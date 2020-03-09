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Сергей Звезда
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Умер шведский актёр Макс фон Сюдов. Он сыграл в «Изгоняющем дьявола», «Седьмой печати» и «Игре престолов» Материал редакции

Двукратному номинанту на «Оскар» было 90 лет.

27 комментариев
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​Макс фон Сюдов Фото HBO 

Шведский актёр Макс Фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет — это произошло в Провансе во Франции. О смерти сообщила жена актёра и продюсер Кэтрин фон Сюдов.

Актёр ушёл из жизни 8 марта. Его жена попросила СМИ с уважением отнестись к семье.

Макс Фон Сюдов родился в 1929 году в шведском городе Лунд. В Швеции он также окончил актёрскую студию при театре. Сюдов прежде всего известен по работе с режиссёром Ингмаром Бергманом. Первым их проектом стала «Cедьмая печать» — она получила премию в Каннах за особый взгляд жюри. Среди других их популярных картин — «Девичий источник» и «Причастие».

За свою карьеру Макс фон Сюдов сыграл более 150 ролей. Одними из его самых известных остались работы в фильмах «Изгоняющий дьявола», «Пелле-завоеватель», «Куда приводят мечты», Жутко громко и запредельно близко», «Остров проклятых». За «Пелле-завоевателя» и «Жутко громко и запредельно близко» он номинировался на «Оскар».

Фон Сюдов играл в кино и сериалах до самых последних лет жизни. Он исполнил роль Лор Сан Текку в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», а также Трёхглазого ворона в «Игре престолов».

#новости #кино

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27 комментариев
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Shevtsov

8

F

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Inevitable

7

Опять не Сечин

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Виталий Иванович Иванов

6

Более всего мне нравится игра Макса фон Зюдова в фильме «Три дня Кондора» (1973).

Ответить

Poe Ghost

4

Пошёл пересматривать «Экзорциста».

Ответить

Наим Алиев

3

Сначала курс рубля, а потом один из лучших актеров, которых я вообще знал (я не особо смотрю фильмы). 2020, ОСТАНОВИСЬ!

Ответить

Владимир Швецов

2

Старику царство небесное
Актер был великий

но твиттер зумерам похуй на то что такой актер был, что еще грустнее

Ответить

Прапорщик Задов

Владимир
1

Не великий. Стандартный актёр.

Ответить

Далекий утюг

Владимир
0

Ой блядь, не начинай. Почему тебе от этого грустнее? 

Ответить

Прапорщик Задов

Далекий
0

Да лайки собирают) Но это очень смешно

Ответить

Mr. LoveJoy

2
Ответить

Jobir Murtazoev

1

F

Ответить

Alex Dark

1

Номинант на Оскар,а Оскара так и не получил.Странно.
Фильмы с его участием были достойные.
Видимо тепер посмертно получит его, за вклад в кинематограф.
Светлая память((

Ответить

Прапорщик Задов

Alex
1

Оскар не показатель, местечковая премия в США. У нас ни одному фильму не дали, зато всяким Паразитам пожалуйста, фильм то дерьмецо.

Ответить

Подозрительный файл

1

Объявляется КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

Андрей Заварзин

1

Это кто вообще и зачем пуш?

Ответить

Прапорщик Задов

Андрей
–1

Пострадать.

Ответить

Людской череп

0

Не смотрел игру престолов, про что там?

Ответить

Прапорщик Задов

Людской
2

Жалкая пародия на российские фэнтези. Бабу убьют в конце.

Ответить

Относительный огонь

Людской
0

Про Путина. Его играет вот эта актриса

Ответить

justwantedtobeenough

–4

вот и помер дед максим ©

Ответить

Подозрительный файл

–10

Опять не Юрий Дудь....

Ответить

Tyler Durden

Подозрительный
0

Юрий, Юрий, Юрий, спросите сколько я зарабатываю юриииий

Ответить

Прапорщик Задов

Подозрительный
–4

Жаль, да. Стоит ради то чтобы почитать скорбящие комменты на ТЖ)

Ответить

Илья Волочков

0

От коронавируса?

Ответить

Stan Majors

0

Они перепутали деда( опять...

Ответить

Прапорщик Задов

–5

ушёл из жизни 8 марта.

ЛОЛ, вот подарок на 8 марта. Это же отличная шутка, ай да шутить.

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Прапорщик Задов

–9

U

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