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Артём Мазанов
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Власти Москвы предупредили о сроках до пяти лет тюрьмы за нарушение карантина по коронавирусу Материал редакции

Правительство внесло новую коронавирусную инфекцию в список опасных для окружающих заболеваний.

16 комментариев
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Департамент здравоохранения Москвы предупредил, что нарушение коронавирусного карантина уголовно наказуемо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там пояснили, что постановлением правительства короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. А значит, за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Ведомство ссылается на статью 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Там указано, что если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, максимальное наказание — лишение свободы на срок от одного года. Если же действия привели к смерти человека по неосторожности, максимальное наказание может составить до пяти лет тюрьмы.

Власти уточнили, что соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, а при нарушении карантина предусмотрено размещение в обсерваторе.

#новости #covid19

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16 комментариев
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ouxen

15

Пол страны сидит, пол страны стережёт

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Силовой торшер

ouxen
4

Остальные на карантине

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Алексей Логачев

10

Скриньте: через пару недель весь ФБК посадят на карантин по домам

Ответить

D K

8

Классная идея, сел в тюрячку: тебя там заразили туберкулезом, а ты их короновирусом. WIN - WIN

Ответить

Κύριλλος

1

Стоп, а как будет осуществляться видеонаблюдение, при условии если САМОизоляция осуществляется САМОстоятельно? Нет,я конечно ждал повода попробовать себя в вебкам,но не так это представлял..

Ответить

Андрей Заварзин

Κύριλλος
9

ну вот чувака отследили по домофону когда он вышел из карантина мусор выкинуть

Ответить

Сергей Васильев

1

Сейчас оппозиция превратится в биотеррористов.

Ответить

Атлант поправил плечи

Сергей
6

и будут сажать за ношение кроновируса, который будут подкидывать менты 

Ответить

XBOX Russia

2

Так стоп!За нарушение карантина,из-за опасного вируса,будет сажать в тюрьму, где сидит дофига народа и которая является рассадником инфекций?!

Ответить

Атлант поправил плечи

XBOX
0

нужно больше тюрьм построить, отдельно для больных кроновирусом, а после эпидемии оставить их, в будущем пригодятся 

Ответить

Oleg Piganovich

XBOX
0

пока будет идти суд либо выздоровеешь, либо сдохнешь)

Ответить

Христианский корабль

1

Как они докажут, что именно заболевший заразил кого-то, кто помер? Это же не ВИЧ, который передается через перепихон!

Ответить

Alex Dark

1

Страна и так уже 20 лет на карантине.

Ответить

Андрей Заварзин

0

похоже все сурьезно

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Макс Комаров

0

Странно,что в других городах мер пока никаких. Например в Екб китайцы заполонили целый район и проживают там семьями.

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Andre Macareno

0

коронОвирусная инфекция

все, фейковый сайт мосгорздрава раскрыт

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