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Сергей Звезда
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Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране: перемещения ограничили и посоветовали сидеть дома Материал редакции

В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.

6 комментариев
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Италия стала первой страной, распространившей ограничения из-за коронавируса Covid-19 на всю свою территорию. О новых мерах по борьбе с эпидемией объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Они начнут действовать с утра 10 марта.

Таким образом Италия распространит действие «красной зоны» по всей стране, где живут около 60 миллионов человек. До этого момента ограничения действовали только в северных провинциях, в том числе в Ломбардии, Венеции, Модене, Парме, Римини и Алессандрии (примерно 16 миллионов).

Конте обобщённо охарактеризовал новые меры фразой «Я сижу дома» и объяснил, что у властей осталось не так много времени на принятие решительных мер.

  • В Италии ограничивают перемещения между регионами, а также путешествия в страну и из неё. Исключениями станут необходимость по работе, семейные вопросы и проблемы, связанные со здоровьем. Запрета на выезд из страны, как такового, не вводится;
  • Всем жителям рекомендуют вызывать врача на дом. В больницы и поликлиники будут пускать только пожилых и тех, кому нужна первая помощь;
  • Все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Италии по футболу («Серия А»), приостанавливаются. Любительский спорт это тоже затронет, например, на время закроются фитнес-центры;
  • Действующим работникам рекомендуют взять отпуск и остаться дома;
  • Университеты и школы останутся закрытыми как минимум до 3 апреля;
  • По всей стране закрыто много музеев, театров и культурных центров;
  • Бары и рестораны должны закрываться не позднее 18:00 по местному времени. Также запрещаются дискотеки, празднования свадеб и похоронные церемонии;
  • В общественных местах, в том числе в магазинах и церквях люди должны держаться друг от друга хотя бы на расстоянии метра;
  • Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме в первую очередь из-за того, что людям нужно добираться до работы.

По последним официальным данным, в Италии зафиксировали 9172 случаев заражения Covid-19. Из этого числа 463 человека погибли, 724 выздоровели, ещё более 700 находятся в больницах. Италия — это главный очаг распространения нового коронавируса в Европе и первая после Китая страна по количеству заражённых.

#новости #италия #covid19

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6 комментариев
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Андрей Заварзин

1

Время брать билеты в Рим?

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Shlomo Goldenberg

Андрей
0

У меня Рим был на конец марта намечен, теперь хз когда

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web-watcher

Shlomo
–2

Ахаха) подгорает от каждого минуса)) к каждому отминусовавшему твой коммент бегаешь выборочно его комменты отминусовать в отместку))

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Трагический кавалер

0

Бары и рестораны должны закрываться не позднее 18:00 по местному времени.

надо понимать, вирус распространяется быстрее после 18:00

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Буржуазный рак

0

Италия будто бы наученная горьким опытом совсем уж суровые ограничения вводит. Хотя не такие суровые, как 5 лет колонии в России.

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Shlomo Goldenberg

–1

Только я хотел в сан ремо съездить пиццу поесть. Теперь ведь и границу закроют

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