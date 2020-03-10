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В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.
Италия стала первой страной, распространившей ограничения из-за коронавируса Covid-19 на всю свою территорию. О новых мерах по борьбе с эпидемией объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Они начнут действовать с утра 10 марта.
Таким образом Италия распространит действие «красной зоны» по всей стране, где живут около 60 миллионов человек. До этого момента ограничения действовали только в северных провинциях, в том числе в Ломбардии, Венеции, Модене, Парме, Римини и Алессандрии (примерно 16 миллионов).
Конте обобщённо охарактеризовал новые меры фразой «Я сижу дома» и объяснил, что у властей осталось не так много времени на принятие решительных мер.
По последним официальным данным, в Италии зафиксировали 9172 случаев заражения Covid-19. Из этого числа 463 человека погибли, 724 выздоровели, ещё более 700 находятся в больницах. Италия — это главный очаг распространения нового коронавируса в Европе и первая после Китая страна по количеству заражённых.
Время брать билеты в Рим?
У меня Рим был на конец марта намечен, теперь хз когда
Ахаха) подгорает от каждого минуса)) к каждому отминусовавшему твой коммент бегаешь выборочно его комменты отминусовать в отместку))
Только я хотел в сан ремо съездить пиццу поесть. Теперь ведь и границу закроют