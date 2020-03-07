Прямой эфир
Автор сюжета ответила, что самолётики были «настоящие» и лежали на асфальте, а они их просто разложили для кадра.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, где голоса за кадром утверждают, что журналисты «России 1» ради сюжета о коронавирусе разбросали самолётики с просьбами о помощи под окнами общежития в Петербурге, где студенты находятся на карантине.
В самом сюжете журналистка в маске и перчатках подбирает самолётики с земли и рассказывает, что их из окон выбрасывают сами студенты.
Автор репортажа Салима Зариф рассказала изданию «Подъём», что самолётики «были настоящие, но хаотично лежали на асфальте».
Скоро будут трупы раскладывать для красивой картинки в новостях.
Окей, гугл. Теория заговора про взрыв в питерском метро. Хорошего чтива на вечер
#путинвзрываетдома 🤷♂️
Ссу лайкать твой коммент.
Не любить гос каналы - это, конечно, святое, но в этом "пруфе" действительно не видно, что они их привезли и разложили самолётики, запечатлён лишь фрагмент, где их передвигают для создания видимости объема
Я просто высказал свое мнение про канал Россия1, так как их репутация для меня мертва.
На момент с самолетиками поебать, это никак не повлияет на мое мнение.
Лучшее, что можно сделать это канал, принести извинения за многолетний пиздеж и выпилиться с эфира.
О, я прямо представляю, как всё врунливые каналы выпиливаются - Рен-ТВ, CNN и тд.
Вот наступит жизнь, все будет в кайф и не надо будет даже умирать
Всё иди нахуй.
на видео не видно, как они разбрасывают, просто стоят, скорее всего пиздёж, ведь камеры наблюдения постоянно пишут, вот и показали бы как они разбрасывают, а так только комментарии за кадром
Зачем мой комментарий украл
Не очень похоже на то, что они их разбрасывают , скорее просто более камерно раскладывают , и если у фбк есть видос с камеры почему бы не сделать вырезку того , как они из кармана их достают например
Дорожный химик
@Артём Мазанов смотри, свежая публикация, как горячий пирожок.
Все ок, отредактировал!
Блядь, ну какой же ты все таки блин капец... еще и авторство забрал
Да, потому что новость буду выводить в соцсети. Мы не забираем авторство, если новость написана (а не взят абзац с сайта + ссылка на него)
Блин, ты опять все портишь. Я хочу обьявить против редакции войну, и собрать ЛигуОпозиции, где мы будем делать контент исключительно для пользовательский подсайтов. Уйдем в тень, перестанем комментировать в редакторских подсайтах, и я ожидаю, что вы начнете умолять нас на коленях выйти из тени!
Просто переходите на мой форум https://russiancoders.dev
Дорожный химик
У меня вытекли глаза
Ты не ной, а донать на разработку. Был бы у меня мак, сделал бы уже нормальный дизайн.
Как в твоём манямирке коррелируют мак и "нормальный дизайн"?
Я специально создавал этот форум в стилистике олдскульного gamedev.ru и не собираюсь его переделывать из-за мнения всяких котиков с тж.
так раскладывают для съёмки или достали из кармана, положили и снимают?)
видео с камер есть, так покажите момент как они эти бумагу принесли и выгрузили. а раз нет, то это такая же манипуляция как и у этих ебланов с ТВ. человек верит в то, во что хочет верить, а тут походу просто разные стороны одной медали.
Судя по тому как их защищают кремлеботы, версия про "они просто разложили для кадра", была признаной удачной и топят только за неё
писец, прям инфоповод, поймали телеканал на лжи и пропоганде. Аж целые бумажные самолётики разбросали, это ж какие последствия для смотрящих передачу,новые технологии зомбированич россиян. не новость, а смех. лишь бы найти повод
У моего соседа по комнате в этой изолированной общаге подруга сейчас находится. Она ему рассказала, что студенты там, естественно, со скуки умирают, вот и решили развлечься, запустив этот самолётик с надписью "помогите". Так что все эти заговоры про клятых журналюг, готовых на всё, лишь бы сделать новость, просто сотрясание воздуха
Салиме Зариф после такого позора минимум надо пойти напиться - она не журналист от слова вообще )))
А как максимум идти дворы подметать
Скинемся ей на веник с совком ?(раз мусорит так пусть и уборкой займется)
Спасибо за пруфы. Интернет врать не может. Врут же только по телеку.
Врут везде, просто телевизор не отвечает на вопросы, а интернет идёт на общение.
Не люблю этих пропагандонов, но тут после этого видео я сразу об этом же подумал