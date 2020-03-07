На Тумсо Абдурахманова напал мужчина с молотком, но блогер его обезвредил.

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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, напавшего на блогера, и его предполагаемую сообщницу в возрасте 30 лет, она отрицает обвинения в содействии. Изначально Абдурахманова также обвиняли в покушении на нападавшего, но эти обвинения сняли, уточнили в прокуратуре.

На Абдурахманова напали с молотком 26 февраля. Блогеру удалось обезвредить преступника, который рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он. 3 марта издание «Вайфонд» опубликовало фотографию предполагаемого нападавшего.