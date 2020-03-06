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Алексей Боржонов
2822

Путин назвал «губительным» для России свой переход в Госсовет и сказал, что «стабильность» важнее сменяемости власти Материал редакции

Согласие возглавить Госсовет приведёт к ситуации двоевластия, считает президент.

48 комментариев
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Фото Павла Беднякова, «Известия»

Владимир Путин провёл встречу с представителями общественности в Ивановской области и заявил, что согласие возглавить Госсовет будет «губительным» для России и приведёт к ситуации двоевластия. Трансляцию вёл ТАСС на YouTube.

Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить его. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России — абсолютно губительная ситуация.

Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать — вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать.

Владимир Путин
президент России

Также Путин рассказал о своём понимании поправок в Конституцию России:

Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию не на пять, не на десять лет. Минимум лет на 30, на 50. Поэтому я считаю, что на будущее.

Сейчас, наоборот, важнее, стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость — ну как-то не могу, мне это не нравится [вероятно, Путин имел в виду «добавить обязательную сменяемость» — прим. TJ].

о сменяемости власти

Во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе, скажем, столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе.

Ну, например, в Бельгии уже год не могут сформировать правительство. Страна живёт без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая-то сложная: для нас это губительно.

о том, почему России нельзя переходить к парламентской республике

15 января президент Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. В частности, передать часть полномочий президента парламенту и усилить роль Госсовета. Политологи предположили, что Путин может сам возглавить Госсовет, но президент заявлял, что поправки в Конституцию нужны не для того, чтобы продлить его полномочия.

23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Голосование пройдёт 22 апреля.

#новости #путин #политика

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48 комментариев
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Священный велосипед

26

Вот чего не хочу делать.

но буду

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George Weiller

Священный
9

но надо

Ответить

Иван Гессе

George
22

уговорили

Ответить

Евгений Абрамовских

Священный
–2

А если реально не будет и останется просто сенатором как Рыжков? 

Ответить

Священный велосипед

Евгений
13

он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст. И он прекрасно понимает, сколько делов они натворили, и что с ними будет, если у власти окажется неподконтрольный ему человек. Поэтому, казахстанский вариант с "председателем госсовета" самый реальный. 

Ответить

Евгений Абрамовских

Священный
–1

он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст.

Опять же куча всяких прогнозистов и анализаторов делают выводы, которые обычно валятся в жопу. 
И он прекрасно понимает, сколько делов они натворили, и что с ними будет, если у власти окажется неподконтрольный ему человек

Привет Ельцин. 
Поэтому, казахстанский вариант с "председателем госсовета" самый реальный. 

В Казахстане с этим обосрались, все чинуши разосрались и все стало не очень хорошо для Назарбаева.

Ответить

Священный велосипед

Евгений
3

Хз, как оно там будет, назвал, на мой взгляд, самый реальный вариант. Не просто также они затеяли вакханалию с госсоветом и поправками.
Один хер ничего хорошего не жду, всё давным давно летит впизду.

Ответить

Евгений

Священн…
0

Хз, как оно там будет, назвал, на мой взгляд, самый реальный вариант. Не просто также они затеяли вакханалию с госсоветом и поправками. 

В том что показывают среди правок у президента останется дохрена и больше полномочий. Что нужно дать госсовету чтобы это крыть, я не представляю. В Казахстане буквально большинство полномочий президента передали
Один хер ничего хорошего не жду, всё давным давно летит впизду. 

В пизду все летело в 2014-2017. С 2018 все более-менее вылезать начало. 

Ответить

Иван Семёныч

Священный
0

он панически боится потери власти, и просто так её не отдаст.

В современной России он сам и есть власть, тут только умереть бояться остаётся.

Ответить

Священный велосипед

Иван
6

еслиб не боялся, то не создавал росгвардию для защиты своей власти, не сажал бы пацанов со стаканчиками, и не отбирал деньги у родителей и детей безобидного блогера 

Ответить

Иван Семёныч

Священн…
0

Ну блин, неужели пацаны со стаканчиками реальная угроза власти. Блоггер уже 10 лет ведёт свою деятельность и в хуй не дует. Недовольные будут всегда, лучше их держать консолидированными вокруг кого-то, чтоб пар спускали под контролем. Реальная угроза для власти может быть только среди элит и силовиков , там чет все спокойно.

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

неужели пацаны со стаканчиками реальная угроза власти

Неважно как по факту, но их так воспринимают.

там чет все спокойно

Ждем выборов в гд, там и увидим

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
2

"Он сам" есть, был и будет грязным воришкой из карманов россиян и из недр России. Как потеряет власть окажется за решёткой в лучшем случае

Ответить

Иван Семёныч

Карина
0

Ну да, Шойгу с Колокольцевым замутят дворцовый переворот

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Скорее их свои же посадят

Ответить

Константин Курасов

Священный
3

глаза боятся, руки - делают

Ответить

Каменный Слава

19

Переведите на человеческий, я ничего не понял, что он хотел сказать.

Ответить

Твиттерский Жук

Каменный
24

дед пиздит 20 лет уже - так понятней?

Ответить

Священный велосипед

Каменный
16

он преподносит так, что все вокруг умоляют его либо разрешить себе править третий срок, либо править с другой должности, возглавив госсовет. 
Пока он картинно жмётся, мол, это же не хорошо, не по закону. Но чем ближе конец срока, тем более он будет сговорчивым

Ответить

Каменный Слава

Священный
6

Спасибо, а то я думал деменция.

Ответить

Александр Воскресенский

Священный
0

Уверенно себя чувствует на обоих стульях сразу.

Ответить

Ivan Lindman

Александр
0

На обоих хуях

Ответить

theLastLetters

Каменный
1

Важно не кто, а что. И когда. Но это потом.

Ответить

Егор Собин

Каменный
0

Главное не бухтеть

Ответить

Дмитрий Алексеевич

18

Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Дмитрий
0

Ему уже нечего бояться, там деменция полным ходом прогрессирует

Ответить

Александр Воскресенский

13

Биполярочка у деда.

Ответить

Гражданский Денис

8

У нас нет устойчивых политических партий

Кхе-кхе

Ответить

Иван Семёныч

7

Путин : *что-то сказал*
Россияне :

Ответить

Yuri Miller

3

Откуда ему знать? Он даже не пробовал. Это его догадки и домыслы. Так и сказал бы прямо что для него лично губительно это.

Ответить

Генетический месяц

Yuri
0

Если не Путин, то кто? Может быть ты?

Ответить

Yuri Miller

Генетический
1

Можно было бы Немцова. Но упс, его же нет с нами. Как жаль.

Ответить

Litnikov Danil

Yuri
0

Совпадение.

Ответить

Генетический месяц

Yuri
0

Я тоже скучаю по Немцову. Но нечего было из НН переезжать на подсос в кремль, он ту битву питерскому кгбшнику проиграл, а исход все мы знаем.
Остальным страшно, поэтому будет пока Путин..

Ответить

Yuri Miller

Генетический
0

Нет уж спасибо. Это рабство натуральное. Уйти не дают. Вроде и добровольно ты там, но уйти не можешь. "Уже уходите? Объясните, почему!"

Ответить

Почтовый кофе

2

20 лет на улице родного города стабильно все в говне.

Ответить

Yuri Miller

2

Почитал ЭТО подробнее. Нет политических партий. Да лучше у нас бы год не было бы правительства. Не успели бы а) НДС поднять б) пенсионный возраст поднять в) маркировку обуви ввести и так далее.

Ответить

Slow Dimon

1

Ееее, стабильность

Ответить

Yuri Miller

Slow
1

Стабильный рост вообще-то. Цен и налогов.

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Конституцию не на пять, не на десять лет. Минимум лет на 30, на 50.

может внукам повезет, а может правнукам. 

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду.

ясно понятно

Ответить

Ivan Lindman

1

Бля последнее время этот поехавший открывает рот и втирает какую то дичь. Путин закрой ебальник свой  поехавший старикан.

Ответить

Стабильный завод

1

Ну, например, в Бельгии уже год не могут сформировать правительство. Страна живёт без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее.

Вы, что, хотите жить как в Бельгии?

Ответить

Алексей Любимцев

0

согласие возглавить госсовет приведёт к ситуации двоевластия

поэтому Госсовет не нужен нужно избрать его на 5 срок

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
1

Или на 6 уже я сбился считать

Ответить

Генетический месяц

0

Путин: *ходит е4, намереваясь поставить детский мат*
Россияне:

Ответить

Вохан Чечель

0

https://www.youtube.com/watch?v=OJyW5sN8L9U

Ответить

Озорной Лис

0

 я не себя боюсь, я с ума не сойду.

https://lenta.ru/news/2004/02/12/putin

Ответить
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