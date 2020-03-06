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Спецслужба использовала в рекламе кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
В этой рекламной кампании ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
В самой публикации — призыв помогать ФБР. Ссылка из рекламы перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения спецслужбы в Вашингтоне.
Это не первый раз, когда ФБР публикует рекламу на русском языке. В октябре 2019 года CNN нашёл три таких объявления, которые содержали надписи: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты».
How do you do, fellow russians?
Жеглов специально застрелил человека при его побеге. ФБР знаю каким героем рекламировать свои услуги.
Всё продумано. Взывают к помощи самой продажной, двуличной и любящей стучать доносы части населения — к совкам...
Так вроде и в Штатах принято полицию по кажущимся нам пустяками поводам вызывать