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Согласие возглавить Госсовет приведёт к ситуации двоевластия, считает президент.
Владимир Путин провёл встречу с представителями общественности в Ивановской области и заявил, что согласие возглавить Госсовет будет «губительным» для России и приведёт к ситуации двоевластия. Трансляцию вёл ТАСС на YouTube.
Также Путин рассказал о своём понимании поправок в Конституцию России:
15 января президент Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. В частности, передать часть полномочий президента парламенту и усилить роль Госсовета. Политологи предположили, что Путин может сам возглавить Госсовет, но президент заявлял, что поправки в Конституцию нужны не для того, чтобы продлить его полномочия.
23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Голосование пройдёт 22 апреля.
но надо
А если реально не будет и останется просто сенатором как Рыжков?
он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст. И он прекрасно понимает, сколько делов они натворили, и что с ними будет, если у власти окажется неподконтрольный ему человек. Поэтому, казахстанский вариант с "председателем госсовета" самый реальный.
он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст.
Опять же куча всяких прогнозистов и анализаторов делают выводы, которые обычно валятся в жопу.
И он прекрасно понимает, сколько делов они натворили, и что с ними будет, если у власти окажется неподконтрольный ему человек
Привет Ельцин.
Поэтому, казахстанский вариант с "председателем госсовета" самый реальный.
В Казахстане с этим обосрались, все чинуши разосрались и все стало не очень хорошо для Назарбаева.
Хз, как оно там будет, назвал, на мой взгляд, самый реальный вариант. Не просто также они затеяли вакханалию с госсоветом и поправками.
Один хер ничего хорошего не жду, всё давным давно летит впизду.
Хз, как оно там будет, назвал, на мой взгляд, самый реальный вариант. Не просто также они затеяли вакханалию с госсоветом и поправками.
В том что показывают среди правок у президента останется дохрена и больше полномочий. Что нужно дать госсовету чтобы это крыть, я не представляю. В Казахстане буквально большинство полномочий президента передали
Один хер ничего хорошего не жду, всё давным давно летит впизду.
В пизду все летело в 2014-2017. С 2018 все более-менее вылезать начало.
он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст.
В современной России он сам и есть власть, тут только умереть бояться остаётся.
Священный велосипед
еслиб не боялся, то не создавал росгвардию для защиты своей власти, не сажал бы пацанов со стаканчиками, и не отбирал деньги у родителей и детей безобидного блогера
Ну блин, неужели пацаны со стаканчиками реальная угроза власти. Блоггер уже 10 лет ведёт свою деятельность и в хуй не дует. Недовольные будут всегда, лучше их держать консолидированными вокруг кого-то, чтоб пар спускали под контролем. Реальная угроза для власти может быть только среди элит и силовиков , там чет все спокойно.
неужели пацаны со стаканчиками реальная угроза власти
Неважно как по факту, но их так воспринимают.
там чет все спокойно
Ждем выборов в гд, там и увидим
"Он сам" есть, был и будет грязным воришкой из карманов россиян и из недр России. Как потеряет власть окажется за решёткой в лучшем случае
Ну да, Шойгу с Колокольцевым замутят дворцовый переворот
Священный велосипед
он преподносит так, что все вокруг умоляют его либо разрешить себе править третий срок, либо править с другой должности, возглавив госсовет.
Пока он картинно жмётся, мол, это же не хорошо, не по закону. Но чем ближе конец срока, тем более он будет сговорчивым
Уверенно себя чувствует на обоих стульях сразу.
Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду.
Ему уже нечего бояться, там деменция полным ходом прогрессирует
Откуда ему знать? Он даже не пробовал. Это его догадки и домыслы. Так и сказал бы прямо что для него лично губительно это.
Если не Путин, то кто? Может быть ты?
Можно было бы Немцова. Но упс, его же нет с нами. Как жаль.
Я тоже скучаю по Немцову. Но нечего было из НН переезжать на подсос в кремль, он ту битву питерскому кгбшнику проиграл, а исход все мы знаем.
Остальным страшно, поэтому будет пока Путин..
Нет уж спасибо. Это рабство натуральное. Уйти не дают. Вроде и добровольно ты там, но уйти не можешь. "Уже уходите? Объясните, почему!"
Почитал ЭТО подробнее. Нет политических партий. Да лучше у нас бы год не было бы правительства. Не успели бы а) НДС поднять б) пенсионный возраст поднять в) маркировку обуви ввести и так далее.
Ееее, стабильность
Конституцию не на пять, не на десять лет. Минимум лет на 30, на 50.
может внукам повезет, а может правнукам.
Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду.
ясно понятно
Бля последнее время этот поехавший открывает рот и втирает какую то дичь. Путин закрой ебальник свой поехавший старикан.
согласие возглавить госсовет приведёт к ситуации двоевластия
поэтому Госсовет не нужен нужно избрать его на 5 срок