt

Вадим
0

Еще у Минаева на канале тоже ссылка на этот канал

Московский штаб по борьбе с коронавирусом завел…
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом завел официальный канал в мессенджере Telegram
www.znak.com
Ответить

Andre Macareno

3

самоизоляция до 14 дней

Еее, в полку хиккарей прибыло!

Ответить

Николай

2

Как меня достала эта истерия вокруг коронавируса! Смертность в среднем 3%, причём в возрастной группе от 10 до 40 лет она всего 0,2%. Для сравнения, от сезонного гриппа смертность 0,1%. Нет же, нужно обязательно навести панику. Идиоты. И те, кто эту хероту форсит, и те, кто на неё ведётся.

Ответить

Экономический пёс_анон

Николай
1

папа-мама есть?

Ответить

Николай

Экономический
0

Живу отдельно. В случае заболевания могу не подвергать их риску заразиться от себя

Ответить

Экономический пёс_анон

Николай
2

а они сами из дома выходят?

Ответить

Kostya Proshchalykin

Николай
0

Если достала, самоизолируйся

Ответить

Николай

Kostya
0
Ответить

Автономный фитиль

Николай
0

И Сергей Семёнович?

Ответить

Николай

Автономный
0

Нет, Сергей Семёнович большой молодец.

Ответить

Ринат Вакилов

Николай
0

При гриппе, после болезни формируется стойкий иммунитет, при ковид нет. Т.е. переболев ковид есть вероятность заразиться вновь. На фоне десенсибилизированного организма вероятность осложнений увеличивается, следовательно, при повторном инфицировании смертность выше.

Ответить

Аделина Пролайт

Ринат
0

Откуда такая информация взята? Весьма интересно, не слышала этого 

Ответить

Ринат Вакилов

Аделина
0

Вики

Ответить

Поволжский Мститель .

2

"Работодатели обязаны измерять температуру сотрудникам." Опять коммерсы должны сами все делать.

Ответить

Даниил Баздырев

0

Сравнение смертности от гриппа и коронавируса

Ответить

Утренний корабль

Даниил
0

Ильхам Шейхи, 23-летняя иранская футболистка, умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом.

Ответить

Даниил Баздырев

Утренний
0

Вошла в 0.2%

Ответить

Утренний корабль

Даниил
0

так и напишут вместо рип

Ответить

Василий Лебедев

Даниил
0

Кровавая жатва бумеров объявляется открытой.

Ответить

Служебный жар

1

У нас в городе уже порядочно так заболевших. Видел даже на улице бригаду санитаров в защитных костюмах. Я сам дня три назад приболел, симптомы были похожи на вышеописанные, позавчера, вместо лечения, со своим знакомым (который тоже кстати простудился) выпили на двоих 0.7 водки. Сегодня он и я чувствуем себя прекрасно, и симптомов не наблюдается.

Ответить

Автономный фитиль

Служебный
1

https://youtu.be/pPhMxC7u_Ag

Ответить

Николай

Служебный
–1

Пейте больше и чаще.

Ответить

Alexander Shpak

0

Допустим отстранение от работы. Навязанный больничный что ли? Или как это по ТК будет оформлено?

Ответить

Lesja Katrich

Alexander
1

Видимо, как больничный. Хорошо если оплачиваемый.

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