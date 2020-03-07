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На Тумсо Абдурахманова напал мужчина с молотком, но блогер его обезвредил.
В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру.
Правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, напавшего на блогера, и его предполагаемую сообщницу в возрасте 30 лет, она отрицает обвинения в содействии. Изначально Абдурахманова также обвиняли в покушении на нападавшего, но эти обвинения сняли, уточнили в прокуратуре.
На Абдурахманова напали с молотком 26 февраля. Блогеру удалось обезвредить преступника, который рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он. 3 марта издание «Вайфонд» опубликовало фотографию предполагаемого нападавшего.
Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В марте 2019 года председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру: ему не понравились слова Абдурахманова о том, что он презирает память об Ахмате Кадырове.
Чурбанские разборки, но в новостях как россияне
Интимный щит
Стоп, чеченцы не являются россиянами?
Представь новости из германии - немцы устроили кипеш, а по именам там ахмед, абдельазиз и карим
Неизменный коктейль
Так россияне же, а не русские
Когда такие новости выходят для иностранцев, они не видят разницы между россиянин и русский. Поэтому постоянно в новостях что-то про русских, которые что-то натворили, а по факту там чурбанские имена
На западе "немец", "русский", итд – это гражданство, а не раса.
Там само слово "национальность" значит гражданство, а не этничность.
Тогда уж и блоггер российский
Прикольно, что все эти борцы за Ичкерия любят тусоваться в Швеции, Британии или Германии, например.
В Чечне, на ее данном историческом этапе, чела упакуют за пикосекунду и там будут пытки, полный набор(кстати когда он там жил его собсна упаковали за бороду, не прошел фейсконтроль), на том его борьба закончится. Я думаю, что нужно быть довольно храбрым(или глупым), что бы кидать предъявы тем людям в таком формате. И если сидение в топ странах повышает шансы на выживание, то это как раз весьма логично. К тому же, война этого чела информационная, кароч, на дворе 2к20
Ну так Чечня часть России. Не нравится? Тогда почему вы за нее боролись?
Кто мы?
Россияне.
Спроси россиян
Преступный рак
А, точно, ты же украинец, сорян. Не сразу обратил внимание на аватарку твою просто.
Напоминаю что это натурально борьба мочи с говном - дудаевцы и кадыровцы друг дружке доказывают чей шитхолл лучше.
У меня вопрос к знатокам.
И так. Чувак почти проломил голову, одному чуваку. Тот оказался крепким парнем, проломил голову в ответ. И вызвал ментов, ну и скорую наверное.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС - Схерали он забыл в Швеции?
Брат, этот чувак. Валяется на полу. У него кровь из бошки. И он просит воды. Я конечно понимаю Аслан, Чеченец. ААААААА. Но как он в таком состоянии събался от Чеченца которого не убил. Копов и медиков? В АЭРОПОРТ СУКА. Куда? Что? Пачему? Я может мудак, не спал сутки и чет просто щас не догоняю. Но мне так не кажется.
ну тут сказано про то что, блогера тоже обвиняли. но потом сказали, что самооборона если просто.
каким хуем нападавший в Швеции оказался?
каким хуем нападавший в Швеции оказался?
Скорее всего должен был вернуться в РФ через границу с Финляндией. хз, как предположение
Еще раз. Ты валяешься на полу. С проломленной башкой. Над тобой пархает чувак с молотком, снимает сторис, и вызывает ментов. Они приезжают. Слышат два слова «Чечня» «Кадыров». Вяжут обоих. Одного делают, как и должны. Потерпевшим. А второму тупо заклеивают голову, кормят салом на прощание, и сажают в самолет за бабки налогоплательщиков? А чо так можно было?
Справедливый вентилятор
Я наверное тупой, но несколько раз перечитал и всё равно не понял, что ты имеешь в виду. Какой самолёт? Разве это всё не в самой Швеции происходило?
Тумсо живет в Польше. Если исходить из этого, то напали на него в Польше, потом их арестовали. А потом неожиданно, но нападавшего задерживают заново в Швеции
Жил
В Швецию переехал?
Получается так, и мы это узнали только после нападения.
Бля пасаны, я пиздую спать
Вроде как понял
Теперь мой мозг успокоиться
всю мою хуйню прошлую
снимаю с повестки дня
кста
этот комент можно полайкать
проснусь, пойду дрочить сюда
Ты спрашивал, как нападавший оказался в Швеции исходя из того, что его задержали в Польше (считал) или как ему вообще въезд в Европу разрешили?
Ну. Вроде как в Украине не? Я прост новость читал много дней назад.
Справедливый
Нет. Он тусил раньше в Польше, но там ему не дали внж как политическому и он свалил в Швецию.
Tumso Abdurakhmanov, who fled Russia several years ago, said he survived the Feb. 26 attack in the town of Gavle by overpowering an assailant armed with a hammer, according to local prosecutor Therese Stensson.
Gävle — город в 150 км от Стокгольма на север.
Все верно-сообщница его отрицает свою причастность