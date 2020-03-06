Журналиста задержали в Москве летом 2019 года.

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Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве впервые провело обыски по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова в УВД Западного административного округа. Об этом сообщило издание Baza, позже информацию подтвердили «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

Полиция обыскала кабинеты сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе тех, кого задержали по делу Голунова, пишет Baza. Издание утверждает, что «ничего подозрительного» в них не нашли.

Обвиняемыми по делу проходят пять бывших сотрудников УВД ЗАО Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им предъявили обвинения в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.