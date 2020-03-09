Двукратному номинанту на «Оскар» было 90 лет.

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​Макс фон Сюдов Фото HBO

Шведский актёр Макс Фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет — это произошло в Провансе во Франции. О смерти сообщила жена актёра и продюсер Кэтрин фон Сюдов.

Актёр ушёл из жизни 8 марта. Его жена попросила СМИ с уважением отнестись к семье.

Макс Фон Сюдов родился в 1929 году в шведском городе Лунд. В Швеции он также окончил актёрскую студию при театре. Сюдов прежде всего известен по работе с режиссёром Ингмаром Бергманом. Первым их проектом стала «Cедьмая печать» — она получила премию в Каннах за особый взгляд жюри. Среди других их популярных картин — «Девичий источник» и «Причастие».

За свою карьеру Макс фон Сюдов сыграл более 150 ролей. Одними из его самых известных остались работы в фильмах «Изгоняющий дьявола», «Пелле-завоеватель», «Куда приводят мечты», Жутко громко и запредельно близко», «Остров проклятых». За «Пелле-завоевателя» и «Жутко громко и запредельно близко» он номинировался на «Оскар».