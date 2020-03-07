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Артём Мазанов
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В России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом: три в Липецке, один в Петербурге Материал редакции

Все заразившиеся посещали Италию.

6 комментариев
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В России за сутки зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Трое заразившихся находятся в Липецке, один в Петербурге. Они все посещали Италию «в последние две недели». У двоих из них «болезнь протекает без выраженных симптомов».

В штабе также рассказали, что уже определен круг лиц, с кем контактировали заболевшие. «Ведётся работа для помещения их под медицинское наблюдение», — уточнили там.

Общее число выявленных в России случаев заражения Covid-19, по данным штаба, увеличилось до 14 человек. Лечение также прошли три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

#новости #covid19

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6 комментариев
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Словесный Интервент

6

Две знакомые улетели на три-четыре выходных дня в европу, одна в Грецию, вторая чуть ли не в Италию собиралась. На вопрос не боятся ли коронавируса, ответили, что билеты были купленны давно, все оплачено заранее, а новости страшилки и все в таком духе. Я так понимаю, по прилету, в понедельник их ждет вынужденный двух недельный карантин, а как минимум у одной девушки через неделю на работе сдавать проект, который чуть ли не с осени готовили. Я буду долго кататься под столом от смеха, если кто-то упустит повышение или бонусы на зп из-за трехдневной поездки в Европу ради красивых фоточек и историй в инсте))

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Avdotii Pedishnii

Словесный
0

буду ждать ваших вестей. тоже поржал бы...

)))

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Максим Костюков

0

"Все заразившихся посещали Италию."
Чиво?

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Poe Ghost

Максим
4

Всех заразившихся посещала Италия, чего не понятно?

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Артём Мазанов

Максим
0

Поправил, спасибо

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Пкшаашер

0

Просто Италия воюет на стороне коронавируса.

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