Музыкант отправился в зону отчуждения после концерта в Киеве.

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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится в турне со своим проектом LINDEMANN, побывал в покинутом украинском городе Припять. Там в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Музыкант покатался на карусели и выложил видео в сториз у себя в Инстаграме. Позже его перепостила фан-страница.

Подписчики напомнили Линдеманну, что туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта Чернобыльской зоны, в том числе в парке аттракционов в Припяти. Применят ли к артисту какие-то санкции, не сообщается, пишет «Подъём».