Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

В закладки

Олег Тиньков Снимок РИА «Новости»

Министерство юстиции США обвинило основателя «Тинькофф Банка» и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обвинительном заключении сообщается, что после выхода TCS Group Holding Лондонскую биржу в 2013 году Тинькову принадлежало более миллиарда долларов. А через три дня после IPO банкир отказался от американского гражданства.

По американским законам, гражданин США обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. По данным Минюста США, Тиньков подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию за 2013 год: там было указанно, что его доход составил менее 206 тысяч долларов. А на момент отказа от гражданства он сообщил, что его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов — это второй пункт обвинения.

Власти указывают, что Тинькову грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, а также освобождение под надзор правоохранительных органов, штрафы или реституция. На сайте отмечается, что «подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений».