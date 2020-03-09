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Всего в стране зафиксировали 20 случаев.
За сутки в России зафиксировали ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщили РБК в оперативном штабе. Все заболевшие в минувшие две недели посетили Италию и вернулись в Москву.
Всех заражённых, чьи результаты подтверждены, поместили в инфекционные боксы. Власти также определили всех, с кем эти люди контактировали после возвращения в Россию — их тоже планируется поместить под наблюдение медиков.
Таким образом число зарегистрированных случаев заражения в России выросло с 17 до 20. Перед этим, 8 марта, врачи зафиксировали заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Лечение уже успешно прошли три россиянина, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess, а также двое граждан Китая.
Италия – один из очагов распространения нового коронавируса в Европе. После посещения в том числе этой страны прибывающие в Москву из этой страны обязаны пройти карантин на дому. Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться от поездок в Италию.
А из зомби ящика по прежнему орут и доказывают, что заражённых в стране 5 человек.Твари.
Думаю, пора присоединять к России ещё и Апеннинский полуостров, чтобы навести там порядок!
а сколько ещё не выявили
Да можно спокойно считать, что вирус бродит по стране и исходить из этой ситуации. Смысл следить за этой хуйнёй (официальными новостями)?
Закрывайте уже границы на время угрозы. Или не пускайте в страну из заражённых стран.
Исследователи из Австралийского национального университета решили проанализировать долгосрочное влияние эпидемии на человечество и мировую экономику. Как сообщает Business Insider, команда рассмотрела семь сценариев развития событий, различающихся по степени тяжести.
Первые три предполагают, что эпидемия сохранится в Китае, хотя очаги в Иране, Италии, Южной Корее и Японии превратили вспышку в глобальную. Следующие три гипотезы описывают пандемию с различной степенью тяжести. В последнем сценарии учитываются потери от легкой и ежегодно повторяющейся пандемии.
Результаты анализа оказались тревожными. Даже в лучшем из возможных сценариев от COVID-19 погибнет 15 млн человек, а потери мирового ВВП составят $2,4 трлн.
Этот вариант развития событий был смоделирован на основе данных о вспышке «гонконгского гриппа» 1968–1969 годов, которая унесла около 1 млн жизней.
Более жесткие сценарии предполагают, что коронавирус будет распространяться подобно испанке 1918–1920 годов. В таком случае число жертв будет намного выше — 68 млн человек. Ущерб для мировой экономики при этом сценарии составит $9 трлн.
Если коронавирус станет ежегодным сезонным заболеванием, то он, скорее всего, будет уносить ежегодно по 15 млн жизней.
Поскольку даже «легкие» сценарии развития событий приведут к гибели миллионов людей и серьезным экономическим потерям, авторы исследования призывают все страны объединить усилия для борьбы с эпидемией. При этом они считают, что границы закрывать слишком поздно — вирус уже распространился по всему миру.
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