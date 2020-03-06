Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить его. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России — абсолютно губительная ситуация.

Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать — вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать.