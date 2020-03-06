Первый заболевший коронавирусом Covid-19 в Москве выздоровел 

Прямой эфир
что происходит в интернете
Всего в России выявлено десять случаев заражения новым коронавирусом.
Первый человек, который заболел коронавирусом Covid-19 в Москве, выздоровел. В ближайшее время его выпишут из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.
Заболевшим был мужчина, который вернулся из Италии 23 февраля. Он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего его госпитализировали. О первом случае заболевания новым коронавирусом в Москве стало известно 2 марта.
Всего в России выявлено десять случаев заражения Covid-19& О шести новых случаях заболевания оперативный штаб рассказал 6 марта: вирус выявили в Москве и Нижнем Новгороде.
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Covid-19. Работодателей обязали измерять температуру сотрудникам, а прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании — обеспечить самоизоляция до 14 дней.
Хватит ли твоего мозга понять, что это иммунитет человека справился. Лекарства от вируса нет, долбоебина
Лекарства от вируса нет, долбоебина
Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса
Которое собираются тестировать до 2022 года? Ты об этом лекарстве?
Ааа, вот оно че, зареган 5 минут назад
1. Как связано когда я зарегался? 2. Антибиотики не помогают против вирусов, учи матчасть. 3. Гематоген? Надесь постирония. 4. Что им могли давать? Арбидол? Не смеши
Как связано когда я зарегался?
С тем, что зарегался и сразу начал слюной брызгать
Тебя задевает, что я зарегался, чтобы писать комментарии? Я думал для этого и нужно регистрироваться.
Так обычно проплаченные боты делают
И в первом же комменте ты пишешь "долбоебина"
Да, мне заплатил госдеп, меня раскусили
Не понятны твои мотива для первого же комментария через секунду после регистрации в виде бомбежа пердака
Я увидел то, с чем не согласен, решил написать коммент, тж не дал без регистрации, я создал акк. Ясно как белый день, нет разве?
Так если ты пишешь первый комментарий, пиши его культурно, че за "долбоебина", "хватит ли у тебя мозгов"
Спасибо, что объясняешь мне, как мне нужно общаться.
Я тебе много уже объяснил. Если хочешь конструктивного общения, то пиши нормально. Типа: "да скорее всего имунная система справилась". без оскорблений
Это был сарказм если что. Я нихуя с тобой не согласен. Потому что какой-то сумасшедший пишет что-то про либерастов-хуесосов, когда пытаешься его осадить, приходит боярин и говорит только тебе, какой ты мудак.
Так ты получается либераст-хуесос, раз тебя это так задело?
Как будто что-то плохое. Ладно, снова сарказм. Нет, меня выбесило приплетание того, что не имеет отношение к статье.
Ну так согласись, что всяким навальным только повод дай, так они сразу все обосрут, снова скажут что вся страна в дерьме и что мы все умрем, потому что ввп 20 лет у власти
И снова никакой связи с новостью. Все, что может делать медицина с этим вирусом, пока не будет вакцина — это изолировать людей. Никто их не лечит, нечем лечить. Терафлю им могут наливать, чтобы симптомы снимать. Это снова матчасть. Потому что вирус вызывает симптомы обычного гриппа/орви.
Что значит никакой связи, если он был в больнице, значит он был под наблюдением, то есть как минимум не гулял по городу не понимая, что болен
То, что человек выздоровел - это как бы хорошая новость, потому есть те, кто даже этого не понимает
А всякие навальнята наоборот сеют хаос, в том числе потому что так же матчасть не понимают
Если нужно изолировать зараженных или потенциальных, то ни одна страна тогда к этому не готова, потому что это физически невозможно изолировать огромное количество людей
То, что он был в больнице, не заслуга врачей. Дали отмашку сверху, указом правительства каким-нибудь, те выполняют. Но первый коммент того беса был о медицине, как о чем-то что могло человеку вылечиться, верно ведь? Ладно, рили, закрыли тему. Я понял, что ты имеешь в виду. Я уверен, ты понял меня. Спасибо за беседу.
Понял, спасибо, что объяснил!
Классно ты обиделся на меня, я тебе 1 коммент за хуйню минуснул, ты минусишь теперь каждый мой по поводу и без
Так да, тут такая система, что если ты в минус уходишь, то больше не сможешь много комментить
Хватит ли твоего мозга понять, что это иммунитет человека справился.
Ты реально думаешь, больным ничего совсем не выписывали? Типа вот гематоген съешьте, может поможет?
По-любому там давали какие-то антибиотики
Комментарий удален
Комментарий удален
Британский чувак
Вот эта медицина?
Королевский калькулятор
У Кати вышла статейка на этот счет
Может кто-нибудь объяснить, почему этот господин, постоянно выражающий свои мысли в грубой и нецензурной форме ещё не забанен?
Потому что всем похуй в комитете на модерацию комментариев
@Сергей Звезда как вы считаете, этот господин ещё не накопил на бан за постоянное нарушение пункта правил 2.2.1?
Сергей Звезда абсолютно не тот человек, который в принципе должен модерацией заниматься
До первого запроса из МВД
У комитета есть юристы и руководители, которые этим занимаются
Ну вот как раз и будет чем заняться
Что, написал на меня заявление в мвд за оскорбление либерализма?)
Бота запущу, который будет скринить твои комменты и отправлять запрос в МВД
Собянин красавчик
Первый заболевший коронавирусом Covid-19 в Москве выздоровел
Ещё вчера...
Общественный парфюмер
Это как?)
Центральный кавалер
Как @Kat Vance
Я самое бесполезное существо на этом сайте.