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Максим Иванкин получил 13 лет колонии, Андрей Чернов — 14.
Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Об этом сообщает «7x7» со ссылкой на апелляционное представление прокурора Сергея Семеренко.
По его мнению, суд не учёл, что время предварительного следствия Иванкин и Чернов дали признательные показания и «активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников».
По системе частичного сложения наказаний Иванкин получил 13 лет колонии, Чернов — 14.
21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети».
Я уже запутался, во всей этой чехарде и надеюсь, есть хоты бы 1 ведомство, которое видит всю картину целиком.
есть хоты бы 1 ведомство, которое видит всю картину целиком.
медуза)