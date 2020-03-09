Всего в стране зафиксировали 20 случаев.

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За сутки в России зафиксировали ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщили РБК в оперативном штабе. Все заболевшие в минувшие две недели посетили Италию и вернулись в Москву.

Всех заражённых, чьи результаты подтверждены, поместили в инфекционные боксы. Власти также определили всех, с кем эти люди контактировали после возвращения в Россию — их тоже планируется поместить под наблюдение медиков.

Таким образом число зарегистрированных случаев заражения в России выросло с 17 до 20. Перед этим, 8 марта, врачи зафиксировали заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Лечение уже успешно прошли три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess, а также двое граждан Китая.