Специалисты напомнили, что для борьбы с вирусами нужно регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством.

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения опубликовали распространённые «мифы и ложные представления» о коронавирусе Covid-19, а также отвергли их.

ВОЗ обращает внимание на то, что для эффективной борьбы с вирусами нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Специалисты также напоминают, что нельзя повторно использовать лицевые маски.

Коронавирус не передаётся через укусы комаров: заболевание является респираторным, то есть передаётся только воздушно-капельным путём;

Детская моча не является средством профилактики, так как она не убивает вирусы или бактерии;

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет в борьбе с коронавирусом;

Приём кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом;

Риск заражения новым коронавирусом при прикосновении к предметам — очень низкий;

Коронавирус не может разлететься по воздуху от больного при чихании или кашле на значительные расстояния: капли разлетаются от больного на расстояние не более метра;

Коронавирус также не может разноситься по воздуху на большие расстояния;

Электросушители для рук не помогают в борьбе с коронавирусом;

Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм;

Получать письма и посылки из Китая безопасно: коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на конвертах и упаковках;

Пока нет доказательств того, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса;

Также нет подтверждений того, что чеснок помогает в борьбе с коронавирусом;

Заразиться Covid-19 могут люди любого возраста, но пожилые и больные определёнными заболеваниями (астма, диабет, болезнь сердца) — подтверждены повышенному риску;

Антибиотики против коронавируса не помогают;



Пока нет лекарств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19.