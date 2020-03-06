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Новости
Алексей Боржонов
2233

Первый заболевший коронавирусом Covid-19 в Москве выздоровел Материал редакции

Всего в России выявлено десять случаев заражения новым коронавирусом.

62 комментария
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Первый человек, который заболел коронавирусом Covid-19 в Москве, выздоровел. В ближайшее время его выпишут из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Заболевшим был мужчина, который вернулся из Италии 23 февраля. Он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего его госпитализировали. О первом случае заболевания новым коронавирусом в Москве стало известно 2 марта.

Всего в России выявлено десять случаев заражения Covid-19& О шести новых случаях заболевания оперативный штаб рассказал 6 марта: вирус выявили в Москве и Нижнем Новгороде.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Covid-19. Работодателей обязали измерять температуру сотрудникам, а прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании — обеспечить самоизоляция до 14 дней.

#новости #covid19

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62 комментария
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Королевский калькулятор

8

Вирус прибыл в РФ, осмотрелся и подумал: ну его нахер

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Подходящий корабль

–9

Но по мнению тупых либерах-хуесосов, в России медицина не справится с вирусом...

Ответить

Данила Сафронов

Подходящий
18

Хватит ли твоего мозга понять, что это иммунитет человека справился. Лекарства от вируса нет, долбоебина 

Ответить

Королевский калькулятор

Данила
–5

Лекарства от вируса нет, долбоебина

Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса

Ответить

Данила Сафронов

Королевский
4

Которое собираются тестировать до 2022 года? Ты об этом лекарстве? 

Ответить

Королевский калькулятор

Данила
–1

Ааа, вот оно че, зареган 5 минут назад

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
4

1. Как связано когда я зарегался? 2. Антибиотики не помогают против вирусов, учи матчасть. 3. Гематоген? Надесь постирония. 4. Что им могли давать? Арбидол? Не смеши

Ответить

Королевский

Данила
–2

Как связано когда я зарегался?

С тем, что зарегался и сразу начал слюной брызгать

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
4

Тебя задевает, что я зарегался, чтобы писать комментарии? Я думал для этого и нужно регистрироваться. 

Ответить

Королевский

Данила
–4

Так обычно проплаченные боты делают

И в первом же комменте ты пишешь "долбоебина"

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
1

Да, мне заплатил госдеп, меня раскусили

Ответить

Королевский

Данила
–2

Не понятны твои мотива для первого же комментария через секунду после регистрации в виде бомбежа пердака

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
6

Я увидел то, с чем не согласен, решил написать коммент, тж не дал без регистрации, я создал акк. Ясно как белый день, нет разве?

Ответить

Королевский

Данила
–3

Так если ты пишешь первый комментарий, пиши его культурно, че за "долбоебина", "хватит ли у тебя мозгов"

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
0

Спасибо, что объясняешь мне, как мне нужно общаться.

Ответить

Королевский

Данила
–4

Я тебе много уже объяснил. Если хочешь конструктивного общения, то пиши нормально. Типа: "да скорее всего имунная система справилась". без оскорблений

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
4

Это был сарказм если что. Я нихуя с тобой не согласен. Потому что какой-то сумасшедший пишет что-то про либерастов-хуесосов, когда пытаешься его осадить, приходит боярин и говорит только тебе, какой ты мудак.

Ответить

Королевский

Данила
–2

Так ты получается либераст-хуесос, раз тебя это так задело?

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
1

Как будто что-то плохое. Ладно, снова сарказм. Нет, меня выбесило приплетание того, что не имеет отношение к статье.

Ответить

Королевский

Данила
–2

Ну так согласись, что всяким навальным только повод дай, так они сразу все обосрут, снова скажут что вся страна в дерьме и что мы все умрем, потому что ввп 20 лет у власти

Ответить

Mykola

Королев…
2

вся страна в дерьме и что мы все умрем, потому что ввп 20 лет у власти

Пожалуй соглашусь

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
0

И снова никакой связи с новостью. Все, что может делать медицина с этим вирусом, пока не будет вакцина — это изолировать людей. Никто их не лечит, нечем лечить. Терафлю им могут наливать, чтобы симптомы снимать. Это снова матчасть. Потому что вирус вызывает симптомы обычного гриппа/орви.

Ответить

Королевский

Данила
0

Что значит никакой связи, если он был в больнице, значит он был под наблюдением, то есть как минимум не гулял по городу не понимая, что болен

То, что человек выздоровел - это как бы хорошая новость, потому есть те, кто даже этого не понимает

А всякие навальнята наоборот сеют хаос, в том числе потому что так же матчасть не понимают

Если нужно изолировать зараженных или потенциальных, то ни одна страна тогда к этому не готова, потому что это физически невозможно изолировать огромное количество людей

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
0

То, что он был в больнице, не заслуга врачей. Дали отмашку сверху, указом правительства каким-нибудь, те выполняют. Но первый коммент того беса был о медицине, как о чем-то что могло человеку вылечиться, верно ведь? Ладно, рили, закрыли тему. Я понял, что ты имеешь в виду. Я уверен, ты понял меня. Спасибо за беседу.

Ответить

Королевский

Данила
0

Почему тебя так задел его коммент?

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
1

Понял, спасибо, что объяснил!

Ответить

Королевский

Данила
–1

Но вообще насчет Орлова ты прав

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
1

АХАХХАХАХАХАХАХА

Ответить

Данила Сафронов

Королев…
1

Классно ты обиделся на меня, я тебе 1 коммент за хуйню минуснул, ты минусишь теперь каждый мой по поводу и без

Ответить

Королевский

Данила
–2

Так да, тут такая система, что если ты в минус уходишь, то больше не сможешь много комментить

Ответить

Королевский калькулятор

Данила
0

Хватит ли твоего мозга понять, что это иммунитет человека справился.

Ты реально думаешь, больным ничего совсем не выписывали? Типа вот гематоген съешьте, может поможет?

По-любому там давали какие-то антибиотики

Ответить

Макс Романенко

Королев…
–1

Ять, он опять про свои антибиотики ахах 

Ответить

Meg Walker

Королевский
0

Вакцина и лекарство — две разные вещи, если что. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Британский чувак

Подходящий
3

Вот эта медицина?

Ответить

Королевский калькулятор

Британский
1

У Кати вышла статейка на этот счет

Ответить

Британский чувак

Королевский
1

Я оттуда фотку и спиздил)

Ответить

Обширный череп

Подходящий
0

Может кто-нибудь объяснить, почему этот господин, постоянно выражающий свои мысли в грубой и нецензурной форме ещё не забанен?

Ответить

Подходящий корабль

Обширный
0

Потому что всем похуй в комитете на модерацию комментариев

Ответить

Обширный череп

Подходящий
0

@Сергей Звезда как вы считаете, этот господин ещё не накопил на бан за постоянное нарушение пункта правил 2.2.1? 

Ответить

Подходящий корабль

Обширный
0

Сергей Звезда абсолютно не тот человек, который в принципе должен модерацией заниматься

Ответить

Обширный череп

Подходя…
0

До первого запроса из МВД

Ответить

Подходящий

Обширный
0

У комитета есть юристы и руководители, которые этим занимаются

Ответить

Обширный череп

Подходя…
0

Ну вот как раз и будет чем заняться

Ответить

Подходящий

Обширный
0

Что, написал на меня заявление в мвд за оскорбление либерализма?)

Ответить

Обширный череп

Подходя…
1

Бота запущу, который будет скринить твои комменты и отправлять запрос в МВД

Ответить

Подходящий

Обширный
0

Спасибо

Ответить

Обширный череп

Подходя…
0

Ну что сразу либерализм, у тебя язык длинный, не только им достается. 
А там дело экспертов МВД решать, тянут ли твои высказывания на 282 или нет. 

Ответить

Подходящий корабль

Обширный
0

Единственный способ исправить ситуацию на тж – дать мне админа на всём сайте...

Ответить

Британский чувак

Подходя…
0

Единственный способ исправить ситуацию на тж – дать тебе под жопу на всём сайте

Ответить

Общественный парфюмер

Обширный
0

Это парень главреда 🤷🏿‍♂️

Ответить

Обширный череп

Подходящий
0

✔️  Приплести либерализм

Ответить

Ni Ck

1

Собянин красавчик

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ni
2

Как похорошела пневмония при Сергее Семеновиче!

Ответить

Сергей Васильев

1

Первый заболевший коронавирусом Covid-19 в Москве выздоровел 

Ещё вчера...

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Сергей
1

2 недели назад

Ответить

Активный историк

0

Есть инфа, что он затихает, а потом возвращается обратно внутри организма :/

Ответить

Общественный парфюмер

Активный
0

Это как?)

Ответить

Центральный кавалер

Общественный
1

Как @Kat Vance 

Ответить

Kat Vance

Центральный
2

Я самое бесполезное существо на этом сайте.

Ответить

Роман Новиков

Kat
1

Согласен!

Ответить

Alexandr Strijov

0

Коронавирус максимально неинтересная уебищная тема

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Ярослав Лазор

0

Царствие ему небесное.

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