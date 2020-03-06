Все инфицированные посещали Италию.

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В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса Covid-19: пять в Москве, один в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Все шесть инфицированных посещали Италию «в последние две недели». Оперштаб уточнил, что заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентов — удовлетворительное. Те, кто контактировал с заболевшими, взяты под медицинское наблюдение.