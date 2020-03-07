С такой инициативой МВД выступило в марте 2019 года.

В закладки

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документом предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ пункт: «Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, по незаконному сбыту наркотических средств [...] не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам» .

В пояснительной записке указано, что «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». Правительство поясняет, что в 2019 году из 26 тысяч таких дел до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемых оправдали.

Подавляющее большинство таких уголовных дел возбуждается по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях об их незаконном потреблении, а также связанным со смертью граждан от «передозировки» или при ДТП. пояснительная записка к законопроекту

Авторы документа считают, что принятие этого документа будет позитивно воспринято «гражданским обществом как мера, направленная на укрепление законности».