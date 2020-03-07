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Женщина несколько раз побеждала в суде с требованием вернуть ей ребёнка, но бывший муж игнорировал это.
Ленинский суд Грозного обязал Жанетту Тухаеву удалить аккаунт в Инстаграме, где она писала о похищении своего старшего сына мужем. А также ограничил её в родительских правах. Об этом женщина сообщила в Инстаграме.
Тухаева рассказывала RT, что со своим мужем Русланом Ибаевым она развелась в 2014 году. Тогда он якобы силой забрал у неё старшего сына, но оставил младшего. Всё это время женщина пыталась вернуть ребёнка, суд даже несколько раз выносил решение о его проживании с матерью. Но эти требования бывший муж игнорировал.
Несмотря на судебный запрет вывозить ребёнка за границу, отец вместе с ним покинул Россию. Затем уже в суде в Грузии бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому мужчина должен был передать ребёнка женщине. Но снова исчез с ним.
В 2019 году Ибаев обратился в суд города Грозный с требованием отдать ему ещё и младшего сына, обязать женщину платить алименты и лишить родительских прав. Он также потребовал обязать Тухаеву удалить страницу в Инстаграме, где она писала о похищении мужем старшего сына.
Суд Грозного ограничил женщину в родительских правах, обязал снять запрет на выезд детей за границу, а также удалить аккаунт в Инстаграме.
Поменяйте местами пол родителей — такие истории будут происходить каждый день, но никому нет до этого дела. Очередной пример ужасающего сексизма в России, стране, которая абсолютно не ценит мужскую жизнь.
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Комментарий удален
радуйтесь, что хоть где-то суд не за ополоумевший матриархат. Отец не может "похитить" своего сына, ведь это его сын. А мать не может запрещать отцу забрать сына. Конечно всегда есть индивидуальные нюансы. Но пока что я в этой новости вижу "мать решила заиметь сына своей собственностью"
Как вообще суд может заставить удалить Инстаграм??? Какой-то пост (что-то там нарушающий) может быть. Но не аккаунт же?