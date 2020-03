Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Наифа. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также The New York Times.