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Правительство внесло новую коронавирусную инфекцию в список опасных для окружающих заболеваний.
Департамент здравоохранения Москвы предупредил, что нарушение коронавирусного карантина уголовно наказуемо. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там пояснили, что постановлением правительства короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. А значит, за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Ведомство ссылается на статью 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Там указано, что если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, максимальное наказание — лишение свободы на срок от одного года. Если же действия привели к смерти человека по неосторожности, максимальное наказание может составить до пяти лет тюрьмы.
Власти уточнили, что соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, а при нарушении карантина предусмотрено размещение в обсерваторе.
Пол страны сидит, пол страны стережёт
Классная идея, сел в тюрячку: тебя там заразили туберкулезом, а ты их короновирусом. WIN - WIN
Стоп, а как будет осуществляться видеонаблюдение, при условии если САМОизоляция осуществляется САМОстоятельно? Нет,я конечно ждал повода попробовать себя в вебкам,но не так это представлял..
ну вот чувака отследили по домофону когда он вышел из карантина мусор выкинуть
Сейчас оппозиция превратится в биотеррористов.
и будут сажать за ношение кроновируса, который будут подкидывать менты
Так стоп!За нарушение карантина,из-за опасного вируса,будет сажать в тюрьму, где сидит дофига народа и которая является рассадником инфекций?!
нужно больше тюрьм построить, отдельно для больных кроновирусом, а после эпидемии оставить их, в будущем пригодятся
Странно,что в других городах мер пока никаких. Например в Екб китайцы заполонили целый район и проживают там семьями.