Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
473

У 21 человека на лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии нашли коронавирус. На борту находятся четверо россиян Материал редакции

В Калифорнии от коронавируса умер человек, который перед этим путешествовал на этом лайнере.

3 комментария
В закладки
​Grand Princess Снимок AFP

У 19 членов экипажа и у двух пассажиров круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.

В российском посольстве в США рассказали, что на борту лайнера находятся четверо россиян. Они являются членами экипажа. О наличии у них коронавируса не сообщается. Американские власти планируют доставить лайнер в некоммерческий порт. Затем всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин. Членов экипажа поместят на карантин в любом случае.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хочет, чтобы пассажиры Grand Princess сошли на берег. Хотя члены его администрации настаивают на обратном. «Я не хочу, чтобы число заболевших у нас удвоилось из-за одного корабля», – пояснил он.

В Калифорнии от коронавируса погиб один человек. Он находился на этом лайнере с 11 по 21 февраля. Власти предполагают, что он мог заразиться там во время поездки. Всего на борту Grand Princess находятся более 3,5 тысяч человек.

Grand Princess принадлежит компании Carnival, другой лайнер которой – Diamond Princess – простоял несколько недель у берегов Японии. На его борту зафиксировали более 700 заболевших Covid-19, шесть из которых умерли.

Катастрофа «Бриллиантовой принцессы»: как идея…
Один заболевший смог заразить 600 пассажиров, ситуация ухудшается, а о погибших всем на борту…
tjournal.ru

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
Прокуратура попросила снизить сроки двум осуждённым по делу «Сети». Их приговорили к 13 и 14 годам колонии
Максим Иванкин получил 13 лет колонии, Андрей Чернов — 14.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148361, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Mar 2020 11:00:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148361, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148361\/get","add":"\/comments\/148361\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148361"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Подлинный звук

0

"...Дональд Трамп рассказал, что не хочет, чтобы пассажиры Grand Princess сошли на берег."
Обратите внимание: бумеры очкуют больше всего.

Ответить

Рог Кирилл

0

Не везет что-то принцессам...

Ответить

Poe Ghost

0

Обычно в фильмах про вирусный апокалипсис всякие круизные лайнеры становятся изолированными ковчегами для спасения людей. А на деле стали инкубаторами. Везде обман.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса у россиян: пять в Москве, один в Нижнем Новгороде
Все инфицированные посещали Италию.
120
Новости
Znak.com: активисты в Екатеринбурге устроят салют «в честь смерти Сталина»
5 марта 2020 года — 67-я годовщина его смерти.
108
Новости
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
56% респондентов также высказались против того, чтобы женщина занимала пост премьер-министра.
121
Популярное за три дня
Новости
«Ъ»: Призывник пожаловался в КС на статью за уклонение от армии. Его лишили права альтернативной гражданской службы
Сначала ему дали возможность прохождения альтернативной службы, но затем отказали из-за нарушений во время медкомиссии.
112
Новости
«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь»: Олегу Тинькову диагностировали лейкемию
Предприниматель подчеркнул, что болезнь не скажется на бизнесе. Сейчас бизнесмену запретили покидать Лондон — его ждёт экстрадиция в США.
210
Дизайн и архитектура
Архитектура: Самое высокое деревянное здание в Швеции
8,5 этажей, которые при необходимости можно разобрать.
31

Прямой эфир

Poe Ghost

У 21 человека на лайнере Grand…

hyposlasher

Россия временно закроет границу…

Рог Кирилл

У 21 человека на лайнере Grand…

Stas Kartuzov

В Техасе из-за коронавируса…

Mikhail Lukup

У 21 человека на лайнере Grand…

Иван Семёныч

Запись в подсайте Twitter

Poe Ghost

Запись в подсайте Twitter

Stan Majors

Block TV: вдова Стива Джобса…

Dragan Velimirovic

«У атеистов нет…

Stan Majors

«У атеистов нет…

Eldar

Коронавирус побеждён

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Станислав Ильин

«Сейчас я буду бороться за…

Анна Гласс

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

В центре Москвы в хостеле живут…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "35a538f0" }