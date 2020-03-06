56% респондентов также высказались против того, чтобы женщина занимала пост премьер-министра.

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68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента страны, обратного мнения придерживаются 21% респондентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Более половины опрошенных (56%) также считают, что должность премьер-министра не для женщины. Обратное мнение зафиксировали у 31% респондентов. Больше всего россияне не хотят видеть женщину на посту главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора: об этом высказались 83% участников опроса.

ВЦИОМ выявил закономерность, что чем моложе респонденты, тем больше доля тех, кто приветствовал бы пребывание женщины на постах президента и премьер-министра: