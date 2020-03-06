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Лорен Пауэлл Джобс участвовала в первом раунде ICO TON, когда инвесторы вкладывали в проект от 5 миллионов долларов.
Лорен Пауэлл Джобс, вдова одного из основателей Apple Стива Джобса, была в числе первых инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), сообщил Block TV близкий к проекту источник.
Лорен Пауэлл участвовала в первом раунде ICO, который проходил в феврале 2018 года. Тогда проект привлёк 850 миллионов долларов. Минимальная сумма инвестиций, утверждает Block TV, тогда составляла 5 миллионов долларов.
Ранее стали известны имена инвесторов во втором раунде ICO. Среди них оказались компании, связанные с Романом Абрамовичем, Михаилом Абызовым и Михаилом Гуцериевым.
Telegram планировала запустить криптовалюту Gram в октябре 2019 года, но из-за претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) перенесла старт. Власти США обвиняли компанию в нарушении закона о ценных бумагах: якобы она продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, которые не зарегистрированы в соответствии с законами США. Но Telegram утверждает, что токены — это обычная валюта.
Ну всё теперь хомяки отвернутся от дурова. А или погодите, хомяки же должны были ревновать вождя к ней, а дурова будут любить ещё больше за то что её на бабки кинул