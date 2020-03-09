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Двукратному номинанту на «Оскар» было 90 лет.
Шведский актёр Макс Фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет — это произошло в Провансе во Франции. О смерти сообщила жена актёра и продюсер Кэтрин фон Сюдов.
Актёр ушёл из жизни 8 марта. Его жена попросила СМИ с уважением отнестись к семье.
Макс Фон Сюдов родился в 1929 году в шведском городе Лунд. В Швеции он также окончил актёрскую студию при театре. Сюдов прежде всего известен по работе с режиссёром Ингмаром Бергманом. Первым их проектом стала «Cедьмая печать» — она получила премию в Каннах за особый взгляд жюри. Среди других их популярных картин — «Девичий источник» и «Причастие».
За свою карьеру Макс фон Сюдов сыграл более 150 ролей. Одними из его самых известных остались работы в фильмах «Изгоняющий дьявола», «Пелле-завоеватель», «Куда приводят мечты», Жутко громко и запредельно близко», «Остров проклятых». За «Пелле-завоевателя» и «Жутко громко и запредельно близко» он номинировался на «Оскар».
Фон Сюдов играл в кино и сериалах до самых последних лет жизни. Он исполнил роль Лор Сан Текку в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», а также Трёхглазого ворона в «Игре престолов».
Более всего мне нравится игра Макса фон Зюдова в фильме «Три дня Кондора» (1973).
Сначала курс рубля, а потом один из лучших актеров, которых я вообще знал (я не особо смотрю фильмы). 2020, ОСТАНОВИСЬ!
Старику царство небесное
Актер был великий
но твиттер зумерам похуй на то что такой актер был, что еще грустнее
Далекий утюг
Ой блядь, не начинай. Почему тебе от этого грустнее?
Номинант на Оскар,а Оскара так и не получил.Странно.
Фильмы с его участием были достойные.
Видимо тепер посмертно получит его, за вклад в кинематограф.
Светлая память((
Оскар не показатель, местечковая премия в США. У нас ни одному фильму не дали, зато всяким Паразитам пожалуйста, фильм то дерьмецо.
Это кто вообще и зачем пуш?
Жаль, да. Стоит ради то чтобы почитать скорбящие комменты на ТЖ)
ушёл из жизни 8 марта.
ЛОЛ, вот подарок на 8 марта. Это же отличная шутка, ай да шутить.
www.businessinsider.com