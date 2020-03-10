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что происходит в интернете
Это должно защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также Лига безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывают законопроект о штрафах для соцсетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В ЛБИ считают, что штрафы помогут защитить подростков от пропаганды наркомании и экстремизма. «Дети в разных регионах России продолжают сталкиваться в интернете с огромным количеством запрещённой информации, а в последние месяцы в соцсетях распространяется реклама сайтов по продаже наркотиков», — пояснили там. В ЛБИ также уверены, что заявления компаний о невозможности отсева негативного контента — «безусловная ложь»: ведь у них есть вся необходимая информация о пользователях.
В Mail.ru Group назвали эту инициативу нереализуемой и «вредной». «Попытка переложить ответственность на площадки противоречит конституционным правам человека на поиск и получение информации», — пояснили в компании.
Похожая инициатива обсуждалась и в 2018 году, но штрафы за противоправный контент тогда так и не ввели.
Надеюсь нам будет запрет на ЛГБТ, АУЕ, видео с издевательствами над животными и людьми, всё что связано с наркотиками, табаком, упоминание доты и аниме.
казалось бы жили и вот тебе на тебе (а кто определяет противоправный контент или нет?)