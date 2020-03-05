Прямой эфир
При этом Сергей Собянин назвал ситуацию в городе «относительно спокойной».
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Covid-19. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Согласно документу:
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города на своём сайте. Он назвал ситуацию в Москве «относительно спокойной», но чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо ввести дополнительные меры по профилактике.
За всё время распространения коронавируса Covid-19 в России выявили четыре случая заражения: у двух граждан Китая, которых уже выписали из больниц, у гражданина России, вернувшегося из Италии, а также у итальянца, приехавшего в Россию. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.
Самоизолировался дома, до того, как это стало мейнстримом.
Я, может, что пропустила... А какие симптомы-то у коронавируса? Где-то об этом пишут? Или только нагоняют паники?
Нашла у Роспотребнадзора на сайте:
Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и / или боль в горле, симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
С подключением!)
Я не говорю, что не могу погуглить симптомы. Я говорю, что нет методички, где каждому, кто не сидит в интернете, разъяснили: кашляешь - не паникуй, рвота и температура - бегом к врачу. Ну, или как-то так.
Типичными признаками и симптомами коронавирусной инфекции нового типа COVID-2019 являются лихорадка (в 87,9% случаев), кашель (67,7%), усталость (38,1%), образование мокроты (33,4%), одышка (18,6%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%) миалгия или артралгия (14,8%), озноб (11,4%), тошнота или рвота (5,0%), заложенность носа (4,8%), диарея (3,7%) и кровохарканье (0,9%), а также заложенность конъюнктивы (0,8%).
Опасность в том, что люди старше 40 лет очень плохо переносят болезнь, если человек 70+лет то можно заранее заказать гроб.
Молодым можно не бояться, по ощущениям будет как орви.
70+ 14% смертность, что с гробами будут делать прочие 86%?
Стабильный диод
Сэкономят, инфляция все дела, а так в шкаф поставил до будущих времен.
короновирус это тот же орви. в Иркутске 26000 орви заболело в феврале и никто не истерит.
А какие симптомы-то у коронавируса?
Кашель и дрисня
Иногда что-то одно
Никаких особенных, что отличали бы от ОРВИ. Мало того и ты лаборатории в него будут долго пялится что бы понять что он это он.
При этом Сергей Собянин [с дрожью в голосе] назвал ситуацию в городе «относительно спокойной».
А надо мной все смеялись, когда я ещё месяц назад купил несколько коробок масок ffp3 и ffp2, антисептики, защиту для глаз, и запас продуктов на несколько месяцев.
Посмотрим, кто будет смеяться через пару месяцев 🙂
ещё месяц назад купил запас продуктов на несколько месяцев
Посмотрим, кто будет смеяться через пару месяцев
Хех).
Стабильный диод
лучше бы доллары купил по 61 :)
Стоит добавить в статью:
Официальный канал оперативного штаба в Москве по ситуации с Короновирусом:
Тактический бас
Я правильно понял, что власти предлагают следить за новостями в заблокированной телеге?
ну если так, то властям Москвы нужно сделать бесплатный ВПН сервер, чтобы жители Москвы имели доступ к ВЭБ серверам телеграмма по этой ссылке 😄
Такая спокойная ситуация, что создали целый штаб?
Потому что фейкометы неистовствуют. Панику сеют в группах мамаш в детских садах и школах.
Пруф его официальности есть?
Еще у Минаева на канале тоже ссылка на этот канал
Как меня достала эта истерия вокруг коронавируса! Смертность в среднем 3%, причём в возрастной группе от 10 до 40 лет она всего 0,2%. Для сравнения, от сезонного гриппа смертность 0,1%. Нет же, нужно обязательно навести панику. Идиоты. И те, кто эту хероту форсит, и те, кто на неё ведётся.
папа-мама есть?
Живу отдельно. В случае заболевания могу не подвергать их риску заразиться от себя
Если достала, самоизолируйся
Автономный фитиль
И Сергей Семёнович?
При гриппе, после болезни формируется стойкий иммунитет, при ковид нет. Т.е. переболев ковид есть вероятность заразиться вновь. На фоне десенсибилизированного организма вероятность осложнений увеличивается, следовательно, при повторном инфицировании смертность выше.
Откуда такая информация взята? Весьма интересно, не слышала этого
"Работодатели обязаны измерять температуру сотрудникам." Опять коммерсы должны сами все делать.
Сравнение смертности от гриппа и коронавируса
Ильхам Шейхи, 23-летняя иранская футболистка, умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом.
Вошла в 0.2%
У нас в городе уже порядочно так заболевших. Видел даже на улице бригаду санитаров в защитных костюмах. Я сам дня три назад приболел, симптомы были похожи на вышеописанные, позавчера, вместо лечения, со своим знакомым (который тоже кстати простудился) выпили на двоих 0.7 водки. Сегодня он и я чувствуем себя прекрасно, и симптомов не наблюдается.
Допустим отстранение от работы. Навязанный больничный что ли? Или как это по ТК будет оформлено?