Это должно защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также Лига безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывают законопроект о штрафах для соцсетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ЛБИ считают, что штрафы помогут защитить подростков от пропаганды наркомании и экстремизма. «Дети в разных регионах России продолжают сталкиваться в интернете с огромным количеством запрещённой информации, а в последние месяцы в соцсетях распространяется реклама сайтов по продаже наркотиков», — пояснили там. В ЛБИ также уверены, что заявления компаний о невозможности отсева негативного контента — «безусловная ложь»: ведь у них есть вся необходимая информация о пользователях.

В Mail.ru Group назвали эту инициативу нереализуемой и «вредной». «Попытка переложить ответственность на площадки противоречит конституционным правам человека на поиск и получение информации», — пояснили в компании.