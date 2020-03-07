Приложение разработали американцы, а после его купила китайская компания. В США назвали эту сделку риском национальной безопасности.

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Китайская компания Beijing Kunlun Tech продаст за 600 миллионов долларов геосоциальную сеть и приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr. Об этом пишут Reuters и Financial Times.

Этот сервис китайская компания купила в 2016 году. После этого Комитет по иностранным инвестициям в США назвал такое приобретение риском для национальной безопасности: приложение создали американцы, а власти Штатов не хотят, чтобы иностранные компании имели доступ к конфиденциальной информации, которая содержится в сервисе.

По данным Financial Times, американские власти также опасаются, что Китай может использовались личные данные из приложения для шантажа граждан США, в том числе государственных чиновников.