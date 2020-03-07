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Артём Мазанов
2017

Чеченский суд обязал женщину по иску бывшего мужа удалить аккаунт в Инстаграме, где она писала о похищении им сына Материал редакции

Женщина несколько раз побеждала в суде с требованием вернуть ей ребёнка, но бывший муж игнорировал это.

18 комментариев
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Ленинский суд Грозного обязал Жанетту Тухаеву удалить аккаунт в Инстаграме, где она писала о похищении своего старшего сына мужем. А также ограничил её в родительских правах. Об этом женщина сообщила в Инстаграме.

Тухаева рассказывала RT, что со своим мужем Русланом Ибаевым она развелась в 2014 году. Тогда он якобы силой забрал у неё старшего сына, но оставил младшего. Всё это время женщина пыталась вернуть ребёнка, суд даже несколько раз выносил решение о его проживании с матерью. Но эти требования бывший муж игнорировал.

Несмотря на судебный запрет вывозить ребёнка за границу, отец вместе с ним покинул Россию. Затем уже в суде в Грузии бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому мужчина должен был передать ребёнка женщине. Но снова исчез с ним.

В 2019 году Ибаев обратился в суд города Грозный с требованием отдать ему ещё и младшего сына, обязать женщину платить алименты и лишить родительских прав. Он также потребовал обязать Тухаеву удалить страницу в Инстаграме, где она писала о похищении мужем старшего сына.

Дело в том, что я веду страницу о попытках вернуть моего сына — с помощью этого аккаунта в 2017 году мне удалось выяснить, что ребёнок в Грузии. Муж считает, что в этом аккаунте я якобы выношу сор из избы.

Жанетта Тухаева

Суд Грозного ограничил женщину в родительских правах, обязал снять запрет на выезд детей за границу, а также удалить аккаунт в Инстаграме.

#новости #право

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18 комментариев
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Сергей Васильев

3

Поменяйте местами пол родителей — такие истории будут происходить каждый день, но никому нет до этого дела. Очередной пример ужасающего сексизма в России, стране, которая абсолютно не ценит мужскую жизнь.

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ОСА

Сергей
4

Многих ли мужиков каждый день обязуют удалить Инстаграм?

Ответить

Сергей Васильев

ОСА
3

5 мужчин ежедневно.

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ОСА

Сергей
0

Ссылочку на рт, где это написано

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Сергей Васильев

ОСА
4

rt.com

RT - Breaking news, shows, podcasts
RT is the first Russian 24/7 English-language news channel which brings the Russian view on global…
rt.com
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ОСА

Сергей
1

Оцень смешно

Ответить

Сергей Васильев

ОСА
1

Поставил лайк.

Ответить

ОСА

Сергей
1

Спасибо

Ответить

Василий

Сергей
–1

А сами то дети с отцами захотят оставаться?

Ответить

Сергей Васильев

Василий
4

о, началось, стрелочка вдруг не повернулась...

Ответить

Tyler Durden

Василий
0

А их спрашивают?

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Комментарий удален

Серёжа Закидонов

0

радуйтесь, что хоть где-то суд не за ополоумевший матриархат. Отец не может "похитить" своего сына, ведь это его сын. А мать не может запрещать отцу забрать сына. Конечно всегда есть индивидуальные нюансы. Но пока что я в этой новости вижу "мать решила заиметь сына своей собственностью"

Ответить

ОСА

Серёжа
2

Т.е решение суда и то, что отец забил хуй на запрет пересекать границу с ребенком, тебя не смущает? 

Ответить

the.nightmarez

1

Попала в член пипенцам.

Ответить

Невинный теркин30см

0

В этом комменте были замечания по грамматике

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Barska Manikula

0
Ответить

Илья Ильин

0

Киберпанк, который мы заслужили

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Максим Шпилёв

0

Как вообще суд может заставить удалить Инстаграм??? Какой-то пост (что-то там нарушающий) может быть. Но не аккаунт же?

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