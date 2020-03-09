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Ольга Щербинина
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Солист Rammstein Тилль Линдеманн съездил в Припять. Там он покатался на карусели Материал редакции

Музыкант отправился в зону отчуждения после концерта в Киеве.

8 комментариев
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится в турне со своим проектом LINDEMANN, побывал в покинутом украинском городе Припять. Там в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Музыкант покатался на карусели и выложил видео в сториз у себя в Инстаграме. Позже его перепостила фан-страница.

lindemann @lindemann_de
@till_lindemann_official #tilllindemann #lindemann #rammstein #richardkruspe #oliverriedel #paullanders #christianlorenz #christophschneider

Подписчики напомнили Линдеманну, что туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта Чернобыльской зоны, в том числе в парке аттракционов в Припяти. Применят ли к артисту какие-то санкции, не сообщается, пишет «Подъём».

Концерт LINDEMANN в Киеве прошёл 6 марта. 9 марта музыканты выступят в Екатеринбурге, 12-го — в Краснодаре, а 15 марта состоится концерт в Москве. Коллектив представляет свой новый альбом «F&M».

#новости #музыка #чернобыль

Новости
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8 комментариев
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Буржуазный рак

1
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Привлекательный блик

0

А он не боится что пиписька отвалится? Как он клипы снимать будет. 

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Alexei Kuksin

Привлекательный
1

Можно будет использовать вибратор. Он же в том клипе показал, что успешно умеет им пользоваться.

Ответить

Привлекательный блик

Alexei
0

Есть вариант, что будут шпилить его) 

Ответить

Царский нос

Привлекательный
0

Рэперы же снимают как-то)

Ответить

Привлекательный блик

Царский
0

А он рокер 

Ответить

Физический Артем

Привлекательный
0

Индастриалщик

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Не уважаю чиновников

0

Киньте ссылку на тот самый клип. Ё-маё. Я до сих пор не видел его.

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