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Артём Мазанов
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В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса у россиян: пять в Москве, один в Нижнем Новгороде Материал редакции

Все инфицированные посещали Италию.

88 комментариев
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В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса Covid-19: пять в Москве, один в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Все шесть инфицированных посещали Италию «в последние две недели». Оперштаб уточнил, что заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентов — удовлетворительное. Те, кто контактировал с заболевшими, взяты под медицинское наблюдение.

Общее число выявленных в России случаев заражения Covid-19, по данным штаба, увеличилось до десяти человек. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

#новости #covid19

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88 комментариев
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Сергей Звезда

58

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?

Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Китае, уничтожат летучих мышей в Ухани. Тогда и в России приготовят вакцину. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как в Гренландии — каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет хорошо, там всё схвачено

Ответить

Бумажный американец

Сергей
–3

Ты заебал смешно шутить, в каком универ на такое учат? 

Ответить

Общественный парфюмер

Бумажный
12

Вытащи язык из его задницы

Ответить

Принудительный рубин

Бумажный
4

Та бля, тебе и шутка про лихачева-школьника смешная

Паста хуйня

Ответить

Бумажный американец

Принудительный
2

хуя ты рвешься. 

Ответить

Принудительный рубин

Бумажный
1

Выучи что-нибудь новое,ньюфажина
Хочешь выглядить круто, но срешь себе в штаны с подливой

Ответить

Бумажный

Принуди…
–2

хуясе ты рвешься. 

Ответить

Василий Лебедев

Бумажный
1

Это потому что ты не молодой и шутливый, тебе уже все нелегко и не стоило вскрывать это тему...

Ответить

Mihail Podivilov

Сергей
6

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в TJournal?

Есть инфа от Ширяева, что у нас на сайте скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с кармой и введут темную тему. Тогда везде все будет в порядке. Онлайн поднимут и будут держать, Пикабу и Хабр ничего не смогут сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, каждый будет сидеть на темной теме. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких злобных и токсичных комментариев, никаких постов о темной теме. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

NiemandDa

Mihail
1

Всем устроят довольствие, каждый будет сидеть на темной теме

Всем устроят довольствие, каждый будет сидеть с бесплатной плюс-подпиской

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
2
Ответить

Жалкий магнит

Сергей
0

Сообщение удалено

Ответить

N/a

Жалкий
0

Что за подсайт такой?

Ответить

Жалкий магнит

N/a
0

Хех)

Ответить

Сергей Звезда

Жалкий
–1

Я точно не сижу. Стоит?

Ответить

Жалкий магнит

Сергей
0

Ты шутишь?) Это же инструмент общения админов подсайтов с редакцией.

Ответить

Сергей Звезда

Жалкий
0

Просто там есть члены редакции, которым я доверяю. Мне же необязательно за всем лично следить, поэтому и спрашиваю

Ответить

Жалкий магнит

Сергей
0

Ну кто-то же должен там быть, что бы отвечать админам и способный принимать решения какие-то. Просто @Никита Лихачёв там был, у нового главреда, может другая политика в отношении подсайтов?

Как мило, что ты добавил, что ты им доверяешь)

Ответить

Сергей Звезда

Жалкий
1

Вступлю, посмотрю

Ответить

Подходящий корабль

Сергей
0

Опять повестка

Ответить

Принудительный рубин

24

Ставлю на то, что всероссийский карантин объявят 23 апреля

Ответить

Kyler

Принудительный
0

Почему так поздно, думаю в середине марта начнется

Ответить

Принудительный рубин

Kyler
21

ну конечно, а кто за поправочки голосовать будет?

Ответить

Kyler

Принудительный
1

Через Госуслуги же обещали реализовать...

Ответить

Общественный парфюмер

Kyler
3

Ах вот она какая многоходовочка была.. Ай та Путин, ай да сукин сын 

Ответить

Rerpetual Junior

Принудительный
0

ровно в 00:00?

Ответить

MiLLer

13

Забейте вы на этот коронавирус.
Оцените лучше телочку
UPD: это трансгендер

Ответить

Андрей Воронцов

MiLLer
9

36,6/42

Ответить

Boris Pavlov

MiLLer
4

7,4/10

Ответить

Mihail Podivilov

Boris
1

Да вы, батенька, зажрались!

Ответить

Boris Pavlov

Mihail
9

Да у меня слишком красивая жена-это правда

Ответить

Вооруженный танк88

Boris
2
Ответить

Boris Pavlov

Вооруже…
1

Да похожа. Чуть постарше только

Ответить

Mihail Podivilov

Boris
0

1:1.

Ответить

Haoo Hao

Boris
0

4.1/5 по версии Виктора из яндекстаксо

Ответить

Бумажный американец

MiLLer
0

Поставил плюс, после апдейта это что трангендер, въебал 2 минуса. 

Ответить

Да ладно

Бумажный
10

но сухость салфетке уже не вернуть, хоть обминусись

Ответить

Принудительный рубин

MiLLer
3

50$

Ответить

Kyler

MiLLer
3

* трансгендер

Если ещё и хуй остался, то даже лучше

Ответить

Американский месяц

MiLLer
2

Как говорится лучшие женщины это мужчины)

Ответить

Обширный череп

MiLLer
0

Ябвдул

Ответить

Британский чувак

Обширный
2

Он бы тебе тоже вдул

Ответить

Обширный череп

Британский
4

Почему бы и нет

Ответить

Сергей Васильев

Обширный
0
Ответить

Руслан Карпов

MiLLer
0

Тёлочка отсутствует, а вот членодевка элитная на фото!

Ответить

Sergey Lukianov

6

Ребята, уже все. Нет смысла "фиксировать". В России давно полноценная эпидемия. Просто молодые переносят на ногах и даже не подозревают.

Ответить

bor_vn

Sergey
6

Даже если подозревают.
Уже проводили показательный эксперимент - что произойдет, если обратиться в больницу с подозрением на вирус (при этом сообщить, что ты был в Италии недавно).
Итог эксперимента - ничего. Отшывали из одной больницы в другую.

И это в Москве.

Ответить

Sergey Lukianov

bor_vn
0

ну потому что система здравоохранения накрылась ядерной звездой

Ответить

Sanek Dmuhovski

Sergey
1

Вот это сильный иммунитет у молодых, а

Ответить

Evgeniy Petrenko

Sergey
0

Есть ощущение, что "Covid-19" - слишком "громкий" инфоповод. Отсюда и паника, и туалетку раскупают...

Ответить

Boris Pavlov

3

Уважаемы тэжурнал. Хватит постить эту постную хуету а раздувать этот бессмысленный шум для впечатлительных невежд. Иными словами-сука вы заебали уже!

Ответить

Обширный череп

Boris
5

Просто закрой вкладку браузера

Ответить

Tyler Durden

Boris
0

#covid19

Ответить

Илья Ерохин

7

Всем Нижегородцам привет!

Ответить

Vitalii Nechaev

7

Не удивительно, что все заболевшие посещали Италию. Так как в РФ особо проверить на каронавирус не могут, просто берут сопоставляют 2 факта, прилетел из Италии + симптомы = каронавирус. Определяют на карантин и ждут 14 дней. 

Ответить

Василий Суслов

5

Москва через месяц

Ответить

Haoo Hao

Василий
7

Не. Наше быдло не допустит загнать всех в узду. Это китайцы понимают, что отсидеть дома, это во благо. Наши будут сбегать с больниц и класть огромный на ношение масок 

Ответить

Haoo Hao

3

Пошла жара в хату. Какие там вести с Поднебесной. Что то с информационного фронта давно нет вестей из Уханя. 

Ответить

Sanek Dmuhovski

Haoo
12

Возможно там уже нет никого

Ответить

Haoo Hao

Sanek
2

Вот это и настораживает. Посылки с Алика сами себя не доставят. 

Ответить

Ярослав

5

Tj, кажется, уже началось.
Дело в том, что отец работает в ФСБ. С утра срочно вызвали его на совещание. Час назад вернулся и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город

Ответить

N/a

Ярослав
4

Бате просто отпуск дали и он забухать решил

Ответить

Иван Гессе

Ярослав
0

всё не так однозначно....

Ответить

Рыбий Глаз

5

Хуй знает кому верить...

Ответить

Подходящий корабль

–2

Помрет ли русня от этого вируса? Надеюсь

Ответить

Haoo Hao

Подходящий
5

Главное до голосования дотянуть. Там бога упомянем и как рукой нахуй снимет

Ответить

Vitalii Nechaev

Подходящий
0

Ну где русня, там и украинцы будут

Ответить

xion_xion

1

Да хз, что думать уже.
Пятый день жёсткое состояние, температура круглосуточно, не 39-40° конечно, но 37,5-38° плавает стабильно. Вообще ничем сбить не могу. Витамина С употребил уже кило наверное, чай с лимоном и тд. Кашль есть, но временами. Жёсткая лихорадка, то в жар, то в мороз. Не сплю практически. Я в ахуе!!!
В Италии не ездил, с китайцами не контактировал.

Ответить

Принудительный рубин

xion_xion
7

 Арбидол выпей

Ответить

Иркутский вентилятор

xion_xion
6

скинь ключи к кошельку битков, на всякий случай

Ответить

Иван Гессе

xion_xion
1

ты как из карантина сбежал уважаемый?

Ответить

xion_xion

Иван
0
Ответить

Бумажный американец

xion_xion
0

Может ты летучую змею въебал и у тя новый covid 20

Ответить

Кирилл Вселенский

xion_xion
0

У меня так же, контактировал с южными корейцами, кашляю исключительно в сторону кремля из окна

Ответить

Иван Гессе

2

надеюсь с помётом всё хорошо

Ответить

Всякий паук например

1
Ответить

Mihail Podivilov

0

В шапке закрепили, а пуш где? @Сергей Звезда

Ответить

Сергей Звезда

Mihail
0

Пуш был

Ответить

Mihail Podivilov

Сергей
0

Вижу, только сейчас дошёл.

Ответить

Сергей Звезда

Mihail
13

Его просто проверяли на коронавирус

Ответить

Kyler

Сергей
1

И как? Можно открывать?

Ответить

Haoo Hao

Kyler
1

В маске тока

Ответить

Evgeny Petrov

Haoo
0

В наличии только инстаграмные, подойдут?

Ответить

Алексей Андреев

0

Да это жестка

Ответить

Mihail Podivilov

0

Шесть*

*Тысяч

Ответить

Небесный блик

0

Русские, пока пока! ✌🏻😎

Ответить

Anton Lebedev-Romanov

0

В последнем абзаце «Covid-10» вместо Covid-19

Ответить

тж гавно

0

пять в мохнатку, один в шоколадку

Ответить
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