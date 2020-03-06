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Иначе многим чиновникам и депутатам пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку.
В проект поправок в Конституцию не вошёл запрет на владение иностранной недвижимостью, так как «десяткам парламентариев и чиновников» пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку. Об этом пишут «Ведомости» на источники в Кремле и Госдуме.
Поправки в основной закон страны о запрете на зарубежную недвижимость вносили депутаты Николай Арефьев (КПРФ) и Константин Слыщенко («Единая Россия»). Но их отклонили.
Собеседник журналистов в администрации президента рассказал, что «иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников». «Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на неё может появиться в федеральном законе», — добавил он.
Согласно декларациям за 2018 год, иностранная недвижимость в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации. В их числе сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас. У членов нового правительства Михаила Мишустина зарубежной недвижимости нет.
Обновлено в 12:12: в беседе с изданием «Подъём» Клишас подтвердил, что в Конституции не будет прописан запрет на владение зарубежной недвижимостью для чиновников.
по этой поправке тот же навальновский волков уже не прошёл бы на госслужбу
и хоть я к нему и плохо отношусь, сути это не особо меняет
это не про приоритеты, это про пролетарскую месть
недвижимость за рубежом совсем необязательно дороже местной
жизнь работой не заканчивается, и совсем не обязательно отдавать определённой должности всю жизнь
а вся эта охота на ведьм приведёт лишь к тому, что во власти останутся только "полные патриоты", и путинское время покажется всем либеральным раем
если кто-то разбогател на коррупции — проблема в коррупции, а не в местонахождении недвижимости
скажем так, пока качество текущих элит крайне низкое, а их интересы сводятся к "нахапать и съебать" - запрет на владение иностранными счетами и недвигой для них и их семьи как чрезвычайная мера может иметь смысл, осложняющая подобное дело
и для части этой братии это может сподвигнуть к сдвигу интересов на обеспечение своей безопасности и спокойно жизни тут. Что частично совпадает с интересами остального народа
ну и деньги останутся в стране и будут крутиться в ее экономике, даже напизженные
хотя да, запрет сам по себе вопрос не решит
не вижу смысла бороться с симптомами, когда можно бороться с причиной — было бы желание
и то, и другое заслуживает борьбы - извините за аналогию, но когда вы хвораете, вы стараетесь бороться не только с причиной болезни, но и с ее неприятными симптомами
кроме того, если начнется борьба с причиной - расследовать происхождение ценностей и недвижки внутри страны проще, чем если все это будет в другой юрисдикции. Ну и изъять тоже будет проще (если будет доказано происхождение всего этого от преступных доходов)
в этом вроде и есть логика, но получается что в такой системе мы отменяем презумпцию невиновности и по умолчанию караем всех чиновников
отсюда возникает вопрос — чем это отличается от чтения переписок всего населения с целью предотвращения терактов?
но получается что в такой системе мы отменяем презумпцию невиновности и по умолчанию караем всех чиновников
До тех пор, пока мы будем иметь крайне низкие этические и рабочие качества чиновников, эта мера оправдана. Думаю, что не нужно говорить, что в случае с чиновниками, у которых должности выше среднего, вероятность поймать кого-то на коррупции высок. А вероятность, что среди всех граждан есть какой-то процент террористов - крайне низка, потому для них повальное чтение переписки неоправдано
Тем более, что у нее уже есть достаточно долго работающий прецедент, у нас и не у нас - если человек имеет имущество на сумму большую, чем его доходы могут позволить, то ему нужно объяснять, откуда дровишки и "почему он не верблюд"
До тех пор, пока мы будем иметь крайне низкие этические и рабочие качества чиновников, эта мера оправдана.
пока такие меры будут оправданы — ситуация не изменится
Вы еще скажите, что люстрации тоже будут способствовать коррупции)
это тут вообще при чём?
ну к тому, что вы почему-то считаете особые меры, которые могут быть применены для борьбы с коррупцией, сделают текущую нехорошую ситуацию с ней постоянной
по существу есть что ответить? конкретно по тезисам где я неправ?
то ли дело недвига в незагнивающей россиюшке
это не второй вопрос. это вообще не вопрос. это просто два не следующих друг из друга факта
борьба с коррупцией отдельно — ограничение госслужащих в правах отдельно
и если ты хочешь видеть в правительстве нормальных людей — при вступлении в должность эти люди не должны получать кучу дополнительного геморроя поверх самой должности
ну а я не хочу естественно. хочу чтобы ссали
ведь есть такое элементарное решение всех проблем — запретить зарубежный недвиж, но это не для меня
Жалкий самолет
у гессе в запасе американское гражданство вроде, че ты с ним споришь, корни то ясны
как это меняет сказанное мной?
кардинально
объясни
я реально не понимаю
имея это гражданство я же остался жить в россии
так и чинуши ж тут живуть. но если вдруг что, есть план Би
у нас два пути
либо мы сажаем в правительство полных патриотов, которые стремительно отгараживаются от остального мира
либа мы сажаем нормальных людей, которые идут с остальным миром на контакт
если у нас у власти первые — чиновники могут окольными путями скупать недвижку на подставные лица, и никто их если что не выдаст
если мы идём на контакт — у нас хорошие отношения с другими странами, и они выдают нам беглых преступников
так и какой вариант правильный по-твоему?
абсолютно не сложно
но это никак не меняет сути того, что это не решает имеющиеся проблемы
Хочешь быть госслужашим - продавай зарубежную недвижимость. Довольно странно видеть политика, который вкладывает деньги в экономику другой страны.
Недвижимость у российского чиновника, а тем более иностранная = коррупция.
И, если наши патриоты во власти покупают себе иностранную недвижимость, то, согласитесь, выглядит это совсем непатриотично.
полные патриоты
Как будто это что то плохое. Посмотри на "полных патриотов" в США, они как раз и двигают всё в нужную сторону.
А когда у тебя чинуши живут 6 месяцев в году в Майми, а остальные 6 вещают с трибуны про "кровавый режим США", это не "пролетарская месть", а хуйня и ссанье в уши.
Потом, сильно позже, когда во власти будут квалифицированные профессионалы с учеными степенями, можно спокойно будет делать послабления в тч с недвигой, счетами и прочим.
А пока там брат сват зять и все непригодные пидорасы, набранные по знакомству - ограничения должны быть максимальные.
Ты размышляешь с точки зрения идеала в вакууме, только забываешь, что идеалу нужно соответствовать еще и самому веществу, а не только окружающей его среде.
сюда же наверняка можно добавить того же гуриева, которого я был бы счастлив видеть в роли министра финансов / экономического развития
а ведь он говорил, что потенциально не отказался бы работать в подобной должности
Волков не владеет зарубежным имуществом с 2015.
Он только про волкова и сказал
Иван, здесь таки несколько иная ситуация. У потенциального чиновника (Волкова в Вашем примере) есть возможность успеть избавиться от недвижимости — приём на госслужбу, как правило, происходит не быстро. Другое дело действующие чиновники — они банально, при всём желании, не успеют избавиться от недвижимости до вступления поправок в юрсилу. 🤷🏼♂️
я там в ветке дальше уже сказал что я в принципе против ограничений госслужащих в правах
Артём, в Вашей новости есть вот какая сентенция: 👇
думаю, что в какой-то момент запрет на неё может появиться в федеральном законе
Я тоже думаю, что эта вероятность далеко не нулевая. Ну, коли хранить деньги на чужбине вскорости уже будет нельзя. Только вот одно дело закрыть банковский счёт и совсем другое — избавиться от недвижимости. Её ведь даже просто бросить невозможно — эта задача решается не один месяц.
Поэтому, если принять поправку о запрете владения недвижимостью, какое-то количество чиновников придётся «выбросить на мороз» на следдень. Я осознаю, что на TJ мало кто сочувствует слугам государевым, но и ожидание столь свирепой расправы над чиновниками выглядит… неразумным. 🤷🏼♂️
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Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошёл в проект поправок в Конституцию потому, что почти все госслужащие - иностранные агенты. Настоящие, а не те, которыми называют неугодных.
"так как «десяткам парламентариев и чиновников» пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку."
ну тогда да, адекватная причина.
Просто это нарушает права человека. Нет ничего плохого, что у нас богатые люди и могут позволить дорогую недвижимость.
Обширный череп
Я не против поменять на ратификацию 20 статьи Конвенции ООН против коррупции – владей сколько угодно, если сможешь объяснить за какие куплено
Ты ещё скажи он должен быть тупым. В совке ни у кого не было загран недвижимости, не помогло ни разу
Типичная ситуация двойных стандартов :)
А могли бы по совести поступить, так бы больше уважения к госслужащим появилось