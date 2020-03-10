Ещё четверо потеряли зрение.

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Семь человек в иранской провинции Альборз умерли, отравившись метиловым спиртом: они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на городскую прокуратуру.

Власти Ирана сообщили, что всего от отравления алкоголем, по состоянию на 9 марта, умерли 27 человек. Университет медицинских наук Ахваза заявил о более чем 200 случаях алкогольного отравления, случившихся 8 марта.