Все заразившиеся посещали Италию.

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В России за сутки зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Трое заразившихся находятся в Липецке, один в Петербурге. Они все посещали Италию «в последние две недели». У двоих из них «болезнь протекает без выраженных симптомов».

В штабе также рассказали, что уже определен круг лиц, с кем контактировали заболевшие. «Ведётся работа для помещения их под медицинское наблюдение», — уточнили там.