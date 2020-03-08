«Кокаин не помогает»: ВОЗ отвергла распространённые факты о борьбе с коронавирусом
Материал редакции
Специалисты напомнили, что для борьбы с вирусами нужно регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством.
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения опубликовали распространённые «мифы и ложные представления» о коронавирусе Covid-19, а также отвергли их.
ВОЗ обращает внимание на то, что для эффективной борьбы с вирусами нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Специалисты также напоминают, что нельзя повторно использовать лицевые маски.
Коронавирус не передаётся через укусы комаров: заболевание является респираторным, то есть передаётся только воздушно-капельным путём;
Детская моча не является средством профилактики, так как она не убивает вирусы или бактерии;
Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет в борьбе с коронавирусом;
Приём кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом;
Риск заражения новым коронавирусом при прикосновении к предметам — очень низкий;
Коронавирус не может разлететься по воздуху от больного при чихании или кашле на значительные расстояния: капли разлетаются от больного на расстояние не более метра;
Коронавирус также не может разноситься по воздуху на большие расстояния;
Электросушители для рук не помогают в борьбе с коронавирусом;
Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм;
Получать письма и посылки из Китая безопасно: коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на конвертах и упаковках;
Пока нет доказательств того, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса;
Также нет подтверждений того, что чеснок помогает в борьбе с коронавирусом;
Заразиться Covid-19 могут люди любого возраста, но пожилые и больные определёнными заболеваниями (астма, диабет, болезнь сердца) — подтверждены повышенному риску;
Антибиотики против коронавируса не помогают;
Пока нет лекарств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.
Ответы на самые частые вопросы по коронавирусу также опубликовал Департамент здравоохранения Москвы. Там назвали симптомы Covid-19: «Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ».
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