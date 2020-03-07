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Новости
Артём Мазанов
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Журналистов «России 1» заподозрили в разбрасывании ради сюжета о коронавирусе самолётиков с просьбами студентов о помощи Материал редакции

Автор сюжета ответила, что самолётики были «настоящие» и лежали на асфальте, а они их просто разложили для кадра.

38 комментариев
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, где голоса за кадром утверждают, что журналисты «России 1» ради сюжета о коронавирусе разбросали самолётики с просьбами о помощи под окнами общежития в Петербурге, где студенты находятся на карантине.

В самом сюжете журналистка в маске и перчатках подбирает самолётики с земли и рассказывает, что их из окон выбрасывают сами студенты.

Александр Головач @Golovach_AA
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Автор репортажа Салима Зариф рассказала изданию «Подъём», что самолётики «были настоящие, но хаотично лежали на асфальте».

Мы разложили их особым образом, чтобы записать стендап. Обвинить меня в том, что самолётики ненастоящие сложно, о них многие писали: «Фонтанка», например. В прямой эфир с самолётиками выходили репортёры НТВ и я сама.

Салима Зариф
журналист «России 1»

#новости #covid19 #петербург

Спасибо за наводку fox_rus
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38 комментариев
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Криминальный пистолет

23

Как же заебало это фашисткое "Россия 1". 

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Poe Ghost

Криминальный
18

Скоро будут трупы раскладывать для красивой картинки в новостях.

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Stan Majors

Poe
1

Окей, гугл. Теория заговора про взрыв в питерском метро. Хорошего чтива на вечер

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Poe Ghost

Stan
3

Знаю эти мнения о террористических актах в России, чекаю их всегда после рязанского сахара.

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the.nightmarez

Poe
1

#путинвзрываетдома 🤷‍♂️

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Sakari Sauso

11

на видео не видно, как они разбрасывают, просто стоят, скорее всего пиздёж, ведь камеры наблюдения постоянно пишут, вот и показали бы как они разбрасывают, а так только комментарии за кадром

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Алексей Любимцев

Sakari
0

Зачем мой комментарий украл

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Sakari Sauso

Алексей
0

когда я писал, твоего ещё не было, сорян)

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Ласковый бокал

Sakari
0

Они раскладывают для кадра самолетики. 

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Максим Шпилёв

5

Вспомнилось

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Dmitry Shiryaev

Максим
1

Ну так телевидение не меняется. С чего бы менялся подход) 

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Алексей Любимцев

5

Не очень похоже на то, что они их разбрасывают , скорее просто более камерно раскладывают , и если у фбк есть видос с камеры почему бы не сделать вырезку того , как они из кармана их достают например

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Иван Семёныч

Алексей
–2

Как же заебал этот фашисткий "Твиттер" 

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Дорожный химик

2

Делаем ставки — спиздит редакция эту статью или нет.

Ответить

Дорожный химик

Дорожный
2

@Артём Мазанов смотри, свежая публикация, как горячий пирожок.

Ответить

Артём Мазанов

Дорожный
0

Все ок, отредактировал!

Ответить

Дорожный химик

Артём
2

Блядь, ну какой же ты все таки блин капец... еще и авторство забрал

Ответить

Артём Мазанов

Дорожный
0

Да, потому что новость буду выводить в соцсети. Мы не забираем авторство, если новость написана (а не взят абзац с сайта + ссылка на него)

Ответить

Дорожный химик

Артём
1

Блин, ты опять все портишь. Я хочу обьявить против редакции войну, и собрать ЛигуОпозиции, где мы будем делать контент исключительно для пользовательский подсайтов. Уйдем в тень, перестанем комментировать в редакторских подсайтах, и я ожидаю, что вы начнете умолять нас на коленях выйти из тени!

Ответить

the.nightmarez

Дорожный
1

Просто переходите на мой форум https://russiancoders.dev

RussianCoder's Forum
Forum of Russian Developers
russiancoders.dev
Ответить

Дорожный химик

the.nig…
0

У меня вытекли глаза

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the.nightmarez

Дорожный
0

Ты не ной, а донать на разработку. Был бы у меня мак, сделал бы уже нормальный дизайн.

Ответить

Poe Ghost

the.nig…
0

Нет тебе доверия отныне. Везде, блять, обман.

Ответить

the.nightmarez

Poe
0

Ну так это мак эйр, а не мак про. Нашёл, блин, к чему придраться.

Ответить

Евгений Мартынов

the.nig…
0

Как в твоём манямирке коррелируют мак и "нормальный дизайн"?

Ответить

the.nightmarez

Евгений
0

Я стану педиком и смогу воспринимать прекрасное.

Ответить

Kat Vance

the.nig…
0

Я не знаю что это но это ужасно.

Ответить

Кирилл

the.nig…
0

Мне интересно, тебе настолько лень потратить день на стили, скопипасченные с бутстрапа? 

Ответить

Иван Семёныч

Дорожный
0

Нет.

Ответить

Avdotii Pedishnii

1

да похрен на журнашлюг

Ответить

Андрей Николаевич

1

Мда

Ответить

Dc Maniac

0

Салиме Зариф после такого позора минимум надо пойти напиться - она не журналист от слова вообще )))
А как максимум идти дворы подметать

Скинемся ей на веник с совком ?(раз мусорит так пусть и уборкой займется)

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Пальто в коне

0

так раскладывают для съёмки или достали из кармана, положили и снимают?)
видео с камер есть, так покажите момент как они эти бумагу принесли и выгрузили. а раз нет, то это такая же манипуляция как и у этих ебланов с ТВ. человек верит в то, во что хочет верить, а тут походу просто разные стороны одной медали.

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Artyom Zagorovsky

0

Бляяяяя какая же вс.....

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Mad Brainiac

0
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Poe Ghost

Mad
0

Разница лишь в том, что это корреспонденты федерального канала, а не стрингер с улетевшей кукухой.

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Формальный якорь

0

мое презрение к кремлесми при мне, но хочу заявить, что некоторые твитторские ничем не лучше

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Владислав Никитин

–1

писец, прям инфоповод, поймали телеканал на лжи и пропоганде. Аж целые бумажные самолётики разбросали, это ж какие последствия для смотрящих передачу,новые технологии зомбированич россиян. не новость, а смех. лишь бы найти повод 

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