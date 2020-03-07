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Артём Мазанов
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Правительство предложило запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи Материал редакции

С такой инициативой МВД выступило в марте 2019 года.

11 комментариев
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документом предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ пункт: «Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, по незаконному сбыту наркотических средств [...] не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

В пояснительной записке указано, что «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». Правительство поясняет, что в 2019 году из 26 тысяч таких дел до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемых оправдали.

Подавляющее большинство таких уголовных дел возбуждается по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях об их незаконном потреблении, а также связанным со смертью граждан от «передозировки» или при ДТП.

пояснительная записка к законопроекту

Авторы документа считают, что принятие этого документа будет позитивно воспринято «гражданским обществом как мера, направленная на укрепление законности».

Не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи МВД предложило ещё в марте 2019 года. В марте 2020 года РБК выяснил, что большинство зарегистрированных преступлений по статье 228.1 УК РФ — уголовные дела по факту сбытов наркотиков, которые основаны на административных делах об употреблении или на уголовных делах о хранении.

#новости #право

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11 комментариев
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Рыбный колос

9

В правительстве часто мелькают хорошие идеи, но они, как правило, и до первого чтения не доходят. Так что отбой. 

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Gregory

Рыбный
1

вы тут шутите, а ведь подобные законы могут пошатнуть духовность нашей великой державы

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Рыбный колос

Gregory
0

У тебя БоДжек на аве, о чём ты говоришь вообще? 

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Сергей Васильев

0

Путин был в ярости, когда узнал, что наркоманам дали поблажку.

Ответить

Садовый шар

Сергей
6

Дали дорожку

Ответить

Dc Maniac

2

Сейчас как с поправками в конституцию))
Не пройдет и всего делов

как и пункт о заграничной недвижке у депутатов (они ведь сами признались что им тогда придется либо все продать либо уволиться)

Так что не заморачивайтесь - веры в то что данный закон будет принят 0.01%

Ответить

Невинный теркин30см

0

Многоходовочка

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Артур Логвинов

0

Оттепель или замах?

Ответить

andorus

0

Остался мааааааааааааааааааааааааааааааааааленький шажок до легалайза 

Ответить

Илья Волочков

0

Это что, получается, что менты не смогут больше подбрасывать наркотики? Не порядок...

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

В этой новости желательно пристально посмотреть вот на какой фрагмент: 👇

В пояснительной записке указано, что «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». Правительство поясняет, что в 2019 году из 26 тысяч таких дело до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемых оправдали.

Иными словами, из 26 000 обвиняемых де факто оправдано* почти 26 000. Таким образом МВД РФ работало вхолостую, ведомственная стата сильно подпорчена. Именно заботой об этом мотивирована эта законодательная инициатива, не необходимостью «скачухи» для наркоманов. ☝️

* Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного следствия эквивалентно оправданию на стадии следствия судебного.

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