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Артём Мазанов
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Китайские школьники обрушили рейтинг приложения для получения домашних заданий — чтобы его удалили из App Store Материал редакции

И больше никаких домашних заданий.

15 комментариев
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Школьники из Китайского района Ухань, которых из-за карантина по новому коронавирусу перевели на домашние обучение, обрушили рейтинг приложения DingTalk, через которое они получали домашние задания. Чтобы больше не получать домашних заданий. Внимание на это обратил Mashable, а Reuters писало о занижении приложению оценок ещё в конце февраля.

В отчёте британского журнала London Review of Books сообщается, что «маленькие сорванцы выяснили, что если достаточное количество пользователей поставят приложению одну звезду, оно удалится из App Store». После этого рейтинг приложения за одну ночь упал 4,9 до 1,4. Владельцам DingTalk пришлось просить о пощаде. «Приложению только пять лет. Пожалуйста, не убивайте его», — написали они в соцсетях.

Рейтинг приложения поднялся до 2,2. И пока не ясно, кто победит в этой борьбе.

jamie k @jkbloodtreasure
well done, children of Wuhan. Well done.

Especially pleasing since Chinese kids are often portrayed as small learning machines. https://twitter.com/mslopatto/status/1236321363498921985
«Молодцы, дети Уханя. Отлично сработано»
Robin @rwstn
Superb hacker skills from these Wuhan kids @2600 https://twitter.com/mslopatto/status/1236321363498921985
«Превосходные хакерские навыки от уханьских детей»

#новости #китай

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15 комментариев
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Выходной рубин

24

довыёбываются, будут домашку по ватссапу голосовыми получать

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Поверхностный якорь

Выходной
9

Для тех кто не понял) 

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Deadушка Пу

Поверхностный
0

Почему они разговаривают по-русски?

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po_leen0m

Выходной
1

по вичяту

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Трогательный супер_стар

4

Какое блять приложение для домашних заданий? DingTalk - это мессенджер от али. Базанов, это что-то типа там-тама от вашего любимого мейлсру, только от али

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Артём Мазанов

Трогательный
2

Только в этом приложении можно еще получать домашние задания, вести онлайн-обучение, а также смотреть записи уроков. После вспышки DingTalk предложил как раз свои функции на этот счет.

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Трогательный супер_стар

Артём
12

Тогда так и пиши, я понимаю, что сложновато, Яндекс не прислал текст заранее

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Kir Kirsky

Трогательный
0
Ответить

Присущий утюг

Трогательный
2

 Базанов

Фига у тебя пальцы какие толстые, промахнулась(лся) как.

Ответить

Артём Мазанов

Присущий
0

Продолжает путь hh, все норм

Ответить

Христианский корабль

4

Сегодня DingTalk, завтра - Тяньаньмэнь.

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Roman Polyakov

3

Ппц. Стало реальностью:
«Китайцы взломали сервер Пентагона.

1. Каждый китаец попробовал один пароль.

2. Каждый второй пароль был «Мао Цзедун».

3. На 74 357 181-й попытке- сервер согласился, что у него пароль „Мао Цзедун“»

Ответить

Академический волк

1

Скажут убрать рейтинг, уберут вообще

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Ярослав Лазор

0

«Превосходные хакерские навыки от уханьских детей» вчера единицу постави приложению - я хакИр теперь.

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Mihail Podivilov

0

Стравили

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