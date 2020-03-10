В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.

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Италия стала первой страной, распространившей ограничения из-за коронавируса Covid-19 на всю свою территорию. О новых мерах по борьбе с эпидемией объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Они начнут действовать с утра 10 марта.

Таким образом Италия распространит действие «красной зоны» по всей стране, где живут около 60 миллионов человек. До этого момента ограничения действовали только в северных провинциях, в том числе в Ломбардии, Венеции, Модене, Парме, Римини и Алессандрии (примерно 16 миллионов).

Конте обобщённо охарактеризовал новые меры фразой «Я сижу дома» и объяснил, что у властей осталось не так много времени на принятие решительных мер.

В Италии ограничивают перемещения между регионами, а также путешествия в страну и из неё. Исключениями станут необходимость по работе, семейные вопросы и проблемы, связанные со здоровьем. Запрета на выезд из страны, как такового, не вводится;

Всем жителям рекомендуют вызывать врача на дом. В больницы и поликлиники будут пускать только пожилых и тех, кому нужна первая помощь;

Все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Италии по футболу («Серия А»), приостанавливаются. Любительский спорт это тоже затронет, например, на время закроются фитнес-центры;

Действующим работникам рекомендуют взять отпуск и остаться дома;

Университеты и школы останутся закрытыми как минимум до 3 апреля;

По всей стране закрыто много музеев, театров и культурных центров;

Бары и рестораны должны закрываться не позднее 18:00 по местному времени. Также запрещаются дискотеки, празднования свадеб и похоронные церемонии;

В общественных местах, в том числе в магазинах и церквях люди должны держаться друг от друга хотя бы на расстоянии метра;

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме в первую очередь из-за того, что людям нужно добираться до работы.

По последним официальным данным, в Италии зафиксировали 9172 случаев заражения Covid-19. Из этого числа 463 человека погибли, 724 выздоровели, ещё более 700 находятся в больницах. Италия — это главный очаг распространения нового коронавируса в Европе и первая после Китая страна по количеству заражённых.