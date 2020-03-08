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Это произошло из-за технических проблем на винодельне.
У жителей итальянской деревни в районе Модена в Эмилии-Романье в домах из водопроводных кранов вместо воды полилось игристое вино Lambrusco. Об этом рассказал телеканал CNN.
Утечка произошла из-за технических неполадок на винодельне, которая находится в этом же районе: вино попало в водопроводные трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой. По данным журналистов, вино лилось из кранов более трёх часов и попало примерно в 20 домов.
Местные власти извинились за такой инцидент. Они заверили жителей, что утечка вина никак не навредит здоровью, это также не нарушает санитарные нормы. Заместитель мэра Джорджи Мецакки назвал это поводом для улыбки на фоне распространения коронавируса Covid-19.
В российской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лились мощи Владимира Владимировича Путина
Присущий утюг
В крымской деревне. "Что дальше? Да хоть мощи Путина из крана. МЫ - НА РОДИНЕ!!!!11"
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лилось игристое вино
Жители деревни
Пришествие Христа спустя 2020 лет таки произошло, и чудом стало превращение воды в вино. Кровь Господня пролилась на земле грешной, некогда великой Римской империи. Щас веруйте наверное в конвульсиях должны битвы от счастья, впрочем как и итальянские алкоголики.
А почему не рекомендуется-то пить из-под крана? Вино незрелое ещё, что ли?