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Алексей Боржонов
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Block TV: вдова Стива Джобса была в числе первых инвесторов в блокчейн-платформу Дурова Материал редакции

Лорен Пауэлл Джобс участвовала в первом раунде ICO TON, когда инвесторы вкладывали в проект от 5 миллионов долларов.

6 комментариев
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Лорен Пауэлл Джобс​ Фото Getty Images​

Лорен Пауэлл Джобс, вдова одного из основателей Apple Стива Джобса, была в числе первых инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), сообщил Block TV близкий к проекту источник.

Лорен Пауэлл участвовала в первом раунде ICO, который проходил в феврале 2018 года. Тогда проект привлёк 850 миллионов долларов. Минимальная сумма инвестиций, утверждает Block TV, тогда составляла 5 миллионов долларов.

Ранее стали известны имена инвесторов во втором раунде ICO. Среди них оказались компании, связанные с Романом Абрамовичем, Михаилом Абызовым и Михаилом Гуцериевым.

Telegram планировала запустить криптовалюту Gram в октябре 2019 года, но из-за претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) перенесла старт. Власти США обвиняли компанию в нарушении закона о ценных бумагах: якобы она продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, которые не зарегистрированы в соответствии с законами США. Но Telegram утверждает, что токены — это обычная валюта.

Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.
tjournal.ru

#новости #telegram#деньги #ton#дуров

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6 комментариев
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Подходящий корабль

–3

Шлюха продалась за деньги ради наследства и строит из себя инвесторов

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Ded Pihto

Подходящий
1

У неё дети от вождя, а у тебя нет детей от вождя ахаха

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Semen Semenov

0

Наивные такие

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Евгений Мартынов

0

ладно

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LC

–1

У него была жена? Женщина??

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Ded Pihto

–4

Ну всё теперь хомяки отвернутся от дурова. А или погодите, хомяки же должны были ревновать вождя к ней, а дурова будут любить ещё больше за то что её на бабки кинул

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