Лорен Пауэлл Джобс участвовала в первом раунде ICO TON, когда инвесторы вкладывали в проект от 5 миллионов долларов.

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Лорен Пауэлл Джобс​ Фото Getty Images​

Лорен Пауэлл Джобс, вдова одного из основателей Apple Стива Джобса, была в числе первых инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), сообщил Block TV близкий к проекту источник.

Лорен Пауэлл участвовала в первом раунде ICO, который проходил в феврале 2018 года. Тогда проект привлёк 850 миллионов долларов. Минимальная сумма инвестиций, утверждает Block TV, тогда составляла 5 миллионов долларов.

Ранее стали известны имена инвесторов во втором раунде ICO. Среди них оказались компании, связанные с Романом Абрамовичем, Михаилом Абызовым и Михаилом Гуцериевым.