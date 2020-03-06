Спецслужба использовала в рекламе кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска.

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

В этой рекламной кампании ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

В самой публикации — призыв помогать ФБР. Ссылка из рекламы перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения спецслужбы в Вашингтоне.