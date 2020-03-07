Прямой эфир
В Калифорнии от коронавируса умер человек, который перед этим путешествовал на этом лайнере.
У 19 членов экипажа и у двух пассажиров круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.
В российском посольстве в США рассказали, что на борту лайнера находятся четверо россиян. Они являются членами экипажа. О наличии у них коронавируса не сообщается. Американские власти планируют доставить лайнер в некоммерческий порт. Затем всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин. Членов экипажа поместят на карантин в любом случае.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хочет, чтобы пассажиры Grand Princess сошли на берег. Хотя члены его администрации настаивают на обратном. «Я не хочу, чтобы число заболевших у нас удвоилось из-за одного корабля», – пояснил он.
В Калифорнии от коронавируса погиб один человек. Он находился на этом лайнере с 11 по 21 февраля. Власти предполагают, что он мог заразиться там во время поездки. Всего на борту Grand Princess находятся более 3,5 тысяч человек.
Grand Princess принадлежит компании Carnival, другой лайнер которой – Diamond Princess – простоял несколько недель у берегов Японии. На его борту зафиксировали более 700 заболевших Covid-19, шесть из которых умерли.
Обычно в фильмах про вирусный апокалипсис всякие круизные лайнеры становятся изолированными ковчегами для спасения людей. А на деле стали инкубаторами. Везде обман.