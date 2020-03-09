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Новости
Ольга Щербинина
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Twitter заключил сделку с инвесторами, которые хотели уволить основателя соцсети Джека Дорси Материал редакции

После недовольства партнёров, заявления о переезде в Африку и флешмоба сотрудников.

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Twitter объявил о заключении сделки на миллиард долларов с инвестиционными фирмами Silver Lake и Elliott Management, которая ранее дала понять, что хочет уволить основателя соцсети Джека Дорси. Новое соглашение не предполагает его смещение с должности главы компании.

Компания Silver Lake инвестирует миллиард долларов, что поможет профинансировать выкуп акций на 2 миллиарда долларов. Обе инвестиционные фирмы получат места в совете директоров компании. Их займут исполнительный директор Silver Lake Игон Дарбан и Джесси Кон из Elliott Management. Одновременно сам Twitter пытается найти третьего независимого директора.

Как долго Дорси продержится на посту главы соцсети, пока неизвестно. Engadget отмечает, что сейчас он в безопасности, но ему придётся достичь некоторых целей, чтобы сохранить работу. В оставшуюся часть года Twitter планирует увеличить количество монетизируемых активных пользователей на 20 и более процентов. Дорси также должен найти способ ускорить рост выручки компании и увеличить её долю в сфере цифровой рекламы.

29 февраля Bloomberg сообщил, что компания Elliott Management приобрела значительную долю акций Twitter. Представители компании предложили ряд изменений в соцсети, включая смещение с поста генерального директора Джека Дорси. Акционеры сочли его работу неэффективной, так как он совмещает работу в Twitter с управлением компанией Square, а также собрался переехать в Африку на полгода.

Главой Twitter хотят видеть человека, который будет работать полный день, так как в разгар эпидемии коронавируса, накануне выборов президента США и начала летних Олимпийских игр на площадке ожидается приток пользователей и рекламодателей.

#WeBackJack: в соцсетях поддержали генерального…
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tjournal.ru

После новости о возможном увольнении Дорси поддержали его подчинённые, которые запустили флешмоб. В нём поучаствовали и те, кто не относится к компании, например, Илон Маск. На фоне недовольства инвесторов Дорси передумал уезжать в Африку, назвав это решение «ошибкой».

#новости #дорси #twitter #webackjack

Новости
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5 комментариев
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Уполномоченный Артем

3
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Ged Jurga

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Вальдемар

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Василий

Вальдемар
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А вот в темной теме

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Общественный дебаркадер

0

Захотели тёплое место. Всё как всегда 

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