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Музыкант отправился в зону отчуждения после концерта в Киеве.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится в турне со своим проектом LINDEMANN, побывал в покинутом украинском городе Припять. Там в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Музыкант покатался на карусели и выложил видео в сториз у себя в Инстаграме. Позже его перепостила фан-страница.
Подписчики напомнили Линдеманну, что туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта Чернобыльской зоны, в том числе в парке аттракционов в Припяти. Применят ли к артисту какие-то санкции, не сообщается, пишет «Подъём».
Концерт LINDEMANN в Киеве прошёл 6 марта. 9 марта музыканты выступят в Екатеринбурге, 12-го — в Краснодаре, а 15 марта состоится концерт в Москве. Коллектив представляет свой новый альбом «F&M».
Можно будет использовать вибратор. Он же в том клипе показал, что успешно умеет им пользоваться.
Царский нос
Рэперы же снимают как-то)
Привлекательный блик
А он рокер