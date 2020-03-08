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Все заболевшие вернулись из Италии.
В России зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб борьбе с инфекцией.
Заболевшие выявлены в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все они посещали Италию в «последние две недели».
Общее число выявленных в России случаев заражения Covid-19, по данным штаба, увеличилось до 17. Лечение также прошли три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.
Летом будем все болеть (
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