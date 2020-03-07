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Новости
Артём Мазанов
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Китайская компания продаст приложение для ЛГБТ-знакомств после того, как власти США выступили против такого приобретения Материал редакции

Приложение разработали американцы, а после его купила китайская компания. В США назвали эту сделку риском национальной безопасности.

13 комментариев
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Китайская компания Beijing Kunlun Tech продаст за 600 миллионов долларов геосоциальную сеть и приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr. Об этом пишут Reuters и Financial Times.

Этот сервис китайская компания купила в 2016 году. После этого Комитет по иностранным инвестициям в США назвал такое приобретение риском для национальной безопасности: приложение создали американцы, а власти Штатов не хотят, чтобы иностранные компании имели доступ к конфиденциальной информации, которая содержится в сервисе.

По данным Financial Times, американские власти также опасаются, что Китай может использовались личные данные из приложения для шантажа граждан США, в том числе государственных чиновников.

Это приложение уже попадало в скандал из-за утечки персональных данных. В апреле 2018 года BuzzFeed и норвежская некоммерческие организация SINTEF заявили, что Grindr делится данными о том, есть ли у его пользователей ВИЧ, с двумя сторонними компаниями. После этого сервис рассказал, что прекратил передавать такие данные.

#новости #лгбт

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13 комментариев
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Dc Maniac

–7

А кто бы сомневался что американские чиновники ЛГБТ
(видимо их там ппц как много) раз это угроза американской нац безопасности))

Предлагаю Правительству РФ купить данное приложение ))) и тогда ядерное оружие вообще теряет всякий смысл ))

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Криминальный пистолет

Dc
2

Идиот, имеется в виду шантаж.

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Dc Maniac

Криминальный
–1

Это ты идиот - я о шантаже и говорил (просвещайся) читай книги - чтобы научиться понимать мысли читая текст ))

Ответить

Криминальный пистолет

Dc
3

Всё иди нахуй.

Ответить

Dc Maniac

Криминальный
–1

сам себя лайкаешь поди ) и кайфуешь от этого (приложение то уже установил?)

Ответить

Некто из Раши

Dc
–2

Да там и «наши» пидарасы из правительства могут там торчать) страна должна знать своих героев вот только такую инфу не сольют

Ответить

Владимир Дыркин

0

 приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr

 зашквар

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
2

Неудобное?

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

очень непопулярное в россии

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

хотел кстати написать сегодня про это но выбрал новость про Володю.

Ответить

Kyler

Владимир
0

Лучше бы про приложение написал

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DJ Ебан

Владимир
0

Только хорнет, только хардкор

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Владимир Дыркин

DJ
0

познакомился на тж и 3 года встречаюсь 

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