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Дарья Лейзаренко
11 725

«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь»: Олегу Тинькову диагностировали лейкемию Материал редакции

Предприниматель подчеркнул, что болезнь не скажется на бизнесе. Сейчас бизнесмену запретили покидать Лондон — его ждёт экстрадиция в США.

86 комментариев
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Олег Тиньков Фото Владимира Астапковича, РИА «Новости»

Основатель «Тинькофф Банка» и акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков сообщил о том, что у него диагностирована лейкемия. Об этом представитель предпринимателя сообщил «Медузе» и Forbes, «Ведомостям».

Предприниматель рассказал, что ему диагностировали острую форму лейкемии, а диагноз поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Тиньков рассказал, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, поскольку он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».

Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь.

Олег Тиньков
предприниматель

6 марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне, ему запретили покидать город и ввели комендантский час. Бизнесмена обязали носить браслет, сообщающий его местоположение, сдать паспорта и отмечаться в местной полиции каждые три дня. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.

#новости #тиньков

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86 комментариев
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Иван Гессе

67

решил не мелочиться с падением акций?

Ответить

colorless

Иван
75

Да хуй с ними с акциями, пусть живет,  ну.

Ответить

Бумажный американец

Иван
4

-25% ебануться!!!!!!!

Ответить

Смелый фитиль

Бумажный
3

Самое время покупать

Ответить

Бумажный американец

Смелый
1

купил чуть-чуть, может еще падение будет. 

Ответить

Лев Шутов

57

/ бизнесмэн или политик болеет/
Россияне: он притворяется / либо так ему и надо

Ответить

Максим Шпилёв

Лев
7

Так болеют в определённые моменты

Ответить

Центральный кавалер

Максим
0

В октябре никаких обвинений еще не было.

Ответить

Королевский калькулятор

Максим
0

Так то он болеет с октября

Ответить

Максим Шпилёв

Королевский
0

Заболел две недели назад

Ответить

Privetandrey

31

Надеюсь победит болезнь. Таких ярких людей в стране мало. Какой бы скверный не был харакактер и имидж, но деньги он не на госбюджете заработал, что в наше время = подвиг:)

Ответить

Владимир Опушко

Privetandrey
13

Кто кого победит)))

Ответить

Privetandrey

Владимир
7

:))) Да, неоднозначно написал. Надеюсь Олег победит болезнь)

Ответить

Ilya Grigöryev

Privetandrey
1

Надеюсь, Олег победит болезнь.

Ответить

Целесообразный крюк

29

Получил пуш, подумал что мне Тиньков в личку пишет за то, что я его последние пару дней под постами хуесосил.

Ответить

Лев Нотин

Целесообразный
17

«Привет, это Олег Тиньков, че ты так жестко базаришь про меня, у меня вообще-то лейкемия»

Ответить

Целесообразный крюк

Лев
1

«Привет, это Олег Тиньков, хуй тебе, а не кредит в моём банке!»

Ответить

Илья Ильин

28

Тип надеется выдавть слезу у американской налоговой?

Ответить

Иван Семёныч

Илья
4

Тип у него лейкемия

Ответить

Жалкий магнит

14

Сейчас получит разрешение для выезда из Англии на лечение в Израиль

Ответить

Semen Semenov

10

А причем тут налоги? Как-будто проблемы со здоровьем на что-то влияют в этом случае

Ответить

Расул Абдулхаликов

Semen
7

Это, как минимум, основание для ходатайства об отказе в экстрадиции в США, так как подобное заболевание требует долгого и серьёзного лечения. Лучше самому об этом заявить, чем утечет из материалов дела.

Ответить

Nick Rosenberg

Расул
–2

В США вообще медицина неплохая, обеспечат его там качественным лечением.

Ответить

Иван Гессе

Semen
5

я хоть и шутил про "не мелочиться", но мб реально "раз всё равно упали — самое время сообщить", чтобы потом по акциям не ударило второй волной

Ответить

Илья Ильин

11

- Утром 6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.  

- Вечером 6 марта представители Тинькова сообщают о его смертельном заболевании

Ответить

Иркутский вентилятор

9

Повезло, что не короновирус

Ответить

Василий Лебедев

Иркутский
0

Одно другому не помешает.

Ответить

Евгений Киров

Василий
0

Одно другому поможет. При химиотерапии иммунитет страдает очень сильно.

Ответить

Сергей Васильев

9

Русские поддержали россиянина в комментариях, как приятно смотреть! 

Ответить

Руслан Карпов

Сергей
0

Он недавно вроде был гражданином США, а так же является гражданином Кипра, кстати классные русофобские усики.

Ответить

Приличный меч

6

На -30% расскажет что каждый день переводит бабушек через дорогу и очень любит когда котяткам пузико почесунькаешь, а они такие мррррррррр делают и об ладошку твою трутся.

Ответить

Антон Сциталов

Приличный
1

Фиксируем прибыль! Как поднимется сообщите, чтобы я докупить мог

Ответить

Дмитрий Маркин

3

Хочет скидку, чтобы в тюрьму не сажали или срок меньше. С его характером ему сложно верить.

Ответить

Alexandr Ivanov

Дмитрий
5

"с его характером ему сложно верить" не писали бы хуйни. В данном случае пиздёжь в любом случае вскроется, если это пиздежь. А это ещё больше уронит акции и репутацию. Причём сильно уронит. Игра не стоит свеч 

Ответить

Дмитрий Маркин

Alexandr
0

А в момент налоговых разбирательств и угрозы депортации в США такое заявлять уместно?

Ответить

Alexandr Ivanov

Дмитрий
3

Да похуй когда он заявил. Я бы тоже воспользовался ситуацией, если бы это было мне выгодно. Похуй когда заявлять, если это правда. Тут просто некоторые пишут, что он тупо пиздит. И какой бы он по мнению всяких немагий и ведомых людей не был мудак, но этот мудак что то делает. https://t.me/gayasylum/4355

Ответить

Дмитрий Маркин

Alexandr
2

Не знаю, правда или нет. Но это чистой воды манипуляция точно. Причём самого низменного характера.

Ответить

Руслан Карпов

Alexandr
1

Вы я вижу его близкий друг, раз так уверенно высказываетесь.

Ответить

Alexandr Ivanov

Руслан
0

Я никогда не был ни клиентом банка, ни кредитным рабом сей организации. Я не делю мир на чёрное и белое, а просто трезво смотрю на ситуацию 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Alexandr
0

Да какая там репутация 

Ответить

Андрей Маршук

Дмитрий
–2

Хоть кто-то понял из-за чего он "заболел"😂 ради этого смотрел комментарии

Ответить

Вадим Дудин

Андрей
–2

Ну вы и хуесосы.

Ответить

Alexander Petcoglo

–5

О каком сострадании может идти речь, если человек всегда всех вокруг только и делал, что хуесосил?

Ответить

Системный магнит

Alexander
13

То, что он циничный и мудаковатый, не означает, что ему нельзя сочувствовать. Ну и мало кто будет спорить, что он талантливый бизнесмен. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Системный
0

Он как-то сказал, что на западе ему не интересно бизнес делать. Наверняка, потому что он очень талантливый.

Ответить

Поверхностный утюг

Alexander
2

Не понимаю, как ты пытаешься связать эти два предложения.

Ответить

Alexander Petcoglo

Поверхностный
0

Я просто не хочу обсуждать морализаторскую часть этого комментария, так как это не имеет смысла. Хотите сопереживать - сопереживайте. Так можно бесконечно рассуждать о морали и добродетели.

Ответить

Системный магнит

Alexand…
1

А ты попробуй. Мое мнение: создавать серьезный бизнес в России без господдержки - это почти героизм. 

Ответить

Alexander

Системн…
0

Ого. То есть то, что он в России олигарх-молодец и не суётся на запад - это достижение?

Ответить

Системный магнит

Alexand…
1

Только вот он как раз таки не олигарх. И да, это огромное достижение, особенно если учитывать опыт Дурова и Чичваркина. 

Ответить

Расул Абдулхаликов

Alexander
0

Разница между вербальным посыланием и физическим страданием, мягко говоря, существенна. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Расул
2

Я говорю о том, что человек сознательно создаёт себе негативный образ. То, что он при любом удобном случае получает гору негатива - вообще не удивительно.

Ответить

Nick Rosenberg

Расул
0

Вспоминая ситуацию с немагией...

Ответить

Сергей Звезда

5

Надеюсь, Олег справится. 

Это ужасная новость, которую до конца никогда не поймёт тот, кто не сталкивался с подобным. 

Совершенно не хочется терять человека, который столько сделал для развития финтеха. Не знаю, как вы, но мне в этом контексте вообще не важно, как я к нему отношусь. 

Ответить

Илья Ильин

–11

Олег Тиньков сообщил о том, что ему диагностировали налогоуклонянку

Ответить

Виталий Душин

2

когда у российского очередного "гения"от бизнеса перед глазами открывается тюремная камера,ему в срочном порядке необходимо либо жениться,либо поправить здоровье.

Ответить

Алексей Любимцев

4

Не будьте равнодушными ! На лечение понадобится всего 1 млрд долларов , в знак состраданиях и помощи можете так же оформить кредитную карту тинькоф блэк

Ответить

Иван Гессе

Алексей
0

кредитные это платинум
блэк это дебетовые

Ответить

Kyler

–1

На жалость давит...

Ответить

Сельскохозяйственный браслет

–2

Решил основательно готовится к суду?

Ответить

Обширный череп

–2

Есть эксперты, скажется ли на бизнесе смерть?

Ответить

Дмитрий Горбенко

Обширный
4

Естественно

Ответить

Evgeny Belkin

–3

А чо все минусуют его псевдоликимию или в интернете нужно доверять любому слову от известного человека?

Ответить

Evgeny Belkin

Evgeny
0

Скриньте, он поборет свою болезнь и выйдет победителем, потом орт снимет документалку, где он даст интервью, как врачи Кемеровской области боролись за его жизнь и вытащили его с того света

Ответить

Василий Лебедев

1

Я вот не пойму, на что он рассчитывал, когда несколько лет декларировал в США доходы по 300 тысяч долларов? Это зарплата хорошего хирурга или айтишника. Некоторые раскрученные дантисты и звезды-юристы больше раза в 3 получают. Типа, американская налоговая не просечет?

Ответить

N/a

Василий
0

А с чего ты взял, что зарплата у него была выше?

Претензия же по поводу exit tax,нет? Мол все активы как будто проданы и с них налог?

Ответить

Василий Лебедев

N/a
1

Я ни с чего это не взял. Взяла его американская налоговая за жопу. Если там все чисто, то нафига при такой зарплате потом больше 20 миллионов залога вываливать чтобы пытаться откупиться? Просто принеси документы, что это реальная твоя зарплата.

Ответить

Руслан Карпов

N/a
0

У него куча проектов и 40 процентов акций банка. Да и то что утром обвинили, а вечером заболел просто детский сад. Сейчас бы верить или сочувствовать одиозному банкиру, который в 50 раз увеличил прибыль в кризис 2008.

Ответить

Слепой якорь

1

Прям экранизация фразы «жизнь пошла по пизде»

Ответить

Озорной Лис

1

Ну чет ... даже не знаю ... 

В прошлый раз он пошутил что Гей,
и многие поверили, что удивило и его самого.

Ответить

Sakari Sauso

1

уже не смешно

Ответить

Ni Ck

1

Такие дела..

Ответить

Andrew Sychev

1

Интерсно, почему новость не вызывает ни толики сочувствия. 

Ответить

Andrew Tereshin

1

Запретите мне покидать Лондон 

Ответить

Дмитрий Маркин

–4

Уровень поступка в свете суда похож на отправку колясочника на Евровидение.

Ответить

Бесполезный Кирилл

–7

Тинькофф.Медицина тупо пиар

Ответить

Никита Мык

–12

Почему не Навальный ? Почему Бог забирает лучших ...

Ответить

Обширный череп

Никита
0

Огласи весь список лучших

Ответить

Shlomo Goldenberg

Обширный
0

Так начиная с путина и далее

Ответить

Yuri Ly

0

Сейчас Тиньков сейчас находится

Ответить

Обширный череп

0

Пизда рулю и цепка спала, как говорится

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Омг сверху столько людей оформивших кредитки и не успевших погасить в беспроцентный период

Ответить

the.nightmarez

0

 но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь

Когда бабло есть, можно и побороться.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Олежка решил давить на жалость? Забыл только что американский суд это не россиюшка, там никому не занесешь. Ну и никакой лейкемии у него не было, когда он по 20% у ООО по 125 фз отжимал, все норм было. А тут вона как теперь, занемог бедненький

Ответить

Ivan Eremin

0

Желаю Олегу Юрьевичу здоровья и избавиться от проблем с США. Один из лучших предпринимателей России.

Ответить

Aleksandr Kirichenko

0

Жаль, что скандал заставил человека вот так открыться.

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