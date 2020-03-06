Запрета на недвижимость нет сейчас и в Конституции не будет ни для кого, таких поправок в рабочей группе не было и это не обсуждалось. В поправках президента ограничений на владение недвижимостью тоже не было.

На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются.