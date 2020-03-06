Прямой эфир
Предприниматель подчеркнул, что болезнь не скажется на бизнесе. Сейчас бизнесмену запретили покидать Лондон — его ждёт экстрадиция в США.
Основатель «Тинькофф Банка» и акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков сообщил о том, что у него диагностирована лейкемия. Об этом представитель предпринимателя сообщил «Медузе» и Forbes, «Ведомостям».
Предприниматель рассказал, что ему диагностировали острую форму лейкемии, а диагноз поставили в октябре. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Тиньков рассказал, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, поскольку он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».
6 марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.
Сейчас Тиньков находится в Лондоне, ему запретили покидать город и ввели комендантский час. Бизнесмена обязали носить браслет, сообщающий его местоположение, сдать паспорта и отмечаться в местной полиции каждые три дня. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.
решил не мелочиться с падением акций?
/ бизнесмэн или политик болеет/
Россияне: он притворяется / либо так ему и надо
Так болеют в определённые моменты
Королевский калькулятор
Так то он болеет с октября
Надеюсь победит болезнь. Таких ярких людей в стране мало. Какой бы скверный не был харакактер и имидж, но деньги он не на госбюджете заработал, что в наше время = подвиг:)
Кто кого победит)))
:))) Да, неоднозначно написал. Надеюсь Олег победит болезнь)
«Привет, это Олег Тиньков, че ты так жестко базаришь про меня, у меня вообще-то лейкемия»
Тип надеется выдавть слезу у американской налоговой?
А причем тут налоги? Как-будто проблемы со здоровьем на что-то влияют в этом случае
Это, как минимум, основание для ходатайства об отказе в экстрадиции в США, так как подобное заболевание требует долгого и серьёзного лечения. Лучше самому об этом заявить, чем утечет из материалов дела.
В США вообще медицина неплохая, обеспечат его там качественным лечением.
я хоть и шутил про "не мелочиться", но мб реально "раз всё равно упали — самое время сообщить", чтобы потом по акциям не ударило второй волной
- Утром 6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.
- Вечером 6 марта представители Тинькова сообщают о его смертельном заболевании
Одно другому не помешает.
Одно другому поможет. При химиотерапии иммунитет страдает очень сильно.
Русские поддержали россиянина в комментариях, как приятно смотреть!
Он недавно вроде был гражданином США, а так же является гражданином Кипра, кстати классные русофобские усики.
Фиксируем прибыль! Как поднимется сообщите, чтобы я докупить мог
Хочет скидку, чтобы в тюрьму не сажали или срок меньше. С его характером ему сложно верить.
"с его характером ему сложно верить" не писали бы хуйни. В данном случае пиздёжь в любом случае вскроется, если это пиздежь. А это ещё больше уронит акции и репутацию. Причём сильно уронит. Игра не стоит свеч
А в момент налоговых разбирательств и угрозы депортации в США такое заявлять уместно?
Да похуй когда он заявил. Я бы тоже воспользовался ситуацией, если бы это было мне выгодно. Похуй когда заявлять, если это правда. Тут просто некоторые пишут, что он тупо пиздит. И какой бы он по мнению всяких немагий и ведомых людей не был мудак, но этот мудак что то делает. https://t.me/gayasylum/4355
Не знаю, правда или нет. Но это чистой воды манипуляция точно. Причём самого низменного характера.
Вы я вижу его близкий друг, раз так уверенно высказываетесь.
Я никогда не был ни клиентом банка, ни кредитным рабом сей организации. Я не делю мир на чёрное и белое, а просто трезво смотрю на ситуацию
Хоть кто-то понял из-за чего он "заболел"😂 ради этого смотрел комментарии
О каком сострадании может идти речь, если человек всегда всех вокруг только и делал, что хуесосил?
Системный магнит
То, что он циничный и мудаковатый, не означает, что ему нельзя сочувствовать. Ну и мало кто будет спорить, что он талантливый бизнесмен.
Он как-то сказал, что на западе ему не интересно бизнес делать. Наверняка, потому что он очень талантливый.
Поверхностный утюг
Не понимаю, как ты пытаешься связать эти два предложения.
Я просто не хочу обсуждать морализаторскую часть этого комментария, так как это не имеет смысла. Хотите сопереживать - сопереживайте. Так можно бесконечно рассуждать о морали и добродетели.
А ты попробуй. Мое мнение: создавать серьезный бизнес в России без господдержки - это почти героизм.
Разница между вербальным посыланием и физическим страданием, мягко говоря, существенна.
Я говорю о том, что человек сознательно создаёт себе негативный образ. То, что он при любом удобном случае получает гору негатива - вообще не удивительно.
Надеюсь, Олег справится.
Это ужасная новость, которую до конца никогда не поймёт тот, кто не сталкивался с подобным.
Совершенно не хочется терять человека, который столько сделал для развития финтеха. Не знаю, как вы, но мне в этом контексте вообще не важно, как я к нему отношусь.
когда у российского очередного "гения"от бизнеса перед глазами открывается тюремная камера,ему в срочном порядке необходимо либо жениться,либо поправить здоровье.
Не будьте равнодушными ! На лечение понадобится всего 1 млрд долларов , в знак состраданиях и помощи можете так же оформить кредитную карту тинькоф блэк
А чо все минусуют его псевдоликимию или в интернете нужно доверять любому слову от известного человека?
Скриньте, он поборет свою болезнь и выйдет победителем, потом орт снимет документалку, где он даст интервью, как врачи Кемеровской области боролись за его жизнь и вытащили его с того света
Я вот не пойму, на что он рассчитывал, когда несколько лет декларировал в США доходы по 300 тысяч долларов? Это зарплата хорошего хирурга или айтишника. Некоторые раскрученные дантисты и звезды-юристы больше раза в 3 получают. Типа, американская налоговая не просечет?
Я ни с чего это не взял. Взяла его американская налоговая за жопу. Если там все чисто, то нафига при такой зарплате потом больше 20 миллионов залога вываливать чтобы пытаться откупиться? Просто принеси документы, что это реальная твоя зарплата.
У него куча проектов и 40 процентов акций банка. Да и то что утром обвинили, а вечером заболел просто детский сад. Сейчас бы верить или сочувствовать одиозному банкиру, который в 50 раз увеличил прибыль в кризис 2008.
Ну чет ... даже не знаю ...
В прошлый раз он пошутил что Гей,
и многие поверили, что удивило и его самого.
Уровень поступка в свете суда похож на отправку колясочника на Евровидение.
Почему не Навальный ? Почему Бог забирает лучших ...
Обширный череп
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Омг сверху столько людей оформивших кредитки и не успевших погасить в беспроцентный период
но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь
Когда бабло есть, можно и побороться.
Олежка решил давить на жалость? Забыл только что американский суд это не россиюшка, там никому не занесешь. Ну и никакой лейкемии у него не было, когда он по 20% у ООО по 125 фз отжимал, все норм было. А тут вона как теперь, занемог бедненький
Желаю Олегу Юрьевичу здоровья и избавиться от проблем с США. Один из лучших предпринимателей России.