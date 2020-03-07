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Новости
Артём Мазанов
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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни Материал редакции

На Тумсо Абдурахманова напал мужчина с молотком, но блогер его обезвредил.

39 комментариев
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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, напавшего на блогера, и его предполагаемую сообщницу в возрасте 30 лет, она отрицает обвинения в содействии. Изначально Абдурахманова также обвиняли в покушении на нападавшего, но эти обвинения сняли, уточнили в прокуратуре.

На Абдурахманова напали с молотком 26 февраля. Блогеру удалось обезвредить преступника, который рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он. 3 марта издание «Вайфонд» опубликовало фотографию предполагаемого нападавшего.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В марте 2019 года председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру: ему не понравились слова Абдурахманова о том, что он презирает память об Ахмате Кадырове.

#новости #чечня

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39 комментариев
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Shlomo Goldenberg

6

Чурбанские разборки, но в новостях как россияне

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Интимный щит

Shlomo
6

Стоп, чеченцы не являются россиянами?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Интимный
3

Представь новости из германии - немцы устроили кипеш, а по именам там ахмед, абдельазиз и карим

Ответить

Неизменный коктейль

Shlomo
7

Так россияне же, а не русские

Ответить

Shlomo Goldenberg

Неизменный
4

Когда такие новости выходят для иностранцев, они не видят разницы между россиянин и русский. Поэтому постоянно в новостях что-то про русских, которые что-то натворили, а по факту там чурбанские имена

Ответить

Alexander G.

Shlomo
0

В Швеции аналогичная ситуация)

Ответить

Michael Smith

Неизменный
0

На западе "немец", "русский", итд – это гражданство, а не раса.

Там само слово "национальность" значит гражданство, а не этничность.

Ответить

Sakari Sauso

Интимный
0

Тогда уж и блоггер российский

Ответить

Alex Maz

Sakari
0

Блогер чеченец — ведет идеологическую борьбу за Ичкерию

Ответить

Иван Семёныч

Alex
–2

Прикольно, что все эти борцы за Ичкерия любят тусоваться в Швеции, Британии или Германии, например.

Ответить

Alex Maz

Иван
2

В Чечне, на ее данном историческом этапе, чела упакуют за пикосекунду и там будут пытки, полный набор(кстати когда он там жил его собсна упаковали за бороду, не прошел фейсконтроль), на том его борьба закончится. Я думаю, что нужно быть довольно храбрым(или глупым), что бы кидать предъявы тем людям в таком формате. И если сидение в топ странах повышает шансы на выживание, то это как раз весьма логично. К тому же, война этого чела информационная, кароч, на дворе 2к20

Ответить

Shlomo

Иван
0

Во Франции их много очень ещё 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Shlomo
0

Ну так Чечня часть России. Не нравится? Тогда почему вы за нее боролись?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Амир
0

Кто мы? 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Shlomo
0

Россияне.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Амир
0

Спроси россиян

Ответить

Преступный рак

Shlomo
0

А, точно, ты же украинец, сорян. Не сразу обратил внимание на аватарку твою просто.

Ответить

That cat

3

Напоминаю что это натурально борьба мочи с говном - дудаевцы и кадыровцы друг дружке доказывают чей шитхолл лучше.

Ответить

Kind Bastard

0

У меня вопрос к знатокам.
И так. Чувак почти проломил голову, одному чуваку. Тот оказался крепким парнем, проломил голову в ответ. И вызвал ментов, ну и скорую наверное.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС - Схерали он забыл в Швеции?

Ответить

Poe Ghost

Kind
2

Хотел бы я посмотреть, где бы ты оказался, охоться за тобой Герой России Ахматка Дыров со своей ОПГ.

Ответить

Kind Bastard

Poe
3

Брат, этот чувак. Валяется на полу. У него кровь из бошки. И он просит воды. Я конечно понимаю Аслан, Чеченец. ААААААА. Но как он в таком состоянии събался от Чеченца которого не убил. Копов и медиков? В АЭРОПОРТ СУКА. Куда? Что? Пачему? Я может мудак, не спал сутки и чет просто щас не догоняю. Но мне так не кажется.

Ответить

Poe Ghost

Kind
1

В АЭРОПОРТ СУКА

КАКОЙ АЭРОПОРТ СУКА? ТЫ О ЧЁМ?

Ответить

Деловой фонарь

Kind
0

Кто съебался то? Нападавшего задержали на квартире Тумсо. Сейчас видимо официальный пресс релиз, что задержали его и еще бабу

Ответить

Минеральный ключ

0

делетед

Ответить

Kind Bastard

Минеральный
1

ну тут сказано про то что, блогера тоже обвиняли. но потом сказали, что самооборона если просто.

каким хуем нападавший в Швеции оказался?

Ответить

Минеральный ключ

Kind
0

каким хуем нападавший в Швеции оказался?

Скорее всего должен был вернуться в РФ через границу с Финляндией. хз, как предположение

Ответить

Kind Bastard

Минеральный
0

Еще раз. Ты валяешься на полу. С проломленной башкой. Над тобой пархает чувак с молотком, снимает сторис, и вызывает ментов. Они приезжают. Слышат два слова «Чечня» «Кадыров». Вяжут обоих. Одного делают, как и должны. Потерпевшим. А второму тупо заклеивают голову, кормят салом на прощание, и сажают в самолет за бабки налогоплательщиков? А чо так можно было?

Ответить

Минеральный ключ

Kind
1

Вопрос понял, ответа не знаю)

Ответить

Справедливый вентилятор

Kind
0

Я наверное тупой, но несколько раз перечитал и всё равно не понял, что ты имеешь в виду. Какой самолёт? Разве это всё не в самой Швеции происходило?

Ответить

Минеральный ключ

Справед…
1

Тумсо живет в Польше. Если исходить из этого, то напали на него в Польше, потом их арестовали. А потом неожиданно, но нападавшего задерживают заново в Швеции

Ответить

Справедливый

Минерал…
0

Жил

Ответить

Минеральный ключ

Справед…
0

В Швецию переехал?

Ответить

Справедливый

Минерал…
0

Получается так, и мы это узнали только после нападения.

Ответить

Kind Bastard

Справед…
2

Бля пасаны, я пиздую спать
Вроде как понял
Теперь мой мозг успокоиться

всю мою хуйню прошлую
снимаю с повестки дня

кста
этот комент можно полайкать
проснусь, пойду дрочить сюда

Ответить

Минеральный ключ

Kind
0

Ты спрашивал, как нападавший оказался в Швеции исходя из того, что его задержали в Польше (считал) или как ему вообще въезд в Европу разрешили?

Ответить

Kind Bastard

Справед…
0

Ну. Вроде как в Украине не? Я прост новость читал много дней назад.

Ответить

Справедливый

Kind
0

Нет. Он тусил раньше в Польше, но там ему не дали внж как политическому и он свалил в Швецию.
Tumso Abdurakhmanov, who fled Russia several years ago, said he survived the Feb. 26 attack in the town of Gavle by overpowering an assailant armed with a hammer, according to local prosecutor Therese Stensson. 

Gävle — город в 150 км от Стокгольма на север.

Ответить

Denis Lyovochkin

Минеральный
0

Все верно-сообщница его отрицает свою причастность

Ответить

Минеральный ключ

Denis
0

Ага, не заметил

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