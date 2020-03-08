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Артём Мазанов
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«Кокаин не помогает»: ВОЗ отвергла распространённые факты о борьбе с коронавирусом Материал редакции

Специалисты напомнили, что для борьбы с вирусами нужно регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством.

10 комментариев
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Изображение TJ​

Специалисты Всемирной организации здравоохранения опубликовали распространённые «мифы и ложные представления» о коронавирусе Covid-19, а также отвергли их.

ВОЗ обращает внимание на то, что для эффективной борьбы с вирусами нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Специалисты также напоминают, что нельзя повторно использовать лицевые маски.

  • Коронавирус не передаётся через укусы комаров: заболевание является респираторным, то есть передаётся только воздушно-капельным путём;
  • Детская моча не является средством профилактики, так как она не убивает вирусы или бактерии;
  • Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет в борьбе с коронавирусом;
  • Приём кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом;
  • Риск заражения новым коронавирусом при прикосновении к предметам — очень низкий;
  • Коронавирус не может разлететься по воздуху от больного при чихании или кашле на значительные расстояния: капли разлетаются от больного на расстояние не более метра;
  • Коронавирус также не может разноситься по воздуху на большие расстояния;
  • Электросушители для рук не помогают в борьбе с коронавирусом;
  • Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм;
  • Получать письма и посылки из Китая безопасно: коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на конвертах и упаковках;
  • Пока нет доказательств того, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса;
  • Также нет подтверждений того, что чеснок помогает в борьбе с коронавирусом;
  • Заразиться Covid-19 могут люди любого возраста, но пожилые и больные определёнными заболеваниями (астма, диабет, болезнь сердца) — подтверждены повышенному риску;
  • Антибиотики против коронавируса не помогают;
  • Пока нет лекарств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.

Ответы на самые частые вопросы по коронавирусу также опубликовал Департамент здравоохранения Москвы. Там назвали симптомы Covid-19: «Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ».

#новости #covid19

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10 комментариев
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Татарский диод

7

Детская моча не является средством профилактики

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Олег Ивахнов

Татарский
0

ПОПИСАЙ НА ОЖОГ

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Татарский диод

Олег
4

Подставляй

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Силовой торшер

6

Не стоит делать преждевременных заявлений. Я думаю, стоит продолжить эксперименты.

Ответить

Отродясь не было

Силовой
2

Пойду дальше нюхать...

Ответить

Благополучный ГОСТ

4

А если дорожку пожирнее сделать? 

Ответить

Христианский корабль

2

"Обработка всего тела спиртом..."
А что насчёт обработки тела спиртом изнутри?

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Mmmax

1

Про комбинацию кокса и спирта, кстати, ничего не сказано

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Ярослав Лазор

0

"Получать письма и посылки из Китая безопасно" - не плохая попытка Джек Ма

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Роковой шмель

0

Картинка в сочетании с заголовком выглядит так, будто на ней перечислены мифы. Кажется, что ВОЗ опровергли утверждение "Детская моча не является средством профилактики". В итоге это все похоже на призыв пить детскую мочу с кокаином.

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