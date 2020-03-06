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Артём Мазанов
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Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов Материал редакции

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

43 комментария
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Олег Тиньков Снимок РИА «Новости»

Министерство юстиции США обвинило основателя «Тинькофф Банка» и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обвинительном заключении сообщается, что после выхода TCS Group Holding Лондонскую биржу в 2013 году Тинькову принадлежало более миллиарда долларов. А через три дня после IPO банкир отказался от американского гражданства.

По американским законам, гражданин США обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. По данным Минюста США, Тиньков подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию за 2013 год: там было указанно, что его доход составил менее 206 тысяч долларов. А на момент отказа от гражданства он сообщил, что его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов — это второй пункт обвинения.

Власти указывают, что Тинькову грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, а также освобождение под надзор правоохранительных органов, штрафы или реституция. На сайте отмечается, что «подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений».

27 февраля TCS Group Holding PLC, в которую входит «Тинькофф банк», опубликовала уведомление о предварительном ордере на арест Олега Тинькова, выданный прокуратурой США: американские власти инициировали слушания об уплате налогов. Банкира отпустили под залог, его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра.

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#новости #тиньков

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43 комментария
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Неясный кофе

35

Интересный факт: на VC был бот Олег, который якобы тот же самый, который у них в приложение встроен, типа умный помощник. И он там регулярно срал в комментах. По личным ощущениям, попадал в тему даже хуже нейроилюхера на регулярках.

Так вот, ровно в день объявления о выдаче ордера на арест Тинькова, бот замолк. И до сих пор молчит.

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Целесообразный крюк

Неясный
10

Да понятно же что, это сам Олежа! Сначала на виси срал в комментах, потом своим деньгонасителям напрямую хамить начал. 

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theLastLetters

Неясный
2

Хз. "Исчезновение бота никак не связано с делом Олега Тинькова. У нас был проект, он длился три недели и вот закончился. Не исключаем, что Олег однажды ещё появится в комментариях."

Бот Олег пропал после ареста хозяина — Офтоп на…
Бот @Олег пропал с vc.ru сразу после ареста Олега Тинькова в Лондоне. Неужели, комментарии писал…
vc.ru
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Неясный кофе

theLastLetters
2

Он там месяцами сидел и исчез ровно в тот день.
Про какие 3 недели они говорят, непонятно. Боту несколько месяцев.

Думаю, что отрубили от греха подальше.

Ответить

Slow Dimon

Неясный
1

Нейроилюхер был шикарен. Даже затмил саму модель.

Ответить

Андрей Рядькин

Неясный
0

Он три дня назад был

Ответить

Целесообразный крюк

10

Лоол, я буду орать если его действительно посадят. 

Ответить

Андрей Рядькин

Целесообразный
6

Они просто сделают его существенно менее богатым

Ответить

Неясный кофе

Целесообразный
3

Даже там можно договориться, если у тебя есть деньги. А у него их дохуища

Ответить

Целесообразный крюк

Неясный
0

Я тоже об этом подумал, он ведь может выкупиться в залог и свалить в Россию, но не слишком ли внушительная сумма? Не будут ли они такого ожидать? 

Ответить

Неясный кофе

Целесообразный
4

Посмотрим. Он уже 250 лямов зелени залога вбухал.

Ответить

Алексей Павлов

Неясный
1

26 всего

СМИ: Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов…
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога на время…
www.banki.ru
Ответить

Неясный кофе

Алексей
3

Сук, ноликом ошибся. Бывает. Я в таких огромных цифрах путаюсь, для меня это как световые года - значения, не умещающиеся в голове

Ответить

Олег Ивахнов

Целесообразный
4

Всегда есть чехол от контрабаса

Ответить

Станислав Есин

10

Когда забыл, в правовом поле какой судебной системы находишься после стольки лет видения бизнеса в России. 

Ответить

Thomas O'Harriedge

Станислав
1

Ведения

Ответить

Юрий Набоков

5

Ну и классика : Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет

Ответить

Pavel Melikhov

Юрий
3

Да да, совсем не влияет. Макс вот тоже свой собственный косяк в выходной выкурил и это совсем не повлияло на стоимость акций Tesla и SpaceX.

А нет, стоп...

Ответить

Худой кавалер

5

Почему я вывожу свои деньги из «Тинькофф».

Ответить

Приличный колос

Худой
3

И ввожу их в "Открытие"...

Ответить

Неясный кофе

Приличный
0

Входит.
И ВЫХОДИТ!

И снова входит!
И Выходит!!!

Ответить

Максим Хрущаков

Неясный
0

Попробуй МММ

Ответить

Неясный кофе

Максим
0

В 90-х пробовал. До сих пор валяются где-то маврики

Ответить

Nikita Sigachev

Приличный
0

Из болота в другое болото...

Ответить

неолд

Худой
0

в Сбербанк

Ответить

Худой кавалер

неолд
1

Привет, Максим!
Надолго сегодня у нас тут с этого аккаунта?

Ответить

неолд

Худой
1

У кого у нас, я тут дольше на два месяца чем ты.

Ответить

Мутный кран

неолд
0

По тебе и не скажешь

Ответить

неолд

Мутный
0

От вас блядей лучше стороной держаться.

Ответить

Kyler

Худой
0

А при чем тут сам банк, а ним ничего не будет, только котировки на биржах упадут

Ответить

Олег Ивахнов

Худой
–1

почему?

Ответить

Обширный череп

3

Правительство РФ озабочено преследованием российского предпринимателя. В случае вынесения обвинительного приговора предложено ввести контрсанкции – обложить жителей Воронежа дополнительным подоходным налогом в размере 45%

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Неясный кофе

Обширный
2

Люблю жителей Воронежа! Это самые добрые и щедрые люди России. Самим жрать нечего, ходят в обметках, на улицах асфальта нет с 73-го года, а они только о москвичках, олигархах и Сирии думают: как они там, бедные? Отдают последние копейки ради того, чтобы у всех было что покушать, надеть и купить новые квартиры и мерсы.

Ответить

Воронеж

Неясный
2

Ну как вы без нас, москвичи

Ответить

Олег Ивахнов

2

Три дня.
Так недальновидно проебаться

Ответить

Stan Majors

1

может будет вежливее, жена освободится от оков и будет счастлива 

Ответить

Годов Юрий

Stan
0

Будет в миллиард раз красивее подруг Собчаг

Ответить

Игнат Синицын

–1

Вы только на рожу его посмотрите 

Ответить

Олег Ивахнов

Игнат
1
Ответить

Игнат Синицын

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

Игнат
0

мммм

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неолд

0

Американцы решили подоить банкира.

Ответить

Наружный украинец

0

То чувство, когда больше никому не должен

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