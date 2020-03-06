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Все инфицированные посещали Италию.
В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса Covid-19: пять в Москве, один в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Все шесть инфицированных посещали Италию «в последние две недели». Оперштаб уточнил, что заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентов — удовлетворительное. Те, кто контактировал с заболевшими, взяты под медицинское наблюдение.
Общее число выявленных в России случаев заражения Covid-19, по данным штаба, увеличилось до десяти человек. На лечении в стране также находятся три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Китае, уничтожат летучих мышей в Ухани. Тогда и в России приготовят вакцину. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как в Гренландии — каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет хорошо, там всё схвачено
Бумажный американец
Ты заебал смешно шутить, в каком универ на такое учат?
Та бля, тебе и шутка про лихачева-школьника смешная
Паста хуйня
Бумажный американец
хуя ты рвешься.
Это потому что ты не молодой и шутливый, тебе уже все нелегко и не стоило вскрывать это тему...
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в TJournal?
Есть инфа от Ширяева, что у нас на сайте скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с кармой и введут темную тему. Тогда везде все будет в порядке. Онлайн поднимут и будут держать, Пикабу и Хабр ничего не смогут сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, каждый будет сидеть на темной теме. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких злобных и токсичных комментариев, никаких постов о темной теме. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Сообщение удалено
Я точно не сижу. Стоит?
Ты шутишь?) Это же инструмент общения админов подсайтов с редакцией.
Просто там есть члены редакции, которым я доверяю. Мне же необязательно за всем лично следить, поэтому и спрашиваю
Ну кто-то же должен там быть, что бы отвечать админам и способный принимать решения какие-то. Просто @Никита Лихачёв там был, у нового главреда, может другая политика в отношении подсайтов?
Как мило, что ты добавил, что ты им доверяешь)
Почему так поздно, думаю в середине марта начнется
Принудительный рубин
ну конечно, а кто за поправочки голосовать будет?
Через Госуслуги же обещали реализовать...
Общественный парфюмер
Ах вот она какая многоходовочка была.. Ай та Путин, ай да сукин сын
Забейте вы на этот коронавирус.
Оцените лучше телочку
UPD: это трансгендер
7,4/10
Да вы, батенька, зажрались!
Да у меня слишком красивая жена-это правда
Вооруженный танк88
Бумажный американец
Поставил плюс, после апдейта это что трангендер, въебал 2 минуса.
Обширный череп
Ябвдул
Британский чувак
Он бы тебе тоже вдул
Ребята, уже все. Нет смысла "фиксировать". В России давно полноценная эпидемия. Просто молодые переносят на ногах и даже не подозревают.
Есть ощущение, что "Covid-19" - слишком "громкий" инфоповод. Отсюда и паника, и туалетку раскупают...
Уважаемы тэжурнал. Хватит постить эту постную хуету а раздувать этот бессмысленный шум для впечатлительных невежд. Иными словами-сука вы заебали уже!
Не удивительно, что все заболевшие посещали Италию. Так как в РФ особо проверить на каронавирус не могут, просто берут сопоставляют 2 факта, прилетел из Италии + симптомы = каронавирус. Определяют на карантин и ждут 14 дней.
Москва через месяц
Пошла жара в хату. Какие там вести с Поднебесной. Что то с информационного фронта давно нет вестей из Уханя.
Возможно там уже нет никого
Tj, кажется, уже началось.
Дело в том, что отец работает в ФСБ. С утра срочно вызвали его на совещание. Час назад вернулся и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город
Главное до голосования дотянуть. Там бога упомянем и как рукой нахуй снимет
Да хз, что думать уже.
Пятый день жёсткое состояние, температура круглосуточно, не 39-40° конечно, но 37,5-38° плавает стабильно. Вообще ничем сбить не могу. Витамина С употребил уже кило наверное, чай с лимоном и тд. Кашль есть, но временами. Жёсткая лихорадка, то в жар, то в мороз. Не сплю практически. Я в ахуе!!!
В Италии не ездил, с китайцами не контактировал.
ты как из карантина сбежал уважаемый?
У меня так же, контактировал с южными корейцами, кашляю исключительно в сторону кремля из окна
В шапке закрепили, а пуш где? @Сергей Звезда
Пуш был
Вижу, только сейчас дошёл.
Его просто проверяли на коронавирус