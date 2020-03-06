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Новости
Алексей Боржонов
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Россия временно закроет границу с Ираном из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Ираном и въезд для граждан этой страны.

6 комментариев
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Россия временно закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из Ирана. Такие меры приняли из-за вспышки коронавируса Covid-19, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Ограничения вступят в силу с 7 марта.

Речь идёт о тех, кто приезжает в Россию для учёбы, работы или туризма. Под ограничения не подпадают граждане государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России, въезжающие с территории Ирана.

28 февраля Россия ограничила въезд для иностранцев из Ирана: они могли пересечь границу только в аэропорту Шереметьево.

К 6 марта в мире больше 100 тысяч людей, у которых выявили заражение Covid-19. Иран занимает третье место по числу заражённых — по данным университета Джона Хопкинса, в стране около 4,7 тысячи подтверждённых случаев заболевания. Больше только в Южной Корее (6,5 тысячи) и Китае (80 тысяч).

#новости #covid19

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6 комментариев
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Металлургический коктейль

4

А прикиньте, закроют постепенно все границы, а потом не откроют, и интернет заблокируют, чтобы "фейки" не плодить, так и будем жить, в условиях "пандемии"...

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Иван Семёныч

Металлургический
0

Иран же братушки, не?

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Кислоебальный

Металлургический
0

Остазия всегда воевала с Океанией

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Евгений Бакатуев

4

У России была граница с Ираном?!

Ответить

dmzkrsk

0

С Британией с США тоже надо бы прикрыть

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Xex

–5

Заметили, что всегда все проблемы приходят извне? То война, то вирусы, то ещё что-то, а потом все обвиняют РФ в агрессивной политике.

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