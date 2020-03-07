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Артём Мазанов
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СМИ: брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по обвинению в измене Материал редакции

Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь. Задержанные считались претендентами на королевский престол.

8 комментариев
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Мухаммед бен Наиф Снимок AP

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Наифа. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также The New York Times.

По данным журналистов, повод для задержания — подозрения в государственной измене. Им может грозить пожизненное лишение свободы или казнь, уточнило издание.

WSJ рассказало, что задержанные считались конкурентами сына короля Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда в качестве претендентов на престол. Но в последнее время их позиции ослабли. Мухаммед бен Наиф до 2017 года был первым в очереди на престол, но король объявил преемником своего сына Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда.

#новости

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8 комментариев
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N/a

4

Из заголовка подумал про измену жене

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Иван Семёныч

N/a
0

Тогда бы жену казнили

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Poe Ghost

4
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Революционный бас

4

Зверски убил журналиста, казнит публично родственников, потрахивает Линдси Лохан - ждём адаптацию Netflix про саудовского кронпринца

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Виталий Иванович Иванов

1

Не хотел бы я быть членом семейки, в которой брат может убить брата на законном основании… 🤦🏼‍♂️

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Криминальный пистолет

1

Новость хуйня, меня больше интересует что именно он сделал, а на задержание поебать.

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Andre Macareno

0

А этот Мухаммед неспроста похож на Джорджа Мартина…

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Трезвый единорожек88

0

Ахмеда бин Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Наифа. 

считались претендентами на королевский престол.

не могу привыкнуть. как-будто алладин смотрю мультик

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