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Артём Мазанов
3317

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошёл в проект поправок в Конституцию Материал редакции

Иначе многим чиновникам и депутатам пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку.

68 комментариев
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В проект поправок в Конституцию не вошёл запрет на владение иностранной недвижимостью, так как «десяткам парламентариев и чиновников» пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку. Об этом пишут «Ведомости» на источники в Кремле и Госдуме.

Поправки в основной закон страны о запрете на зарубежную недвижимость вносили депутаты Николай Арефьев (КПРФ) и Константин Слыщенко («Единая Россия»). Но их отклонили.

Собеседник журналистов в администрации президента рассказал, что «иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников». «Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на неё может появиться в федеральном законе», — добавил он.

Согласно декларациям за 2018 год, иностранная недвижимость в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации. В их числе сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас. У членов нового правительства Михаила Мишустина зарубежной недвижимости нет.

Обновлено в 12:12: в беседе с изданием «Подъём» Клишас подтвердил, что в Конституции не будет прописан запрет на владение зарубежной недвижимостью для чиновников.

Запрета на недвижимость нет сейчас и в Конституции не будет ни для кого, таких поправок в рабочей группе не было и это не обсуждалось. В поправках президента ограничений на владение недвижимостью тоже не было.

На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются.

Андрей Клишас
сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию

#новости #конституция

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68 комментариев
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Артём Мазанов

29

Одна из немногих адекватных поправок была 

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Alexandr Ivanov

Артём
7

Адекватное законотворчество слишком сложно для наших чиновников 

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Иван Гессе

Артём
2

по этой поправке тот же навальновский волков уже не прошёл бы на госслужбу
и хоть я к нему и плохо отношусь, сути это не особо меняет

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colorless

Иван
10

Продавай недвижимость и работай, делов то. Тут сразу будет видны приоритеты, ибо два стула.

Ответить

Иван Гессе

colorless
12

это не про приоритеты, это про пролетарскую месть
недвижимость за рубежом совсем необязательно дороже местной
жизнь работой не заканчивается, и совсем не обязательно отдавать определённой должности всю жизнь
а вся эта охота на ведьм приведёт лишь к тому, что во власти останутся только "полные патриоты", и путинское время покажется всем либеральным раем

если кто-то разбогател на коррупции — проблема в коррупции, а не в местонахождении недвижимости

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Евгений Клочков

Иван
2

скажем так, пока качество текущих элит крайне низкое, а их интересы сводятся к "нахапать и съебать" - запрет на владение иностранными счетами и недвигой для них и их семьи как чрезвычайная мера может иметь смысл, осложняющая подобное дело

и для части этой братии это может сподвигнуть к сдвигу интересов на обеспечение своей безопасности и спокойно жизни тут. Что частично совпадает с интересами остального народа

ну и деньги останутся в стране и будут крутиться в ее экономике, даже напизженные

хотя да, запрет сам по себе вопрос не решит

Ответить

Иван Гессе

Евгений
0

не вижу смысла бороться с симптомами, когда можно бороться с причиной — было бы желание

Ответить

Евгений Клочков

Иван
1

и то, и другое заслуживает борьбы - извините за аналогию, но когда вы хвораете, вы стараетесь бороться не только с причиной болезни,  но и с ее неприятными симптомами

кроме того, если начнется борьба с причиной - расследовать происхождение ценностей и недвижки внутри страны проще, чем если все это будет в другой юрисдикции. Ну и изъять тоже будет проще (если будет доказано происхождение всего этого от преступных доходов) 

Ответить

Иван Гессе

Евгений
0

в этом вроде и есть логика, но получается что в такой системе мы отменяем презумпцию невиновности и по умолчанию караем всех чиновников
отсюда возникает вопрос — чем это отличается от чтения переписок всего населения с целью предотвращения терактов?

Ответить

Евгений Клочков

Иван
1

но получается что в такой системе мы отменяем презумпцию невиновности и по умолчанию караем всех чиновников

До тех пор, пока мы будем иметь крайне низкие этические и рабочие качества чиновников, эта мера оправдана. Думаю, что не нужно говорить, что в случае с чиновниками, у которых должности выше среднего, вероятность поймать кого-то на коррупции высок. А вероятность, что среди всех граждан есть какой-то процент террористов - крайне низка, потому для них повальное чтение переписки неоправдано

Тем более, что у нее уже есть достаточно долго работающий прецедент, у нас и не у нас - если человек имеет имущество на сумму большую, чем его доходы могут позволить, то ему нужно объяснять, откуда дровишки и "почему он не верблюд"

Ответить

Иван Гессе

Евгений
0

До тех пор, пока мы будем иметь крайне низкие этические и рабочие качества чиновников, эта мера оправдана.

пока такие меры будут оправданы — ситуация не изменится

Ответить

Евгений Клочков

Иван
0

Вы еще скажите, что люстрации тоже будут способствовать коррупции)

Ответить

Иван Гессе

Евгений
0

это тут вообще при чём?

Ответить

Евгений Клочков

Иван
1

ну к тому, что вы почему-то считаете особые меры, которые могут быть применены для борьбы с коррупцией, сделают текущую нехорошую ситуацию с ней постоянной

Ответить

Dra

Иван
–5

Всё жду, когда вы начнёте оправдывать чиновничий член в жопе словами "А что, тёпленко, греет меня народный избранник".

Ответить

Иван Гессе

Dra
1

по существу есть что ответить? конкретно по тезисам где я неправ?

Ответить

Dra

Иван
3

Есть. Эти нехорошие люди тебе рассказывают из телевизора про патриотизм, про агентов Госдепа, а сами вывозят родственников и покупают недвигу в Загнивающей Гейропе. Ничего не щёлкает в голове от подобного противоречия?

Ответить

Иван Гессе

Dra
1

то ли дело недвига в незагнивающей россиюшке

Ответить

Dra

Иван
1

Это уже второй вопрос и вопрос борьбы с коррупцией, с которой они, кстати, ведут борьбу точно так же, как и ненавидят запад. Если ты такой уж патриот и рассказываешь на каждом углу, как там всё загнило и какие там враги, будь добр покупать недвигу в Воронеже, а не в Дублине.

Ответить

Иван Гессе

Dra
3

это не второй вопрос. это вообще не вопрос. это просто два не следующих друг из друга факта
борьба с коррупцией отдельно — ограничение госслужащих в правах отдельно
и если ты хочешь видеть в правительстве нормальных людей — при вступлении в должность эти люди не должны получать кучу дополнительного геморроя поверх самой должности

Ответить

Dra

Иван
3

Я хочу видеть людей в правительстве, которые не ссут в глаза своим "избранникам" с трибуны, вот и всё.

Ответить

Иван Гессе

Dra
1

ну а я не хочу естественно. хочу чтобы ссали
ведь есть такое элементарное решение всех проблем — запретить зарубежный недвиж, но это не для меня

Ответить

Dra

Иван
1

Ещё раз: я не против зарубежной недвиги, я против вот этой двуличности, когда патриотическая риторика строится на внешних врагах, а потом те люди, которые её строят, покупают там недвигу. Неужели так сложно понять причину недовольства ими?

Ответить

Жалкий самолет

Dra
0

у гессе в запасе американское гражданство вроде, че ты с ним споришь, корни то ясны

Ответить

Иван Гессе

Жалкий
0

как это меняет сказанное мной?

Ответить

Жалкий самолет

Иван
0

кардинально

Ответить

Иван Гессе

Жалкий
0

объясни
я реально не понимаю
имея это гражданство я же остался жить в россии

Ответить

Жалкий самолет

Иван
0

так и чинуши ж тут живуть. но если вдруг что, есть план Би

Ответить

Иван Гессе

Жалкий
1

у нас два пути
либо мы сажаем в правительство полных патриотов, которые стремительно отгараживаются от остального мира
либа мы сажаем нормальных людей, которые идут с остальным миром на контакт

если у нас у власти первые — чиновники могут окольными путями скупать недвижку на подставные лица, и никто их если что не выдаст
если мы идём на контакт — у нас хорошие отношения с другими странами, и они выдают нам беглых преступников

так и какой вариант правильный по-твоему?

Ответить

Виталий

Иван
0

*чиновники могут окольными путями скупать недвижку на подставные лица*

Что делать, если «подставное лицо» предаст или умрёт? 🤔

Ответить

Иван Гессе

Dra
0

абсолютно не сложно
но это никак не меняет сути того, что это не решает имеющиеся проблемы

Ответить

Илья Ильин

Иван
2

Хочешь быть госслужашим - продавай зарубежную недвижимость. Довольно странно видеть политика, который вкладывает деньги в экономику другой страны. 

Ответить

Иван Гессе

Илья
1

только ситхи всё возводят в абсолют

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

а запрет на зарубежную недвижимость это вот это

Ответить

Роман Манаев

Иван
0

Недвижимость у российского чиновника, а тем более иностранная = коррупция.
И, если наши патриоты во власти покупают себе иностранную недвижимость, то, согласитесь, выглядит это совсем непатриотично.

Ответить

colorless

Иван
0

полные патриоты

Как будто это что то плохое. Посмотри на "полных патриотов" в США, они как раз и двигают всё в нужную сторону.
А когда у тебя чинуши живут 6 месяцев в году в Майми, а остальные 6 вещают с трибуны про "кровавый режим США", это не "пролетарская месть", а хуйня и ссанье в уши.

Потом, сильно позже, когда во власти будут квалифицированные профессионалы с учеными степенями, можно спокойно будет делать послабления в тч с недвигой, счетами и прочим.
А пока там брат сват зять и все непригодные пидорасы, набранные по знакомству - ограничения должны быть максимальные.

Ты размышляешь с точки зрения идеала в вакууме, только забываешь, что идеалу нужно соответствовать еще и самому веществу, а не только окружающей его среде.

Ответить

Иван Гессе

Иван
5

сюда же наверняка можно добавить того же гуриева, которого я был бы счастлив видеть в роли министра финансов / экономического развития
а ведь он говорил, что потенциально не отказался бы работать в подобной должности

Ответить

Обширный череп

Иван
1

Волков не владеет зарубежным имуществом с 2015.

Ответить

Alexandr Ivanov

Обширный
1

Он только про волкова и сказал

Ответить

Обширный череп

Alexandr
0

Точно, в глаза совокупляюсь

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Иван
0

Иван, здесь таки несколько иная ситуация. У потенциального чиновника (Волкова в Вашем примере) есть возможность успеть избавиться от недвижимости — приём на госслужбу, как правило, происходит не быстро. Другое дело действующие чиновники — они банально, при всём желании, не успеют избавиться от недвижимости до вступления поправок в юрсилу. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Иван Гессе

Виталий
0

я там в ветке дальше уже сказал что я в принципе против ограничений госслужащих в правах

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Артём
0

Артём, в Вашей новости есть вот какая сентенция: 👇

думаю, что в какой-то момент запрет на неё может появиться в федеральном законе

Я тоже думаю, что эта вероятность далеко не нулевая. Ну, коли хранить деньги на чужбине вскорости уже будет нельзя. Только вот одно дело закрыть банковский счёт и совсем другое — избавиться от недвижимости. Её ведь даже просто бросить невозможно — эта задача решается не один месяц.

Поэтому, если принять поправку о запрете владения недвижимостью, какое-то количество чиновников придётся «выбросить на мороз» на следдень. Я осознаю, что на TJ мало кто сочувствует слугам государевым, но и ожидание столь свирепой расправы над чиновниками выглядит… неразумным. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Dra

13

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошёл в проект поправок в Конституцию потому, что почти все госслужащие - иностранные агенты. Настоящие, а не те, которыми называют неугодных.

Ответить

Евгений Большаков

7

"так как «десяткам парламентариев и чиновников» пришлось бы отказаться от неё или уйти в отставку."

ну тогда да, адекватная причина. 

Ответить

Andrew Sychev

4

Главное, что про бога внесут, остальное не нужно 

Ответить

...

–6

Просто это нарушает права человека. Нет ничего плохого, что у нас богатые люди и могут позволить дорогую недвижимость.

Ответить

Обширный череп

...
9

Я не против поменять на ратификацию 20 статьи Конвенции ООН против коррупции – владей сколько угодно, если сможешь объяснить за какие куплено 

Ответить

Первая

Обширный
7

Ратификация этой статьи нарушает скрепность.

Ответить

Gregory

...
1

Проблема в том, что чиновник по определению (и как бы по законам) в большинстве случаев не может быть богатым.

Ответить

Иван Семёныч

Gregory
1

Ты ещё скажи он должен быть тупым. В совке ни у кого не было загран недвижимости, не помогло ни разу

Ответить

Обширный череп

Иван
2

А сейчас у всех есть, тоже не помогает.

Ответить

Неподвижный фонарь

2

краюшком сердца чиновники понимают, сейчас скажи грабь награбленное и вам ничего не будет-все их поселки будут сожжены вместе с ними, поэтому и предпочитают родовые гнезда вить заграницей.

Ответить

Британский чувак

1

Чиновники сейчас

Ответить

Василий Суслов

1

Всё как обычно в нашей стране. Стабильность.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21). ☝️

Ответить

Игнат Синицын

0

Пиздеть это вам не мешки таскать 

Ответить

Zasad Asdasd

0

они там что, не патриоты совсем? за границу рубли уводят!

Ответить

Litnikov Danil

0

А иностранный агент - Навальный, кек

Ответить

Al K

0

Уот дак уот

Ответить

Del Dmitrii

0

"ворон ворону глаз не выклюет" типо...

Стабильность!

Ответить

Dc Maniac

0

Тьююю...

И кто то сомневался что будет по другому????

Ответить

Иван Семёныч

0

Значит железного занавеса не будет, есть и хорошие новости.

Ответить

Vladimir Vorobyev

0

Типичная ситуация двойных стандартов :)
А могли бы по совести поступить, так бы больше уважения к госслужащим появилось

Ответить

Илья Ильин

0

КМБУ

Ответить

Максим Хрущаков

0

Винегрет я есть не буду, зато котлета при мне.

Ответить

Дорожный Даниль

0

В случае принятия поправки, что мешало бы переписать недвигу на жену/кума/свата/брата?

Ответить

Жалкий самолет

Дорожный
0
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