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Демократ якобы заявил о поддержке действующего президента США, но на самом деле видео обрезано и в таком виде искажает смысл.
Twitter отметил плашкой о манипуляции отредактированное видео с участником праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года Джо Байденом. Его запостил директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино и ретвитнул Дональд Трамп, пишет Washington Post.
The Verge получил подтверждение от Twitter. Плашку добавили в период тестирования новой политики соцсети по маркировке твитов, содержащих манипулятивные медиа — от отредактированных видео до дипфейков.
В этом случае видео основано на речи, которую Байден произнёс в Канзас-Сити, Миссури, 7 марта. В отредактированной версии политик якобы поддерживает переизбрание Трампа на пост президента.
Трамп ретвитнул эту публикацию без комментария.
В версии видео, опубликованном Скавино, Байден говорит: «Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа». На самом деле видео обрезали, оборвав политика на полуслове. Полное предложение звучит так: «Извините, «Мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри демократической партии не прекратим разногласия и продолжим тянуть в разные стороны (редакционная адаптация идиомы circular firing squad). Это будет позитивная кампания».
Однако предупреждение о подделке видно не у всех пользователей. Журналистка Washington Post Кэт Закжевская написала, что плашка не отобразилась, когда она искала твит. Представители Twitter рассказали ей, что плашка видна у некоторых пользователей только в ленте, и добавили, что уже начали исправлять ошибку.
На аналогичную проблему пожаловался и журналист BuzzFeed Райан Мак. «Washington Post сообщает, что Twitter добавил плашку о манипуляции к чему-то, что ретвитнул Трамп, но у меня этого не видно. Слева — то, как это должно выглядеть, справа — как у меня», — написал он.
Twitter начал тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.
*Twitter отметил плашкой о манипуляции отредактированное видео*
У себя не вижу. Как она хоть выглядит-то, эта «плашка»? 🤔
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Бля дебаты между Байденом и Трампом будет нечто, к их концу они наверное оба выебут своих дочерей.