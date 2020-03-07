Женщина несколько раз побеждала в суде с требованием вернуть ей ребёнка, но бывший муж игнорировал это.

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Ленинский суд Грозного обязал Жанетту Тухаеву удалить аккаунт в Инстаграме, где она писала о похищении своего старшего сына мужем. А также ограничил её в родительских правах. Об этом женщина сообщила в Инстаграме.

Тухаева рассказывала RT, что со своим мужем Русланом Ибаевым она развелась в 2014 году. Тогда он якобы силой забрал у неё старшего сына, но оставил младшего. Всё это время женщина пыталась вернуть ребёнка, суд даже несколько раз выносил решение о его проживании с матерью. Но эти требования бывший муж игнорировал.

Несмотря на судебный запрет вывозить ребёнка за границу, отец вместе с ним покинул Россию. Затем уже в суде в Грузии бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому мужчина должен был передать ребёнка женщине. Но снова исчез с ним.

В 2019 году Ибаев обратился в суд города Грозный с требованием отдать ему ещё и младшего сына, обязать женщину платить алименты и лишить родительских прав. Он также потребовал обязать Тухаеву удалить страницу в Инстаграме, где она писала о похищении мужем старшего сына.

Дело в том, что я веду страницу о попытках вернуть моего сына — с помощью этого аккаунта в 2017 году мне удалось выяснить, что ребёнок в Грузии. Муж считает, что в этом аккаунте я якобы выношу сор из избы. Жанетта Тухаева