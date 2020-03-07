В Калифорнии от коронавируса умер человек, который перед этим путешествовал на этом лайнере.

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​Grand Princess Снимок AFP

У 19 членов экипажа и у двух пассажиров круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.

В российском посольстве в США рассказали, что на борту лайнера находятся четверо россиян. Они являются членами экипажа. О наличии у них коронавируса не сообщается. Американские власти планируют доставить лайнер в некоммерческий порт. Затем всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин. Членов экипажа поместят на карантин в любом случае.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хочет, чтобы пассажиры Grand Princess сошли на берег. Хотя члены его администрации настаивают на обратном. «Я не хочу, чтобы число заболевших у нас удвоилось из-за одного корабля», – пояснил он.

В Калифорнии от коронавируса погиб один человек. Он находился на этом лайнере с 11 по 21 февраля. Власти предполагают, что он мог заразиться там во время поездки. Всего на борту Grand Princess находятся более 3,5 тысяч человек.