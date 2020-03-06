Максим Иванкин получил 13 лет колонии, Андрей Чернов — 14.

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Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Об этом сообщает «7x7» со ссылкой на апелляционное представление прокурора Сергея Семеренко.

По его мнению, суд не учёл, что время предварительного следствия Иванкин и Чернов дали признательные показания и «активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников».

Иванкину назначили девять лет колонии за участие в террористическом сообществе и восемь — за сбыт наркотиков;

Чернову — шесть лет за участие в террористическом сообществе и 12 лет за сбыт наркотиков.



По системе частичного сложения наказаний Иванкин получил 13 лет колонии, Чернов — 14.

21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.