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Артём Мазанов
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В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лилось игристое вино Материал редакции

Это произошло из-за технических проблем на винодельне.

12 комментариев
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У жителей итальянской деревни в районе Модена в Эмилии-Романье в домах из водопроводных кранов вместо воды полилось игристое вино Lambrusco. Об этом рассказал телеканал CNN.

Утечка произошла из-за технических неполадок на винодельне, которая находится в этом же районе: вино попало в водопроводные трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой. По данным журналистов, вино лилось из кранов более трёх часов и попало примерно в 20 домов.

Местные власти извинились за такой инцидент. Они заверили жителей, что утечка вина никак не навредит здоровью, это также не нарушает санитарные нормы. Заместитель мэра Джорджи Мецакки назвал это поводом для улыбки на фоне распространения коронавируса Covid-19.

#новости #италия

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12 комментариев
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Иван Сидоров

12

В российской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лились мощи Владимира Владимировича Путина

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Присущий утюг

Иван
3

В крымской деревне. "Что дальше? Да хоть мощи Путина из крана. МЫ - НА РОДИНЕ!!!!11"

Ответить

Rodion Kutsaev

Присущий
0

В крымской деревне воздух из крана разве что

Ответить

Вертикальный Абдужаббор

5

Проблемы загнивающего Запада

Ответить

Alexei Kuksin

1

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лилось игристое вино 

Жители деревни

Ответить

Dc Maniac

0

Это все последствия Коронавируса ))
Чтобы 8 марта все могли отпраздновать )

Ответить

Pavel Melikhov

0

Пришествие Христа спустя 2020 лет таки произошло, и чудом стало превращение воды в вино. Кровь Господня пролилась на земле грешной, некогда великой Римской империи. Щас веруйте наверное в конвульсиях должны битвы от счастья, впрочем как и итальянские алкоголики.

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Христианский корабль

Pavel
0
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Принятый Филипп

0
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Andre Macareno

0

Интересный пиар ведьмака 3

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Анатолий Чиквин

0

А почему не рекомендуется-то пить из-под крана? Вино незрелое ещё, что ли?

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Евгений Мельников

Анатолий
0

Из крана вообще лучше ничего не пить. Будь-то вода или вино.

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