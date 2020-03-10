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Артём Мазанов
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В Иране семь человек умерли, выпив метиловый спирт для защиты от коронавируса Материал редакции

Ещё четверо потеряли зрение.

42 комментария
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Семь человек в иранской провинции Альборз умерли, отравившись метиловым спиртом: они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на городскую прокуратуру.

Власти Ирана сообщили, что всего от отравления алкоголем, по состоянию на 9 марта, умерли 27 человек. Университет медицинских наук Ахваза заявил о более чем 200 случаях алкогольного отравления, случившихся 8 марта.

По данным прокуратуры, семь погибших прочитали в интернете информацию, что алкоголь помогает от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19. Ещё четверо потеряли зрение.

#новости #covid19

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42 комментария
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Ложный пистолет

29

 они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса

ну, в каком-то смысле, они от него спаслись

Ответить

Непосредственный ящик

Ложный
3

Решили иранцы от заразы метиловым спиртом защититься и напились в говно:
- Ну?... ещё по стопочке?...
- Вздрогнем!
- Видишь меня?
- Нет!
- И я тебя не вижу! Значит и вирус нас не увидит.
- Ага, круто мы от него спрятались!
Приходит вирус
- Вот, суки, и правда спрятались...

Ответить

Dead Horse

Ложный
0

Зашел за этим коментом

Ответить

Игнат Синицын

13

После таких новостей из Ирана все больше начинаю верить, что они до сих пор уран обогащают путем раскручивания его в ведре над головой. 

Ответить

Олег Васильевич

Игнат
1

не, там наши  трудятся

Ответить

Дмитрий Дубровин

5

Вот что происходит  когда люди в стране не умеют пить

Ответить

Эстетический цвет

Дмитрий
4

У нас отравлений и смертей в сотни раз больше

Ответить

Андрей Балконский

Эстетический
3

Зато мы умеем пить

Ответить

Виртуальный Гоша

Андрей
1

Боярку

Ответить

Виртуальный Гоша

Виртуальный
2
Ответить

Исключительный Гоша

Эстетический
0

У нас это чаще пьют от бедности и желания хоть что-то выжрать, у них - от глупости и попытки защититься от короны

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетический
0

Приплёл. Молодец. Зайди за премией

Ответить

Административный микрофон

5

Фархад, допивай быстрее, а то темнеет.

Ответить

Могучий теркин30см

0

Жалкие подражатели

Ответить

Указанный чайник

Могучий
1

Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет

Ответить

Эстетический цвет

0

Братушки. Братюни.
Все как старший брат учил!

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетический
0

Прям как на Украине.

Ответить

Эстетический цвет

Денис
2

Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетический
0

А зачем ты приплёл Россию?

Ответить

Эстетический цвет

Денис
0

Где ты видишь Россию?

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетич…
0

Братушки. Братюни. Все как старший брат учил!

Что ты имел виду?

Ответить

Эстетический

Денис
0

Братьев. И уроки старших братьев

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетич…
0

Что за братья?

Ответить

Эстетический

Денис
1

Кличко

Ответить

Исключительный

Эстетич…
3

Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет

Ответить

Эстетический

Исключи…
0

Всему надо учить зелень

Ответить

Исключительный

Эстетич…
1

Зелень - это Зеленский и команда?

Ответить

Бессмысленный

Исключи…
4

Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет

Ответить

Исключительный

Бессмыс…
1

Все как старший брат учил!

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетич…
0

бгг

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетич…
–1

Хохлы!

Ответить

Денис Кромолкин

Эстетический
0

Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет

Ответить

Эстетический цвет

Денис
1

Премия отменяется

Ответить

Ярослав Зайцев

0

Святая вода видимо уже не спасает

Ответить

Исключительный Гоша

Ярослав
0

У них ислам. Разве в исламе есть святая вода? 

Ответить

Kikidon

Исключительный
1

Есть святая оградка мечети, но их вроде запретили лизать для защиты от вируса.

Ответить

Исключительный Гоша

Kikidon
0

Оградкииесть, а воды воды нет. Так бы могли на ней остановиться 

Ответить

Олег Васильевич

Исключительный
0

только она и больше ничего

Ответить

Основной танк88

0

Спиртяга > Коран

Ответить

Mmmax

0

Действительно, а почему бы не выпить неведомой фуйни по совету каких-то ноунеймов их  интернетика

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Dead Horse

0
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Universaw

0

надо было водкой запивать

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