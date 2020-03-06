Предприниматель подчеркнул, что болезнь не скажется на бизнесе. Сейчас бизнесмену запретили покидать Лондон — его ждёт экстрадиция в США.

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Олег Тиньков Фото Владимира Астапковича, РИА «Новости»

Основатель «Тинькофф Банка» и акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков сообщил о том, что у него диагностирована лейкемия. Об этом представитель предпринимателя сообщил «Медузе» и Forbes, «Ведомостям».

Предприниматель рассказал, что ему диагностировали острую форму лейкемии, а диагноз поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Тиньков рассказал, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, поскольку он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».

Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Олег Тиньков предприниматель

6 марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.