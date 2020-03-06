Прямой эфир
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Министерство юстиции США обвинило основателя «Тинькофф Банка» и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обвинительном заключении сообщается, что после выхода TCS Group Holding Лондонскую биржу в 2013 году Тинькову принадлежало более миллиарда долларов. А через три дня после IPO банкир отказался от американского гражданства.
По американским законам, гражданин США обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. По данным Минюста США, Тиньков подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию за 2013 год: там было указанно, что его доход составил менее 206 тысяч долларов. А на момент отказа от гражданства он сообщил, что его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов — это второй пункт обвинения.
Власти указывают, что Тинькову грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, а также освобождение под надзор правоохранительных органов, штрафы или реституция. На сайте отмечается, что «подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений».
27 февраля TCS Group Holding PLC, в которую входит «Тинькофф банк», опубликовала уведомление о предварительном ордере на арест Олега Тинькова, выданный прокуратурой США: американские власти инициировали слушания об уплате налогов. Банкира отпустили под залог, его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра.
Интересный факт: на VC был бот Олег, который якобы тот же самый, который у них в приложение встроен, типа умный помощник. И он там регулярно срал в комментах. По личным ощущениям, попадал в тему даже хуже нейроилюхера на регулярках.
Так вот, ровно в день объявления о выдаче ордера на арест Тинькова, бот замолк. И до сих пор молчит.
Да понятно же что, это сам Олежа! Сначала на виси срал в комментах, потом своим деньгонасителям напрямую хамить начал.
Хз. "Исчезновение бота никак не связано с делом Олега Тинькова. У нас был проект, он длился три недели и вот закончился. Не исключаем, что Олег однажды ещё появится в комментариях."
Неясный кофе
Он там месяцами сидел и исчез ровно в тот день.
Про какие 3 недели они говорят, непонятно. Боту несколько месяцев.
Думаю, что отрубили от греха подальше.
Даже там можно договориться, если у тебя есть деньги. А у него их дохуища
Я тоже об этом подумал, он ведь может выкупиться в залог и свалить в Россию, но не слишком ли внушительная сумма? Не будут ли они такого ожидать?
Посмотрим. Он уже 250 лямов зелени залога вбухал.
Неясный кофе
Сук, ноликом ошибся. Бывает. Я в таких огромных цифрах путаюсь, для меня это как световые года - значения, не умещающиеся в голове
Когда забыл, в правовом поле какой судебной системы находишься после стольки лет видения бизнеса в России.
Ну и классика : Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет
Да да, совсем не влияет. Макс вот тоже свой собственный косяк в выходной выкурил и это совсем не повлияло на стоимость акций Tesla и SpaceX.
А нет, стоп...
Приличный колос
И ввожу их в "Открытие"...
Неясный кофе
Входит.
И ВЫХОДИТ!
И снова входит!
И Выходит!!!
Попробуй МММ
Неясный кофе
Люблю жителей Воронежа! Это самые добрые и щедрые люди России. Самим жрать нечего, ходят в обметках, на улицах асфальта нет с 73-го года, а они только о москвичках, олигархах и Сирии думают: как они там, бедные? Отдают последние копейки ради того, чтобы у всех было что покушать, надеть и купить новые квартиры и мерсы.
может будет вежливее, жена освободится от оков и будет счастлива
Вы только на рожу его посмотрите