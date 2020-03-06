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Алексей Боржонов
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Прокуратура попросила снизить сроки двум осуждённым по делу «Сети». Их приговорили к 13 и 14 годам колонии Материал редакции

Максим Иванкин получил 13 лет колонии, Андрей Чернов — 14.

3 комментария
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Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Об этом сообщает «7x7» со ссылкой на апелляционное представление прокурора Сергея Семеренко.

По его мнению, суд не учёл, что время предварительного следствия Иванкин и Чернов дали признательные показания и «активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников».

  • Иванкину назначили девять лет колонии за участие в террористическом сообществе и восемь — за сбыт наркотиков;
  • Чернову — шесть лет за участие в террористическом сообществе и 12 лет за сбыт наркотиков.

По системе частичного сложения наказаний Иванкин получил 13 лет колонии, Чернов — 14.

21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети».

«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о…
Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.
tjournal.ru

#новости #делосети

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3 комментария
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Unknown

0

Я уже запутался, во всей этой чехарде и надеюсь, есть хоты бы 1 ведомство, которое видит всю картину целиком.

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Roman Konchalov

Unknown
1

Кому занесли, тот и видит, ничего нового

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Igor Kalinovskiy

Unknown
0

есть хоты бы 1 ведомство, которое видит всю картину целиком.

медуза)

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