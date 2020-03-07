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что происходит в интернете
Приложение разработали американцы, а после его купила китайская компания. В США назвали эту сделку риском национальной безопасности.
Китайская компания Beijing Kunlun Tech продаст за 600 миллионов долларов геосоциальную сеть и приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr. Об этом пишут Reuters и Financial Times.
Этот сервис китайская компания купила в 2016 году. После этого Комитет по иностранным инвестициям в США назвал такое приобретение риском для национальной безопасности: приложение создали американцы, а власти Штатов не хотят, чтобы иностранные компании имели доступ к конфиденциальной информации, которая содержится в сервисе.
По данным Financial Times, американские власти также опасаются, что Китай может использовались личные данные из приложения для шантажа граждан США, в том числе государственных чиновников.
Это приложение уже попадало в скандал из-за утечки персональных данных. В апреле 2018 года BuzzFeed и норвежская некоммерческие организация SINTEF заявили, что Grindr делится данными о том, есть ли у его пользователей ВИЧ, с двумя сторонними компаниями. После этого сервис рассказал, что прекратил передавать такие данные.
А кто бы сомневался что американские чиновники ЛГБТ
(видимо их там ппц как много) раз это угроза американской нац безопасности))
Предлагаю Правительству РФ купить данное приложение ))) и тогда ядерное оружие вообще теряет всякий смысл ))
Идиот, имеется в виду шантаж.
Это ты идиот - я о шантаже и говорил (просвещайся) читай книги - чтобы научиться понимать мысли читая текст ))
Всё иди нахуй.
сам себя лайкаешь поди ) и кайфуешь от этого (приложение то уже установил?)
Да там и «наши» пидарасы из правительства могут там торчать) страна должна знать своих героев вот только такую инфу не сольют
приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr
зашквар
хотел кстати написать сегодня про это но выбрал новость про Володю.