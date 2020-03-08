И больше никаких домашних заданий.

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Школьники из Китайского района Ухань, которых из-за карантина по новому коронавирусу перевели на домашние обучение, обрушили рейтинг приложения DingTalk, через которое они получали домашние задания. Чтобы больше не получать домашних заданий. Внимание на это обратил Mashable, а Reuters писало о занижении приложению оценок ещё в конце февраля.

В отчёте британского журнала London Review of Books сообщается, что «маленькие сорванцы выяснили, что если достаточное количество пользователей поставят приложению одну звезду, оно удалится из App Store». После этого рейтинг приложения за одну ночь упал 4,9 до 1,4. Владельцам DingTalk пришлось просить о пощаде. «Приложению только пять лет. Пожалуйста, не убивайте его», — написали они в соцсетях.

Рейтинг приложения поднялся до 2,2. И пока не ясно, кто победит в этой борьбе.