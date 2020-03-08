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Артём Мазанов
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В России зафиксировали ещё три случая заражения коронавирусом: в Московской, Белгородской и Калининградской областях Материал редакции

Все заболевшие вернулись из Италии.

7 комментариев
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В России зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб борьбе с инфекцией.

Заболевшие выявлены в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все они посещали Италию в «последние две недели».

Общее число выявленных в России случаев заражения Covid-19, по данным штаба, увеличилось до 17. Лечение также прошли три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Марк Лобачёв

0

Летом будем все болеть (

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andorus

Марк
1

А нехуй было из бункера после 2012 вылезать 

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Kyler

Марк
0

Почему именно летом? Динамика распространения?

Ответить

Сергей Васильев

Kyler
0

Потому что после весны наступает лето

Ответить

Kyler

Сергей
0

Логично

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Марк Лобачёв

Kyler
0

Да, ещё пару-тройку месяцев и везде распространится

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Текущий Гоша

0

В Китае тоже с единиц начиналось, но на деле уже тысячи болели.

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