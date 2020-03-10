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Ещё четверо потеряли зрение.
Семь человек в иранской провинции Альборз умерли, отравившись метиловым спиртом: они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на городскую прокуратуру.
Власти Ирана сообщили, что всего от отравления алкоголем, по состоянию на 9 марта, умерли 27 человек. Университет медицинских наук Ахваза заявил о более чем 200 случаях алкогольного отравления, случившихся 8 марта.
По данным прокуратуры, семь погибших прочитали в интернете информацию, что алкоголь помогает от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19. Ещё четверо потеряли зрение.
Непосредственный ящик
Решили иранцы от заразы метиловым спиртом защититься и напились в говно:
- Ну?... ещё по стопочке?...
- Вздрогнем!
- Видишь меня?
- Нет!
- И я тебя не вижу! Значит и вирус нас не увидит.
- Ага, круто мы от него спрятались!
Приходит вирус
- Вот, суки, и правда спрятались...
После таких новостей из Ирана все больше начинаю верить, что они до сих пор уран обогащают путем раскручивания его в ведре над головой.
Вот что происходит когда люди в стране не умеют пить
Эстетический цвет
У нас отравлений и смертей в сотни раз больше
Зато мы умеем пить
Исключительный Гоша
У нас это чаще пьют от бедности и желания хоть что-то выжрать, у них - от глупости и попытки защититься от короны
Прям как на Украине.
Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет
А зачем ты приплёл Россию?
Где ты видишь Россию?
Братушки. Братюни. Все как старший брат учил!
Что ты имел виду?
Братьев. И уроки старших братьев
Что за братья?
Кличко
Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет
Эстетический
Всему надо учить зелень
Зелень - это Зеленский и команда?
Приплёл. Молодец. Зайди за премией в 16 кабинет
Святая вода видимо уже не спасает
Исключительный Гоша
У них ислам. Разве в исламе есть святая вода?
Есть святая оградка мечети, но их вроде запретили лизать для защиты от вируса.
Исключительный Гоша
Оградкииесть, а воды воды нет. Так бы могли на ней остановиться
Действительно, а почему бы не выпить неведомой фуйни по совету каких-то ноунеймов их интернетика