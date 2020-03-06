Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
48

В московском УВД впервые прошли обыски по делу Ивана Голунова Материал редакции

Журналиста задержали в Москве летом 2019 года.

2 комментария
В закладки

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве впервые провело обыски по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова в УВД Западного административного округа. Об этом сообщило издание Baza, позже информацию подтвердили «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

Полиция обыскала кабинеты сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе тех, кого задержали по делу Голунова, пишет Baza. Издание утверждает, что «ничего подозрительного» в них не нашли.

Обвиняемыми по делу проходят пять бывших сотрудников УВД ЗАО Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им предъявили обвинения в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Голунов связал произошедшее с публикацией своего расследования о похоронном бизнесе.

Baza: экс-полицейский, который подбросил…
Сначала Денис Коновалов отрицал обвинения, но после задержания признался.
tjournal.ru

#новости#делоголунова

Новости
Подписан
Отписаться
«Мы тоже любим Высоцкого»: ФБР запустило в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке
Спецслужба использовала в рекламе кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e\u043b\u0443\u043d\u043e\u0432\u0430"], "comments": 2, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148203, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Mar 2020 15:22:23 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148203, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148203\/get","add":"\/comments\/148203\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148203"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

fox_rus

0

Главное что вовремя

Ответить

Украинский коктейль

–1

вовремя

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Медуза»: в Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей подруге фигурантов дела «Сети»
Их обнаружили рядом с местом, где нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети».
113
Интернет
Если не знаете, что подарить мне
207
Новости
«Ъ»: Призывник пожаловался в КС на статью за уклонение от армии. Его лишили права альтернативной гражданской службы
Сначала ему дали возможность прохождения альтернативной службы, но затем отказали из-за нарушений во время медкомиссии.
112
Популярное за три дня
Новости
Znak.com: активисты в Екатеринбурге устроят салют «в честь смерти Сталина»
5 марта 2020 года — 67-я годовщина его смерти.
105
Новости
В Екатеринбурге активисты запустили салют «в честь смерти Сталина»
Мероприятие поддержал губернатор Свердловской области, а по мнению мэра, «никаких политических спекуляций в городе быть не должно».
78
Животные
Укольчик?
Я виду не подам, но знайте - мне очень страшно
11

Прямой эфир

Виктор Ганелес

Власти США обвинили Олега…

fox_rus

В московском УВД впервые прошли…

Сергей Васильев

Пёс покинувшей президентскую…

Сергей Рязанцев

Запись в подсайте Москва

Виталий Иванович…

Запрет на владение иностранной…

LC

Профиль: Гордон Рамзи…

Yaroslav Maltsev

В московском УВД впервые прошли…

Нижний интернет

Мужчина в Москве избил…

Сергей Павлов

Пёс покинувшей президентскую…

Василий

Японцы рассказали в Твиттере о…

Дмитрий Григорьев

Запрет на владение иностранной…

Василий

Японцы рассказали в Твиттере о…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "e5101c30" }