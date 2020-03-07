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Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь. Задержанные считались претендентами на королевский престол.
Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Наифа. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также The New York Times.
По данным журналистов, повод для задержания — подозрения в государственной измене. Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь, уточнило издание.
WSJ рассказало, что задержанные считались конкурентами сына короля Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда в качестве претендентов на престол. Но в последнее время их позиции ослабли. Мухаммед бен Наиф до 2017 года был первым в очереди на престол, но король объявил преемником своего сына Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда.
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Не хотел бы я быть членом семейки, в которой брат может убить брата на законном основании… 🤦🏼♂️