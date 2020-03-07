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Артём Мазанов
6755

Журналистов «России 1» заподозрили в разбрасывании самолётиков с просьбами студентов о помощи ради сюжета о коронавирусе Материал редакции

Автор сюжета ответила, что самолётики были «настоящие» и лежали на асфальте, а они их просто разложили для кадра.

54 комментария
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, где голоса за кадром утверждают, что журналисты «России 1» ради сюжета о коронавирусе разбросали самолётики с просьбами о помощи под окнами общежития в Петербурге, где студенты находятся на карантине.

В самом сюжете журналистка в маске и перчатках подбирает самолётики с земли и рассказывает, что их из окон выбрасывают сами студенты.

Александр Головач @Golovach_AA
Закулисье производства новостей на пропагандистских каналах https://t.co/FjvxnTYtzv

Автор репортажа Салима Зариф рассказала изданию «Подъём», что самолётики «были настоящие, но хаотично лежали на асфальте».

Мы разложили их особым образом, чтобы записать стендап. Обвинить меня в том, что самолётики ненастоящие сложно, о них многие писали: «Фонтанка», например. В прямой эфир с самолётиками выходили репортёры НТВ и я сама.

Салима Зариф
журналист «России 1»

#новости #covid19 #петербург

Спасибо за наводку fox_rus
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54 комментария
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Криминальный пистолет

50

Как же заебало это фашисткое "Россия 1". 

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Poe Ghost

Криминальный
38

Скоро будут трупы раскладывать для красивой картинки в новостях.

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Stan Majors

Poe
3

Окей, гугл. Теория заговора про взрыв в питерском метро. Хорошего чтива на вечер

Ответить

Poe Ghost

Stan
5

Знаю эти мнения о террористических актах в России, чекаю их всегда после рязанского сахара.

Ответить

the.nightmarez

Poe
1

#путинвзрываетдома 🤷‍♂️

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Евгений Беляков

the.nig…
0

Ссу лайкать твой коммент.

Ответить

the.nightmarez

Евгений
1

Не ссы, вместе в ГУЛАГ поедем.

Ответить

Грэм Грэмский

Криминальный
2

Не любить гос каналы - это, конечно, святое, но в этом "пруфе" действительно не видно, что они их привезли и разложили самолётики, запечатлён лишь фрагмент, где их передвигают для создания видимости объема

Ответить

Криминальный пистолет

Грэм
7

Я просто высказал свое мнение про канал Россия1, так как их репутация для меня мертва. 
На момент с самолетиками поебать, это никак не повлияет на мое мнение. 
Лучшее, что можно сделать это канал, принести извинения за многолетний пиздеж и выпилиться с эфира.

Ответить

Грэм Грэмский

Криминальный
–1

О, я прямо представляю, как всё врунливые каналы выпиливаются - Рен-ТВ, CNN и тд.
Вот наступит жизнь, все будет в кайф и не надо будет даже умирать

Ответить

Криминальный пистолет

Грэм
5

Всё иди нахуй.

Ответить

Грэм Грэмский

Кримина…
0

Послушай своего совета и выпились с эфира

Ответить

Тарас Саратов

Криминальный
0

Почему канал фашистский?

Ответить

Sakari Sauso

26

на видео не видно, как они разбрасывают, просто стоят, скорее всего пиздёж, ведь камеры наблюдения постоянно пишут, вот и показали бы как они разбрасывают, а так только комментарии за кадром

Ответить

Алексей Любимцев

Sakari
0

Зачем мой комментарий украл

Ответить

Sakari Sauso

Алексей
1

когда я писал, твоего ещё не было, сорян)

Ответить

Ласковый бокал

Sakari
0

Они раскладывают для кадра самолетики. 

Ответить

Алексей Любимцев

12

Не очень похоже на то, что они их разбрасывают , скорее просто более камерно раскладывают , и если у фбк есть видос с камеры почему бы не сделать вырезку того , как они из кармана их достают например

Ответить

Иван Семёныч

Алексей
1

Как же заебал этот фашисткий "Твиттер" 

Ответить

Максим Шпилёв

10

Вспомнилось

Журналист Первого канала поджёг траву в Хакасии…
Корреспондент Первого канала поджёг участок земли в Хакасии, чтобы создать подходящий фон для…
tjournal.ru
Ответить

Dmitry Shiryaev

Максим
1

Ну так телевидение не меняется. С чего бы менялся подход) 

Ответить

Дорожный химик

3

Делаем ставки — спиздит редакция эту статью или нет.

Ответить

Дорожный химик

Дорожный
2

@Артём Мазанов смотри, свежая публикация, как горячий пирожок.

Ответить

Артём Мазанов

Дорожный
1

Все ок, отредактировал!

Ответить

Дорожный химик

Артём
3

Блядь, ну какой же ты все таки блин капец... еще и авторство забрал

Ответить

Артём Мазанов

Дорожный
0

Да, потому что новость буду выводить в соцсети. Мы не забираем авторство, если новость написана (а не взят абзац с сайта + ссылка на него)

Ответить

Дорожный химик

Артём
2

Блин, ты опять все портишь. Я хочу обьявить против редакции войну, и собрать ЛигуОпозиции, где мы будем делать контент исключительно для пользовательский подсайтов. Уйдем в тень, перестанем комментировать в редакторских подсайтах, и я ожидаю, что вы начнете умолять нас на коленях выйти из тени!

Ответить

the.nightmarez

Дорожный
0

Просто переходите на мой форум https://russiancoders.dev

RussianCoder's Forum
Forum of Russian Developers
russiancoders.dev
Ответить

Дорожный химик

the.nig…
2

У меня вытекли глаза

Ответить

the.nightmarez

Дорожный
–2

Ты не ной, а донать на разработку. Был бы у меня мак, сделал бы уже нормальный дизайн.

Ответить

Евгений Мартынов

the.nig…
3

Как в твоём манямирке коррелируют мак и "нормальный дизайн"?

Ответить

the.nightmarez

Евгений
3

Я стану педиком и смогу воспринимать прекрасное.

Ответить

Poe Ghost

the.nig…
0

Нет тебе доверия отныне. Везде, блять, обман.

Ответить

the.nightmarez

Poe
0

Ну так это мак эйр, а не мак про. Нашёл, блин, к чему придраться.

Ответить

Кирилл

the.nig…
2

Мне интересно, тебе настолько лень потратить день на стили, скопипасченные с бутстрапа? 

Ответить

the.nightmarez

Кирилл
0

Я специально создавал этот форум в стилистике олдскульного gamedev.ru и не собираюсь его переделывать из-за мнения всяких котиков с тж.

Ответить

Котик Ботик

the.nig…
2
Ответить

Kat Vance

the.nig…
0

Я не знаю что это но это ужасно.

Ответить

Иван Семёныч

Дорожный
0

Нет.

Ответить

Пальто в коне

2

так раскладывают для съёмки или достали из кармана, положили и снимают?)
видео с камер есть, так покажите момент как они эти бумагу принесли и выгрузили. а раз нет, то это такая же манипуляция как и у этих ебланов с ТВ. человек верит в то, во что хочет верить, а тут походу просто разные стороны одной медали.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

2

Судя по тому как их защищают кремлеботы, версия про "они просто разложили для кадра", была признаной удачной и топят только за неё

Ответить

Владислав Никитин

–1

писец, прям инфоповод, поймали телеканал на лжи и пропоганде. Аж целые бумажные самолётики разбросали, это ж какие последствия для смотрящих передачу,новые технологии зомбированич россиян. не новость, а смех. лишь бы найти повод 

Ответить

Avdotii Pedishnii

1

да похрен на журнашлюг

Ответить

Андрей Николаевич

1

Мда

Ответить

Формальный якорь

1

мое презрение к кремлесми при мне, но хочу заявить, что некоторые твитторские ничем не лучше

Ответить

Миша Мамонов

0

У моего соседа по комнате в этой изолированной общаге подруга сейчас находится. Она ему рассказала, что студенты там, естественно, со скуки умирают, вот и решили развлечься, запустив этот самолётик с надписью "помогите". Так что все эти заговоры про клятых журналюг, готовых на всё, лишь бы сделать новость, просто сотрясание воздуха

Ответить

Dc Maniac

–1

Салиме Зариф после такого позора минимум надо пойти напиться - она не журналист от слова вообще )))
А как максимум идти дворы подметать

Скинемся ей на веник с совком ?(раз мусорит так пусть и уборкой займется)

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Бляяяяя какая же вс.....

Ответить

Mad Brainiac

0
Ответить

Poe Ghost

Mad
0

Разница лишь в том, что это корреспонденты федерального канала, а не стрингер с улетевшей кукухой.

Ответить

Roman Konchalov

0

Они же стендап записывали, всё норм, это шутка, россияне не обиделись же

Ответить

Люц Шнайдер

0

Спасибо за пруфы. Интернет врать не может. Врут же только по телеку.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Люц
0

Врут везде, просто телевизор не отвечает на вопросы, а интернет идёт на общение.

Ответить

Anton Ivanov

–1

Не люблю этих пропагандонов, но тут после этого видео я сразу об этом же подумал

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