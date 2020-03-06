Прямой эфир
56% респондентов также высказались против того, чтобы женщина занимала пост премьер-министра.
68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента страны, обратного мнения придерживаются 21% респондентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Более половины опрошенных (56%) также считают, что должность премьер-министра не для женщины. Обратное мнение зафиксировали у 31% респондентов. Больше всего россияне не хотят видеть женщину на посту главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора: об этом высказались 83% участников опроса.
ВЦИОМ выявил закономерность, что чем моложе респонденты, тем больше доля тех, кто приветствовал бы пребывание женщины на постах президента и премьер-министра:
Проблема не в гендере теоретически возможного кандидата, а в его качестве. Типа, ебанут вам в президенты какую-нибудь Матвиенко и охуеете от сосуль.
Меркель, вон, норм, вроде. Но у нас мужиков-кандидатов-то нет, какие женщины.
В ЕС бабы правят, не просто так, ими можно манипулировать что и делает США.
Мужичками манипулируют похлеще, товарищ патриот