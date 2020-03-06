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Артём Мазанов
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«Мы тоже любим Высоцкого»: ФБР запустило в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке Материал редакции

Спецслужба использовала в рекламе кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска.

12 комментариев
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

В этой рекламной кампании ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

В самой публикации — призыв помогать ФБР. Ссылка из рекламы перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения спецслужбы в Вашингтоне.

Это не первый раз, когда ФБР публикует рекламу на русском языке. В октябре 2019 года CNN нашёл три таких объявления, которые содержали надписи: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты».

#новости#фбр#сша

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12 комментариев
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Целесообразный крюк

14

Это всё конечно хорошо, что они Высоцкого любят, но придут то потом к нам...

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Andrey Petrenko

12

How do you do, fellow russians?

Ответить

Гражданский Денис

Andrey
1

Kak delat vi delat, priyatel russkie?

Ответить

Laki

8
Ответить

Центральный кавалер

Laki
0

Больше похоже на объявление в парадной, чем на немецкую верстку

Ответить

Легендарный Петя

7
Ответить

Мощный Каковощи

Легендарный
1
Ответить

Илья Тимофеев

0

Я сказал Горбатый!

Ответить

Alexei Kuksin

0

Жеглов специально застрелил человека при его побеге. ФБР знаю каким героем рекламировать свои услуги.

Ответить

Александр ысыыфс

0

Это законно? 

Ответить

Сергей Васильев

0

Всё продумано. Взывают к помощи самой продажной, двуличной и любящей стучать доносы части населения — к совкам...

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Andre Macareno

Сергей
0

Так вроде и в Штатах принято полицию по кажущимся нам пустяками поводам вызывать

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