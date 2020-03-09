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Ольга Щербинина
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Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Этот ролик про Байдена ретвитнул Трамп Материал редакции

Демократ якобы заявил о поддержке действующего президента США, но на самом деле видео обрезано и в таком виде искажает смысл.

4 комментария
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Twitter отметил плашкой о манипуляции отредактированное видео с участником праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года Джо Байденом. Его запостил директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино и ретвитнул Дональд Трамп, пишет Washington Post.

The Verge получил подтверждение от Twitter. Плашку добавили в период тестирования новой политики соцсети по маркировке твитов, содержащих манипулятивные медиа — от отредактированных видео до дипфейков.

В этом случае видео основано на речи, которую Байден произнёс в Канзас-Сити, Миссури, 7 марта. В отредактированной версии политик якобы поддерживает переизбрание Трампа на пост президента.

Dan Scavino @DanScavino
Sleepy Joe💤in St. Louis, Missouri today:

“We can only re-elect @realDonaldTrump.”

#KAG2020LandslideVictory🇺🇸 https://t.co/FT4q2MWfcD
«Мы можем только переизбрать Дональда Трампа»

Трамп ретвитнул эту публикацию без комментария.

В версии видео, опубликованном Скавино, Байден говорит: «Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа». На самом деле видео обрезали, оборвав политика на полуслове. Полное предложение звучит так: «Извините, «Мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри демократической партии не прекратим разногласия и продолжим тянуть в разные стороны (редакционная адаптация идиомы circular firing squad). Это будет позитивная кампания».

Однако предупреждение о подделке видно не у всех пользователей. Журналистка Washington Post Кэт Закжевская написала, что плашка не отобразилась, когда она искала твит. Представители Twitter рассказали ей, что плашка видна у некоторых пользователей только в ленте, и добавили, что уже начали исправлять ошибку.

На аналогичную проблему пожаловался и журналист BuzzFeed Райан Мак. «Washington Post сообщает, что Twitter добавил плашку о манипуляции к чему-то, что ретвитнул Трамп, но у меня этого не видно. Слева — то, как это должно выглядеть, справа — как у меня», — написал он.

Ryan Mac 🙃 @RMac18
WaPo reporting Twitter added a manipulated media label to something Trump retweeted, but it's not showing up for me. Left is what it should look like. Right is what I'm getting.

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/03/08/twitter-flags-video-retweeted-by-president-trump-manipulated-media/ https://t.co/Ol2S7HpkOu

Twitter начал тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

#новости #политика #twitter

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4 комментария
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Магомед Шереметьев

4

Twitter доиграется и Трамп уйдёт на Двач

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Виталий Иванович Иванов

0

*Twitter отметил плашкой о манипуляции отредактированное видео*

У себя не вижу. Как она хоть выглядит-то, эта «плашка»? 🤔

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Вторичный пёс_анон

Виталий
5

на скриншоте перед последним параграфом видно

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Сергей Васильев

0

Бля дебаты между Байденом и Трампом будет нечто, к их концу они наверное оба выебут своих дочерей.

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