Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь. Задержанные считались претендентами на королевский престол.

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Мухаммед бен Наиф Снимок AP

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Наифа. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также The New York Times.

По данным журналистов, повод для задержания — подозрения в государственной измене. Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь, уточнило издание.