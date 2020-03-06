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Артём Мазанов
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ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента Материал редакции

56% респондентов также высказались против того, чтобы женщина занимала пост премьер-министра.

14 комментариев
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68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента страны, обратного мнения придерживаются 21% респондентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Более половины опрошенных (56%) также считают, что должность премьер-министра не для женщины. Обратное мнение зафиксировали у 31% респондентов. Больше всего россияне не хотят видеть женщину на посту главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора: об этом высказались 83% участников опроса.

ВЦИОМ выявил закономерность, что чем моложе респонденты, тем больше доля тех, кто приветствовал бы пребывание женщины на постах президента и премьер-министра:

  • 43% опрошенных в возрасте 18-24 лет были бы рады видеть женщину в качестве главы государства;
  • 78% участников опроса в возрасте 60 лет и старше считают, что президентский пост не для женщины

#новости#исследования

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14 комментариев
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Bad Bear

2

Рад, что люди постепенно умирают и перестают тянуть общество в средние века.

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norm

2

Проблема не в гендере теоретически возможного кандидата, а в его качестве. Типа, ебанут вам в президенты какую-нибудь Матвиенко и охуеете от сосуль.

Меркель, вон, норм, вроде. Но у нас мужиков-кандидатов-то нет, какие женщины.

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Земельный Илья

1

Шульман в президенты 

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norm

Земельный
0

Поклонскую. 

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Земельный Илья

norm
0

К чему ты это вообще? 

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norm

Земельный
0

А ты?

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неолд

–1

В ЕС бабы правят, не просто так, ими можно манипулировать что и делает США.

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Master Oogway

неолд
0

Мужичками манипулируют похлеще, товарищ патриот

Ответить

неолд

Master
–2

Да, алкашами Ельцинами, например, товарищ говнюк.

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Master Oogway

неолд
0

Ну ты порваха

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неолд

неолд
–1

@Дарья Лейзаренко бабы обиделись, бгг

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сироп от щекотки

0

..в любой стране

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Игнат Синицын

0

После Путина будет дочь Путина

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Интеллигентный клуб

0

99.9% пользователей tj не видели женщин вообще 

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