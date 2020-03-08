В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лилось игристое вино 

Это произошло из-за технических проблем на винодельне.

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У жителей итальянской деревни в районе Модена в Эмилии-Романье в домах из водопроводных кранов вместо воды полилось игристое вино Lambrusco. Об этом рассказал телеканал CNN.

Утечка произошла из-за технических неполадок на винодельне, которая находится в этом же районе: вино попало в водопроводные трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой. По данным журналистов, вино лилось из кранов более трёх часов и попало примерно в 20 домов.