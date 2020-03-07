Автор сюжета ответила, что самолётики были «настоящие» и лежали на асфальте, а они их просто разложили для кадра.

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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, где голоса за кадром утверждают, что журналисты «России 1» ради сюжета о коронавирусе разбросали самолётики с просьбами о помощи под окнами общежития в Петербурге, где студенты находятся на карантине.

В самом сюжете журналистка в маске и перчатках подбирает самолётики с земли и рассказывает, что их из окон выбрасывают сами студенты.

Автор репортажа Салима Зариф рассказала изданию «Подъём», что самолётики «были настоящие, но хаотично лежали на асфальте».