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С такой инициативой МВД выступило в марте 2019 года.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документом предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ пункт: «Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, по незаконному сбыту наркотических средств [...] не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».
В пояснительной записке указано, что «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». Правительство поясняет, что в 2019 году из 26 тысяч таких дел до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемых оправдали.
Авторы документа считают, что принятие этого документа будет позитивно воспринято «гражданским обществом как мера, направленная на укрепление законности».
Не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи МВД предложило ещё в марте 2019 года. В марте 2020 года РБК выяснил, что большинство зарегистрированных преступлений по статье 228.1 УК РФ — уголовные дела по факту сбытов наркотиков, которые основаны на административных делах об употреблении или на уголовных делах о хранении.
Путин был в ярости, когда узнал, что наркоманам дали поблажку.
Сейчас как с поправками в конституцию))
Не пройдет и всего делов
как и пункт о заграничной недвижке у депутатов (они ведь сами признались что им тогда придется либо все продать либо уволиться)
Так что не заморачивайтесь - веры в то что данный закон будет принят 0.01%
Это что, получается, что менты не смогут больше подбрасывать наркотики? Не порядок...
В этой новости желательно пристально посмотреть вот на какой фрагмент: 👇
В пояснительной записке указано, что «сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей 228.1 и 228.4 является неэффективной». Правительство поясняет, что в 2019 году из 26 тысяч таких дело до суда дошло только 23 дела, по трём из которых обвиняемых оправдали.
Иными словами, из 26 000 обвиняемых де факто оправдано* почти 26 000. Таким образом МВД РФ работало вхолостую, ведомственная стата сильно подпорчена. Именно заботой об этом мотивирована эта законодательная инициатива, не необходимостью «скачухи» для наркоманов. ☝️
* Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного следствия эквивалентно оправданию на стадии следствия судебного.
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