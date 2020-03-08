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Специалисты напомнили, что для борьбы с вирусами нужно регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения опубликовали распространённые «мифы и ложные представления» о коронавирусе Covid-19, а также отвергли их.
ВОЗ обращает внимание на то, что для эффективной борьбы с вирусами нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Специалисты также напоминают, что нельзя повторно использовать лицевые маски.
Ответы на самые частые вопросы по коронавирусу также опубликовал Департамент здравоохранения Москвы. Там назвали симптомы Covid-19: «Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ».
Знакомый жар
Ну русским помогает)
Христианский корабль
Скажу тебе по секрету, мне помогает, хотя мы таки не русские.
Про комбинацию кокса и спирта, кстати, ничего не сказано
Еще можно мочу добавить...
Значит кучеряво живешь, а богатые люди в среднем имеют лучший иммунитет, чем бедные и несчастные.
А раньше нельзя было об этом сказать ?
Силовой торшер
Всю выпил уже?
ВОЗ снова делает скоропостижные выводы
медицина это наука
а наука требует времени, терпения и проверки гипотез на практике
А получать письма и посылки из Италии безопасно?
Вчера вроде было сообщение ,что на металле, пластике, стекле коронавирус живёт до 9 дней.
Заголовок некорректный. ВОЗ опровергает не факты, а слухи.
ты слишком много просишь от журналиста Заблуждения даже лучше наверное.
Что на счет кошачьей мочи ? проверял кто ?
Добавил "проверял кто?", да)?